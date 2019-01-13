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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Tolga ÖZBEK
13.01.2019 - 07:25, Son Güncelleme:

Uçakta çocuklar sıkılmasın diye...

Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
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Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
Uçakta çocuklar sıkılmasın diye...

Küçük bir boyama defteri, pelüş oyuncak veya çizgi film karakterli sırt çantası... Bir de kabin eğlence sisteminde çizgi film kanalları... Minik yolcuların kalbini kazanmak için havayolları rekabette.

Yolcu uçaklarıyla uçmaya başladığımda havayollarının çocuklara dağıttığı özel oyuncakları alacak yaşı çoktan geçmiştim. Çocuklarım benden çok daha şanslı. Her uçağa bindiğimizde farklı farklı oyuncaklar onlara hediye ediliyor. Kuşkusuz bunun en önemli nedeni, minik yolcuyu bir süreliğine oyalayabilmek. Bu sırada da anne-babayı rahatlatmak. Havayollarının en çok tercih ettiği hediyelerin başında boyama setleri geliyor. Birkaç farklı renkte kalem, boyama kitabı çocukların favorisi. Pelüş oyuncaklar ile sırt çantaları da çok seviliyor. Şirketler kabinde sadece oyuncak dağıtmıyor. Çocuklar için özel mönü hazırlanıyor, eğlence sistemine onlara özel yayınlar konuyor. Yiyecek-içecek seçiminde midelerinin yolculuk stresinden etkilenmemesi hedefleniyor. Kabin eğlence sistemine eklenen film ve çizgi filmlerde her yaş grubu dikkate alınıyor. Peki tek tek havayolu şirketlerine bakıldığında seçeneklerimiz neler?

TÜRK HAVA YOLLARI
Doğal malzemeden

THY geçen yıldan itibaren üç yaş ve üzerindeki çocuklar için tahtadan oyuncaklar dağıtmaya başladı. Boyasından çantasına kadar tamamen doğal ürünlerin kullanıldığı oyuncakların hayvanlar serisi de var, pilot, kabin memuru, uçan aşçı, uçuş harekât uzmanı ve teknisyenden oluşan ikinci bir serisi de. Pelüş oyuncak olarak pilot montu giymiş bir kangal köpeği veriliyor. Ayrıca kumaştan yapılmış nostaljik pilot başlığı ve gözlük de var.

Uçakta çocuklar sıkılmasın diye...



EMIRATES
Her yaşa farklı bir oyuncak

Dubai merkezli havayolu, geçen yıl çocuk yolcular için hazırladığı setleri yeniledi. ‘Fly With Me’ oyuncak koleksiyonu, yolculardan en çok oy alıp seçilen Aslan Lewis, Panda Peek U, Penguen Ernie ve Fil Savanna’yı ekledi. Şirket, iki yaşındaki bebekler için titreşimli pelüş oyuncak hazırladı. 3-6 yaş içinse büyük yolcularda olduğu gibi bulmaca, oyun, çıkartma defterinden oluşan bir seyahat çantası var. 7-12 yaş aralığı için de ‘Fly With Me Lonely Planet Kids’ aktivite çantaları bulunuyor. Bu çantaların içinde eğitici seyahat kitapları yer alıyor.

Uçakta çocuklar sıkılmasın diye...



KATAR HAVAYOLLARI
Uçakta kutu oyun

Doha merkezli şirket, çocuk yolculara ikramla birlikte aileleri veya arkadaşları ile oynayabilecekleri kutu oyunlar dağıtıyor. Monopoly gibi oyunlar özellikle 7-8 yaş üstü çocuklar tarafından çok seviliyor.

Uçakta çocuklar sıkılmasın diye...



LUFTHANSA
Lu ve Cosmo hep yanlarında

Alman Lufthansa Havayolları’nın karakterleri Lu ve Cosmo, çocuklar tarafından çok seviliyor. Özel çanta içinde iki karakterin de olduğu set, uyku gözlüğünden uçuş defterine, diş fırçası-macunundan çoraplarına kadar özel çantası ile çocuk yolculara veriliyor.

Uçakta çocuklar sıkılmasın diye...


Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
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