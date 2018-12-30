Uçarken soyulmayın
Bavullarda altın var mı diye dedektörle çalışanlardan ‘organize’ business class operasyona en ilginç havalimanı ve havayolu hırsızlıkları...
Türkiye’de son yılların en ilginç havalimanı hırsızlıklarından biri Ankara’da yaşandı. Düğününü yapmış, yanında altınla memleketine dönenlerin bavuldaki ziynet eşyaları, havalimanındaki çetenin eline düşüyordu. Şikâyetlerin artmasıyla Çubuk Savcılığı harekete geçti ve çete çökertilerek 16 kişi tutuklandı.
Düğüne giden veya düğünden dönenlerin bavulları, kontuardan işaretlenmiş olarak bavulların ayrıldığı bölgeye geliyordu. Güvenlik kameralarının kör açılarında elinde metal dedektörü ile çete üyeleri potansiyeli yüksek bavulları ayırıp altınları çalıyordu. Çete dedektör kullanarak hırsızlığa yeni bir boyut getirmişti. Böylelikle bavullar çok hızlı kontrol edilebiliyordu. Bu tip olaylar dünyanın her yerinde yaşanıyor. Listenin başında da ABD var. Çeteleşen hırsızlar, alışveriş tutkunlarına odaklanmış durumda. Bavullarında sipariş cep telefonlarını, bilgisayarları taşıyanlar daha terminale girerken ‘işaretleniyor’. Çete üyesi olan güvenlikçi, kontuar memuru, yolcuların hareketlerine bakıp konuşmalarını dinleyip aşağıya bilgiyi iletiyor. Nokta atışı ile bavul kenara alınıyor, el çabukluğuyla soyuluyor. Bilgiyi veren, çalan, sonrasında satışı yapan arasında gelir paylaştırılıyor.
Röntgen cihazından geçerken dikkat
Havalimanlarına girişte veya arındırılmış bölgeye geçişte röntgen cihazına el bagajınızı koyuyorsunuz. Yanınızda dizüstü bilgisayarınız, sıvı varsa ayrı ayrı kontrolden geçiriyorsunuz. Çantanızı açıp kaparken dikkatli olmakta fayda var. Son dönemlerde röntgen cihazlarında hırsızlık olaylarında artış yaşanıyor. Transit trafiğin yoğun olduğu terminaller, hırsızlık potansiyelinin de yüksek olduğu yerler. Bu işi 10 bin metreye taşıyanlar var bir de. Uzakdoğulu çeteler, özellikle Ortadoğu merkezli havayollarında operasyon yapıyor. Business class’a dadananlar da var. Gece uçuşlarında kabin ışıkları söndükten sonra yolcunun yanındaki çanta bu tip çetelerin hedefi. En büyük güvenceleri ise uçakta güvenlik kamerası olmaması.
Çok pahalı bavul kullanmayın
En güzeli, yanınızda bu tür pahalı şeyler olmadan seyahat etmek. Ama almak zorunda kalırsanız, mümkünse kabin bagajına ya da el çantasına koyun. Kargoya verecekseniz zor açılır bir bavul, çantanın üzerine şeffaf film kaplama ve hırsızlık sigortası alınabilecek önlemlerden birkaçı. Dikkat çekmemek de önemli. Çok pahalı bavullar hırsızların ilgi odağı olabiliyor.
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