Yeryüzünde mavi bir cennet: Maldivler

Maldivler, Hint Okyanusu’nda, Sri Lanka’nın 750 kilometre güneyinde, 1200 adadan oluşan bir ülke. Yaşam olan 281 adanın 195’inde sadece yerel halk yaşarken 86’sı ‘otel ada’ olarak kullanılıyor. Maldivler ekvatora yakın olduğu için dört mevsim ziyaret edilebilir ama Mayıs–Ekim arası muson yağmurlarına yakalanma olasılığınız yüksek. Vizesiz seyahat edilebilen ülkenin büyük çoğunluğu Müslümanlar oluşturuyor direk uçuşla bu cennet adalara ulaşmak 8 saat sürüyor.

1-Pudra beyazı kumsallar

Maldivler, deniz, kum ve güneş tatili için bir cennet… Pudra gibi kumsalları ada otelleri ile özellikle balayı denince gezegenimizde akla ilk gelen yerlerden. Okyanusun üzerine yayılmış minik adalar, mavinin ve de yeşilin bütün tonlarını gözünüzün önüne seren sahiller, mercan resiflerinin suyun üzerinden bile rahatlıkla fark edilen muhteşem güzelliği… 86’sı otel olarak kullanılan adalarda SPA merkezleri, restoranlar ve gece kulüpleri bulunuyor.





2-Sualtının en renkli dünyası

Ada ve mercanada grubundan oluşan Maldivler dünyanın en önemli dalış merkezlerinden. UNESCO tarafından korunma altında olan birçok mercanadası için dünyanın dört bir yanından dalmayı sevenlerin yolu buraya düşüyor. Hemen hemen tüm tesislerde PADI dalış sertifikalı su sporları merkezi bulunuyor. Bu merkezlerde her türlü dalış ekipmanını temin edebilir, gerekli eğitimlerle uluslara arası geçerliliğe sahip belgenizi alabilirsiniz. Eğitimler yaklaşık 4-5 gün sürüyor. ‘Scuba’ dalış turları her gün sabah ve öğleden sonra olmak üzere profesyonel dalgıçlar eşliğinde düzenleniyor.









3-Gez, gör, yaşa ve görüntüle

Fotojeniklik ülkenin özünde var. Male’yi keşfetmek için bir gününüzü ayrın… Burada fotoğraf tutkunları için fotoğraf uçuşları düzenleniyor. Maldivlerin en güzel görüntülerini bu turda çekebilirsiniz… Ayrıca bu uçuşlarla deniz uçağına binip, adaları kuş bakışı seyretmiş olacaksınız. Ayrıca, ‘gece balık avı turu’nu da mutlaka yapılacaklar listenize ekleyin. Yaklaşık iki saat sürüyor. Balık tutmanın yanı sıra muhteşem gün batımına da şahit oluyorsunuz. Balık tutmak konusunda tecrübeli olmanıza gerek yok, tur görevlileri size yardımcı oluyor. Ayrıca katıldığınız balık avı turunda, yakaladığınız balıkları dilerseniz uygun bir ücret karşılığında ertesi gün için hazırlatıp yiyebilirsiniz.









4-Okyanustan gelen lezzet ve bereket

Maldivler Hint Okyanus’unda adalar ülkesi olduğundan dolayı, balık konusunda çok fazla alternatif bulabilirsiniz. Maldivler’de en çok tercih edilen yemekler arasında kurutulmuş ve tütsülenmiş balık çeşitleri var. Adaya özgü en ünlü balıkların başında ‘Ton balığı’ geliyor. Ton balığını da tütsülenmiş, haşlanmış veya güneşte kurutulmuş şekilleriyle servis ediyorlar. En meşhur ton balığı yemeğine ‘Yani’ deniyor. Tropikal iklimin ve coğrafik koşulların etkisi ile adada meyve seçeneği de çok fazla. Hindistan cevizi, ananas, mango ve daha nice tropik meyveden oluşan kokteylleri de mutlaka deneyin.

5-Şifa kaynağı SPA’lar

Maldviler’in bir diğer olmazsa olmazı ise SPA merkezleri. İsterseniz konakladığınız tesiste bu imkândan faydalanın isterseniz ada içerisinde bulunan merkezleri ziyaret edin… SPA merkezleri ve buralarda çalışan profesyonel ekipleriyle dünyada ün salmış durumda. Hemen hemen her adada SPA merkezi bulunuyor. Özel yağ ve ürünlerin kullanıldığı SPA merkezlerinde çok özel buhar banyoları ve yağ bakımları bulunuyor.









6- Avatar dünyasına hoş geldiniz

Maldivler’in en güzel adalarından Vaadhoo adasına mutlaka uğrayın. Adada geceleri gelgit olayının yaşandığı sırada ortaya çıkan mavi renkli ışıltılar görsel bir şölen yaşatıyor ziyaretçilerine. Sahilde yaşanan bu olayın nedeni, kıyıya vuran dalgalarda bulunan ışıklı planktonlar. Aslında tek hücreli canlılar olan bu planktonlar sadece geceleri harekete bağlı olarak ışık saçıyor... Kartpostal kadar güzel olan bu ambiyansta kendinizi sulara bırakıp her hareketinizin yarattığı ışıl ışıl parlayan maviliği seyrederek kendinizi bir uzay filmi setinde ya da Avatar dünyasında hissedebilirsiniz.