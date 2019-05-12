Yerli turistin huzurlu sahili: Badavut
Sarımsak Yarımadası’nın batı ucundaki yaklaşık 1.5 kilometrelik sakin Badavut sahili geçen hafta tam koruma kapsamına alınmasıyla haber konusu oldu. Çamlıklarla altın kumların birleştiği sahil, Ayvalık’ta yaz boyunca esen kuvvetli poyraza kapalı konumu, sığ deniziyle tanınıyor.
Ayvalık merkezden 10 dakika arayla hareket eden Sarımsaklı minibüslerinin son durağı Badavut sahilidir. Üç TL ödeyip bindiğinizde, sürprizlerle dolu yarım saatlik yolculuğa çıkarsınız. Parkurun önemli bölümü adalarla kuşatılmış iç denizin kıyısından geçer.
Yolculuk, balıkçı teknelerinin sıralandığı rıhtımla başlar. Marinaya yaklaşırken kıyıda geçmişin tipik Rum evleri belirir. Fakat gerçek mimari sürprizler birkaç kilometre ötededir. Sefa’da besteci İlhan Usmanbaş’ın 2012’ye kadar yaşadığı 112 yıllık çift kuleli taş ev, önündeki deniz fenerini andıran mini yalı sıradışı yapıların ilk örnekleridir. Biblo zarafetindeki Çamlık Camii’ne geldiğinizde Türkiye’nin ilk zeytinyağı imparatorlarının köşkleri sıralanır. Semt, çamları, köşkleri, çay bahçeleriyle Büyükada’yı çağrıştırır. Barselona’daki Gaudi yapılarından etkilenip evinin bahçesinde 25 yılda 15 mozaik kompozisyon oluşturan emekli büyükelçi Sencer Asena’nın evi de buradadır. Karşı kıyıda tabiat parkı statüsüyle korunan Hakkıbey Yarımadası, ardında, uzaklarda Midilli Adası uzanır.
Çam ağaçlarıyla kaplı mesirenin içinden geçen yol tekrar iç denizin kıyısına bağlandığında kısmen korunabilmiş bir başka doğa cenneti çıkar karşınıza. Paşa Koyu’nun karşı kıyısında, güneybatı yönündeki çıplak tepe panoramik manzarasıyla meşhur Şeytan Sofrası’dır.
Önemsenmeyen flamingolar
Hakkıbey Yarımadası, Şeytan Sofrası-Sarımsaklı yol ayrımına geldiğinizde, denize bağlı geniş sulak alanda alacalı zarif bedenleriyle flamingoları görürsünüz. Pek çok ülkede flamingolar önemli turizm kaynağıdır. Ayvalık’ta bu bölge ile Tuzlalar arasında gidip gelen flamingolar önemsenmez, sulak alanlarının koruma statüsü düşürülür, yanı başına beş katlı apartman dikilir, yerel siyasetçiler teleferik, kruvaziyer limanı projeleriyle turizmi geliştirme formülü arar.
Traktör hızıyla ilerleyen araçtan çevredeki kötü yapılaşmanın tüm örneklerini en ince detaylarıyla görürsünüz.
Yol deniz kıyısına inip eski MİT tatil kampına ulaştığında Midilli manzarası ve çamlıklar tekrar belirir. Yüksek duvarların arkasındaki yaşlı okaliptüslerin gölgelediği yol kıvrımlarla yükselir ve Badavut’a ulaşır.
MİT kampı ile yarımadanın batı ucundaki Karakol Tepesi-Tuz Gölü arasında kalan yaklaşık 1.5 kilometre uzunluğunda, 800 metre genişliğindeki sahil şeridi ‘Çıkarma Sahili’ olarak bilinen askeri alandır. Midilli’den gelecek olası saldırı düşünülerek Milli Savunma Bakanlığı’nın kontrolüne verilmiştir.
Ayvalık’tan gelen minibüsler bakir kumsalın başladığı yerde durur. Bundan sonrası Sarımsak sahilinde ayakbastı parası vermeden denize girilebilecek birkaç yerden biridir.
Geçmişte taşocağıydı
Geçmişin ‘İlk Kurşun’, 12 Eylül döneminin ‘Tahsin Şahinkaya’ mahallesi bugün Badavut adıyla anılıyor. İsmin bir zamanlar burada yaşayan arıcının soyadından geldiği iddia ediliyor.
Mübadele sonrasında Küçükköy’e yerleşen Hamit Ciddi’ye verilen alan uzun yıllar taşocağı olarak kullanıldı. Ayvalık evlerinin yapımında kullanılan sarmısak taşı buradan çıkarılıyordu.
Bölgedeki köy evlerinde pansiyona gelen Ankaralılar 1960’larda arazi satın alıp ilk tatil sitelerini kurdular. 1970’lerin sonunda kumsalın üstüne ilk büyük inşaatı yapan Hamit Ciddi, konut olarak tasarladığı yapının planını talep üzerine değiştirip bölgenin ilk otelini kurdu. Ciddi Otel’i günümüzde oğlu işletiyor.
Badavut’ta biri iki yıldızlı, diğeri belediye ruhsatlı üç otel, ayrıca iki apart otel hizmet veriyor. 60 civarında evin de pansiyon olarak kullanıldığı tahmin ediliyor. Yani bölgedeki yatak kapasitesi yaklaşık 500. Oteller yarım pansiyon hizmet veriyor. Bu yıl sezonda yatak ücreti 200-250 TL arasında olacak.
Badavut sitelerinin sakinleri çoğunlukla Ankaralı. Otel müşterileri ise İstanbul, Bursa, İzmir’den. Oteller tur firmalarıyla çalışmadığı için yabancı turist nadiren geliyor.
250 civarında yapıda, yaz aylarında yaklaşık 2 bin hane hareketlenince süpermarketler açılıyor. Sahildeki kafeteryalar günübirlik tatilcilerle doluyor. MİT kampına bitişik alandaki plaj yazın otellerin şezlonglarıyla kaplanıyor. Günlük kiranın bu yıl 30 TL’ye ulaşması bekleniyor.
Badavut’un denizi sığ ve kumluk. Otellerin önünde plajın zemini kayalık. Balıkesir Sağlık Müdürlüğü’nün en son geçen ağustosta yaptığı yüzme suyu analizine göre su kalitesi iyi. Bu kaliteyi zaman zaman bizzat Balıkesir Belediyesi bozuyor. Küçükköy Belediyesi’nin Badavut’a yaptırdığı ve tüm Sarımsak’a hizmet veren biyolojik arıtma tesisi, tıpkı Ayvalık Belediyesi’nin yaptırdığı diğer tesis gibi Büyükşehir Kanunu’ndaki değişiklik gereği 2014’te Balıkesir’e devredildi. İşletmede çıkan sorunlar nedeniyle arıtma kimi zaman devre dışı kalıyor.
Bir başka sorun, sahildeki duş ve umumi tuvalet eksikliği. Bu amaçla birkaç kez girişimde bulunduklarını söyleyen Badavut Güzelleştirme Derneği Başkanı ve iki yıldızlı Özak Oteli’nin sahibi Halil Özer “Duş ve tuvalet yaptırıp belediyeye devretmeye hazırız, fakat başvurumuza cevap alamıyoruz” diyor.
Badavut sakin, huzurlu tatili tercih edenlere hitap ediyor. Doğaseverler yakındaki Tuz Gölü’ne yürüyebilir, ormandaki patikalardan Şeytan Sofrası’na ulaşabilir. Bölgede kamp alanı yok. Sarımsaklı ve Badavut’ta sürat motoruyla deniz eğlencesine yönelik iki firma hizmet veriyor. Restoran ve eğlence alternatifleri için Sarımsaklı ya da Ayvalık’a inmek gerekiyor.
Tabiat Parkı’nın geleceği belirsiz
Ayvalık adaları 1995’te tabiat parkı ilan edilerek 17.9 bin hektarlık alan koruma altına alınmıştı. Badavut bu alanda. 2017’de Resmi Gazete’de yayımlanan SİT Alanları Koruma, Kullanma Koşulları doğrultusunda 1-2-3. derece SİT alanlarının tanım ve statünde değişiklik gündeme geldi. Bakanlık park alanının yaklaşık yüzde 30’unu mutlak korumaya alacak, kalanını kontrollu kullanıma açacak bir taslak hazırladı. Cunda, Pateriça’yı doğrudan, Pınar Adası, Çıplak Ada’yı dolaylı yapılaşmaya açacak düzenlemeye Ayvalık Tabiat Platformu, dönemin belediye başkanı Rahmi Gencer ve Kent Konseyi karşı çıktı. AKP’li Balıkesir Belediyesi itirazı destekledi. Bakanlık 43 paftayı içeren değişiklik planı üzerine bir süre daha çalıştı. Geçen yıl kesinleşen ilk paftanın bir bölümünü açıkladı. 60 numaralı paftayı Badavut ile paylaşan MİT kampının koruma derecesi birden üçe düşürüldü, yapılaşmanın önünü açan düzenleme çevrecilerden sert tepki gördü. Taslakta birinci derece koruma alanı görünen 100 hektarlık Badavut sahili ise öngörüldüğü şekilde geçen hafta açıklandı. Şimdi Ayvalıklılar geriye kalan 42 paftanın açıklanmasını bekliyor. Bu arada Gencer görevini 31 Mart’ta Cumhur İttifakı’nın desteğiyle seçilen DP’li Mesut Ergin’e devretti. Ergin, kampanya sırasında TEMA’nın EkoSiyaset belgesini ve Ayvalık Tabiat Platformu’nun deklarasyonunu imzalamıştı.
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