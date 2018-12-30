Uçarken soyulmayın

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Tolga ÖZBEK YazılarıUçarken soyulmayın
GeriTolga ÖZBEK Uçarken soyulmayın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
Tolga ÖZBEK
30.12.2018 - 07:58, Son Güncelleme:

Uçarken soyulmayın

Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
Uçarken soyulmayın

Bavullarda altın var mı diye dedektörle çalışanlardan ‘organize’ business class operasyona en ilginç havalimanı ve havayolu hırsızlıkları...

Türkiye’de son yılların en ilginç havalimanı hırsızlıklarından biri Ankara’da yaşandı. Düğününü yapmış, yanında altınla memleketine dönenlerin bavuldaki ziynet eşyaları, havalimanındaki çetenin eline düşüyordu. Şikâyetlerin artmasıyla Çubuk Savcılığı harekete geçti ve çete çökertilerek 16 kişi tutuklandı.

Düğüne giden veya düğünden dönenlerin bavulları, kontuardan işaretlenmiş olarak bavulların ayrıldığı bölgeye geliyordu. Güvenlik kameralarının kör açılarında elinde metal dedektörü ile çete üyeleri potansiyeli yüksek bavulları ayırıp altınları çalıyordu. Çete dedektör kullanarak hırsızlığa yeni bir boyut getirmişti. Böylelikle bavullar çok hızlı kontrol edilebiliyordu. Bu tip olaylar dünyanın her yerinde yaşanıyor. Listenin başında da ABD var. Çeteleşen hırsızlar, alışveriş tutkunlarına odaklanmış durumda. Bavullarında sipariş cep telefonlarını, bilgisayarları taşıyanlar daha terminale girerken ‘işaretleniyor’. Çete üyesi olan güvenlikçi, kontuar memuru, yolcuların hareketlerine bakıp konuşmalarını dinleyip aşağıya bilgiyi iletiyor. Nokta atışı ile bavul kenara alınıyor, el çabukluğuyla soyuluyor. Bilgiyi veren, çalan, sonrasında satışı yapan arasında gelir paylaştırılıyor.

Röntgen cihazından geçerken dikkat

Havalimanlarına girişte veya arındırılmış bölgeye geçişte röntgen cihazına el bagajınızı koyuyorsunuz. Yanınızda dizüstü bilgisayarınız, sıvı varsa ayrı ayrı kontrolden geçiriyorsunuz. Çantanızı açıp kaparken dikkatli olmakta fayda var. Son dönemlerde röntgen cihazlarında hırsızlık olaylarında artış yaşanıyor. Transit trafiğin yoğun olduğu terminaller, hırsızlık potansiyelinin de yüksek olduğu yerler. Bu işi 10 bin metreye taşıyanlar var bir de. Uzakdoğulu çeteler, özellikle Ortadoğu merkezli havayollarında operasyon yapıyor. Business class’a dadananlar da var. Gece uçuşlarında kabin ışıkları söndükten sonra yolcunun yanındaki çanta bu tip çetelerin hedefi. En büyük güvenceleri ise uçakta güvenlik kamerası olmaması.

Çok pahalı bavul kullanmayın

En güzeli, yanınızda bu tür pahalı şeyler olmadan seyahat etmek. Ama almak zorunda kalırsanız, mümkünse kabin bagajına ya da el çantasına koyun. Kargoya verecekseniz zor açılır bir bavul, çantanın üzerine şeffaf film kaplama ve hırsızlık sigortası alınabilecek önlemlerden birkaçı. Dikkat çekmemek de önemli. Çok pahalı bavullar hırsızların ilgi odağı olabiliyor.

Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle