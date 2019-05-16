Yeni Hasankeyf sakinleriyle buluşuyor

Batman Valisi Hulusi Şahin AA muhabirine, Hasankeyf'te büyük bir dönüşümün yaşandığını söyledi. Su altında kalacak ilçeyi kısa bir süre içerisinde taşıyacaklarını vurgulayan Şahin, "Eski Hasankeyf'teki 800 hanede oturan 3 bin 980 vatandaşımız taşınmış olacak. Kolay değil yeni bir şehri kurmak. Sadece yeni binalar yapmak yetmiyor. Binaları yapmak belki de bu işin en küçük kısmı." dedi.







Hasankeyf'in Türkiye için olduğu kadar dünya tarihi açısından da önemli olduğuna dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti: "Turizm destinasyonu olarak taşınmayla beraber turizmin de planlanması gerekiyor. Dolayısıyla iç içe geçmiş pek çok işi birlikte yürütmemiz gerekti. Burada çok büyük paydaşlarımız var. Bu kadar geniş paydaşların olduğu yerde iyi bir koordinasyon başarının olmazsa olmazıdır. "Vali Şahin, insanları yurdundan alıp bir başka yere taşımanın zorluğuna dikkati çekerek, "Ama olabildiğince titiz ve başarılı bir çalışma yürütülüyor." diye konuştu.







Eski ilçe 5 ay sonra su altında kalacak

Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen de 10 Haziran itibarıyla Ilısu Barajı'nda su tutma işleminin başlayacağını belirterek, yaklaşık 4-5 ay sonra eski Hasankeyf'in sular altında kalacağını söyledi. Yeni yerleşkedeki konutların yüzde 95'inin tamamlandığını dile getiren Kusen, "Bazı eksiklikler var. Bu eksikliklerin giderilmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor." ifadesini kullandı.









"Devletin prestij projesi"

Kusen, yeni yerleşkenin Kültür, Raman, Dicle ve Eyyubi olmak üzere 4 mahalleden oluştuğunu vurgulayarak, ilçede çok katlı bina yapılmadığını söyledi. Yeni Hasankeyf'in yatay mimari ile inşa edildiği dile getiren Kusen, şunları kaydetti: "Bu proje devletin prestij projesidir. 12 bin yıllık tarihi geçmişi olan bir yerleşim yeri su altında kalınca büyük önem verildi. Sosyal yaşam alanları tamamlandığında Hasankeyf bölgenin en güzel ilçesi olacak. Bundan sonraki süreçte aileler ekonomik ve sosyal alanda daha rahat bir yaşam sürecekler."







"Büyük bir heyecan var"

Vatandaşlardan Murat Durğun da yeni yerleşkedeki evlerin bazı eksiklerin bulunduğunu işaret ederek, "Büyük bir heyecan var ancak bir o kadar da burukluk yaşıyoruz. Doğup büyüdüğümüz yerden ayrılmak burukluk yaratıyor." ifadelerini kullandı.







