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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı: Akdamar
Seyahat
Anadolu Ajansı
09.09.2019 - 15:50, Son Güncelleme:

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı: Akdamar

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası ve burada bulunan Akdamar Kilisesi (Anıt Müze), yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarından biri olarak ön plana çıkıyor.

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Van Gölü'ndeki Akdamar Adası ve burada bulunan Akdamar Kilisesi (Anıt Müze), kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarından biri olarak dikkati çekiyor. Bölgede sağlanan huzur ortamının ardından son yıllarda turizm alanında hareketli bir dönem yaşayan Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası, özellikle inanç turizmi kapsamında ilgi görüyor.

Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini görmeye gelenler, Van Gölü'nün eşsiz maviliği ortasındaki ada ve üzerindeki kiliseyi ziyaret etmeden bölgeden ayrılmıyor. Ziyaretçiler, Edremit ve Gevaş ilçelerindeki iskelelerden kalkan teknelerle yaklaşık yarım saatlik bir yolculuğun ardından adaya ulaşıyor. Bölgede "barış ve huzur adası" olarak da tanımlanan ada ve buradaki kiliseyi gezen ziyaretçiler, masmavi suyu ve temiz havasıyla Van Gölü'nün keyfini çıkarıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı: Akdamar

Akdamar Adası'na yoğun ilgi

Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdamar Adası ve buradaki kilisenin kentin en önemli destinasyon merkezlerinden biri olduğunu söyledi. UNESCO dünya mirası geçici lisesinde yer alan adanın asil listeye alınması için çalışma yürüttüklerini anlatan Aktuğ, şöyle konuştu: "Ortak yaşamın olduğu bir alan. Huzur ve barış adası dediğimiz, inançların çok rahatlıkla yaşandığı, insanların çok rahat ulaşabildiği bir mekan. Geçen yıllara göre bu yıl, adaya gelen yerli ve yabancı turist sayımızda fevkalade bir artış görülmekte. Geçen yıl adaya gelen yerli ve yabancı turist sayımız 157 binken, bu yıl 31 Ağustos itibarıyla 162 bin kişi adamızı ziyaret etti. Kalan dört ayı da ilave edersek bu rakam 200 binin üzerine çıkacak." dedi.

Turizm hareketliliğinin kentin imajını çok olumlu yönde etkilediğini belirten Aktuğ, şunları kaydetti: "Turizmdeki bu artış, huzur ortamıyla ilişkili. Kentte eğer huzur ve güven varsa, turizm de en ön plana çıkar. İnsanlar gidecekleri yerle ilgili endişe taşırsa, kafalarında olumsuz bir imaj varsa, mümkün değil orayı tercih etmiyorlar. Hangi amaçla giderlerse gitsinler mutlaka o kentin güvenli olup olmadığına bakarlar. Şu an için otellerimizde yer yok. Ağustos ayı çok yoğun geçti. Eylül ayı sonuna kadar da rezervasyonlardan kaynaklı doluluk oranı yüzde 100. Kentte aşırı derecede bir yoğunluk yaşanıyor. Bu durum, kente çok olumlu yansıyor. Esnafı ve tüccarı fevkalade memnun ediyor."

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı: Akdamar

"Bölgede gözle görülür bir değişim var"

Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer de Akdamar Adası'nı ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısının her geçen yıl arttığını söyledi. Terör olaylarının sona ermesi ve huzur ortamının sağlanmasının bölgeye rağbeti arttırdığını ifade eden Sezer, "Bölgede gözle görülür bir değişim var. Bu değişim, bölgenin daha fazla güvenli olmasından kaynaklı. Son dönemlerde güvenlik anlamındaki başarılı adımlar bölgeye gelen turistleri de doğrudan etkiliyor. Akdamar Adası'nı ziyaret eden turistlerin ilçemizi de ziyaret etmesi esnafımızı memnun ediyor. İnşallah bu yoğunluk hep devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

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