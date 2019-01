Uçakta çocuklar sıkılmasın diye...

Yolcu uçaklarıyla uçmaya başladığımda havayollarının çocuklara dağıttığı özel oyuncakları alacak yaşı çoktan geçmiştim. Çocuklarım benden çok daha şanslı. Her uçağa bindiğimizde farklı farklı oyuncaklar onlara hediye ediliyor. Kuşkusuz bunun en önemli nedeni, minik yolcuyu bir süreliğine oyalayabilmek. Bu sırada da anne-babayı rahatlatmak. Havayollarının en çok tercih ettiği hediyelerin başında boyama setleri geliyor. Birkaç farklı renkte kalem, boyama kitabı çocukların favorisi. Pelüş oyuncaklar ile sırt çantaları da çok seviliyor. Şirketler kabinde sadece oyuncak dağıtmıyor. Çocuklar için özel mönü hazırlanıyor, eğlence sistemine onlara özel yayınlar konuyor. Yiyecek-içecek seçiminde midelerinin yolculuk stresinden etkilenmemesi hedefleniyor. Kabin eğlence sistemine eklenen film ve çizgi filmlerde her yaş grubu dikkate alınıyor. Peki tek tek havayolu şirketlerine bakıldığında seçeneklerimiz neler?



TÜRK HAVA YOLLARI

Doğal malzemeden



THY geçen yıldan itibaren üç yaş ve üzerindeki çocuklar için tahtadan oyuncaklar dağıtmaya başladı. Boyasından çantasına kadar tamamen doğal ürünlerin kullanıldığı oyuncakların hayvanlar serisi de var, pilot, kabin memuru, uçan aşçı, uçuş harekât uzmanı ve teknisyenden oluşan ikinci bir serisi de. Pelüş oyuncak olarak pilot montu giymiş bir kangal köpeği veriliyor. Ayrıca kumaştan yapılmış nostaljik pilot başlığı ve gözlük de var.









EMIRATES

Her yaşa farklı bir oyuncak



Dubai merkezli havayolu, geçen yıl çocuk yolcular için hazırladığı setleri yeniledi. ‘Fly With Me’ oyuncak koleksiyonu, yolculardan en çok oy alıp seçilen Aslan Lewis, Panda Peek U, Penguen Ernie ve Fil Savanna’yı ekledi. Şirket, iki yaşındaki bebekler için titreşimli pelüş oyuncak hazırladı. 3-6 yaş içinse büyük yolcularda olduğu gibi bulmaca, oyun, çıkartma defterinden oluşan bir seyahat çantası var. 7-12 yaş aralığı için de ‘Fly With Me Lonely Planet Kids’ aktivite çantaları bulunuyor. Bu çantaların içinde eğitici seyahat kitapları yer alıyor.









KATAR HAVAYOLLARI

Uçakta kutu oyun



Doha merkezli şirket, çocuk yolculara ikramla birlikte aileleri veya arkadaşları ile oynayabilecekleri kutu oyunlar dağıtıyor. Monopoly gibi oyunlar özellikle 7-8 yaş üstü çocuklar tarafından çok seviliyor.









LUFTHANSA

Lu ve Cosmo hep yanlarında



Alman Lufthansa Havayolları’nın karakterleri Lu ve Cosmo, çocuklar tarafından çok seviliyor. Özel çanta içinde iki karakterin de olduğu set, uyku gözlüğünden uçuş defterine, diş fırçası-macunundan çoraplarına kadar özel çantası ile çocuk yolculara veriliyor.