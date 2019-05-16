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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yeni Hasankeyf sakinleriyle buluşuyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
16.05.2019 - 09:00, Son Güncelleme:

Yeni Hasankeyf sakinleriyle buluşuyor

Raman Dağı eteklerine inşa edilen yeni Hasankeyf yerleşkesindeki konutlara 3 bin 980 kişi taşınacak. Ilısu Barajı'nda gelecek aydan itibaren su tutulmaya başlanmasıyla baraj gölü alanında kalacak tarihi Hasankeyf'teki aileler için yeni yerleşkede yaptırılan 800 konutun 698'i hak sahiplerine teslim edilirken, ailelerin 3 ayda bu evlere taşınması planlanıyor.

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Batman Valisi Hulusi Şahin AA muhabirine, Hasankeyf'te büyük bir dönüşümün yaşandığını söyledi. Su altında kalacak ilçeyi kısa bir süre içerisinde taşıyacaklarını vurgulayan Şahin, "Eski Hasankeyf'teki 800 hanede oturan 3 bin 980 vatandaşımız taşınmış olacak. Kolay değil yeni bir şehri kurmak. Sadece yeni binalar yapmak yetmiyor. Binaları yapmak belki de bu işin en küçük kısmı." dedi.

Yeni Hasankeyf sakinleriyle buluşuyor


Hasankeyf'in Türkiye için olduğu kadar dünya tarihi açısından da önemli olduğuna dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti: "Turizm destinasyonu olarak taşınmayla beraber turizmin de planlanması gerekiyor. Dolayısıyla iç içe geçmiş pek çok işi birlikte yürütmemiz gerekti. Burada çok büyük paydaşlarımız var. Bu kadar geniş paydaşların olduğu yerde iyi bir koordinasyon başarının olmazsa olmazıdır. "Vali Şahin, insanları yurdundan alıp bir başka yere taşımanın zorluğuna dikkati çekerek, "Ama olabildiğince titiz ve başarılı bir çalışma yürütülüyor." diye konuştu.

Yeni Hasankeyf sakinleriyle buluşuyor


Eski ilçe 5 ay sonra su altında kalacak

Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen de 10 Haziran itibarıyla Ilısu Barajı'nda su tutma işleminin başlayacağını belirterek, yaklaşık 4-5 ay sonra eski Hasankeyf'in sular altında kalacağını söyledi. Yeni yerleşkedeki konutların yüzde 95'inin tamamlandığını dile getiren Kusen, "Bazı eksiklikler var. Bu eksikliklerin giderilmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor." ifadesini kullandı.

Yeni Hasankeyf sakinleriyle buluşuyor


"Devletin prestij projesi"

Kusen, yeni yerleşkenin Kültür, Raman, Dicle ve Eyyubi olmak üzere 4 mahalleden oluştuğunu vurgulayarak, ilçede çok katlı bina yapılmadığını söyledi. Yeni Hasankeyf'in yatay mimari ile inşa edildiği dile getiren Kusen, şunları kaydetti: "Bu proje devletin prestij projesidir. 12 bin yıllık tarihi geçmişi olan bir yerleşim yeri su altında kalınca büyük önem verildi. Sosyal yaşam alanları tamamlandığında Hasankeyf bölgenin en güzel ilçesi olacak. Bundan sonraki süreçte aileler ekonomik ve sosyal alanda daha rahat bir yaşam sürecekler."

Yeni Hasankeyf sakinleriyle buluşuyor


"Büyük bir heyecan var"

Vatandaşlardan Murat Durğun da yeni yerleşkedeki evlerin bazı eksiklerin bulunduğunu işaret ederek, "Büyük bir heyecan var ancak bir o kadar da burukluk yaşıyoruz. Doğup büyüdüğümüz yerden ayrılmak burukluk yaratıyor." ifadelerini kullandı.

Yeni Hasankeyf sakinleriyle buluşuyor


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