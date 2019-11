Bir havalimanı restoranı ne kadar iyi olabilir?

Birçok yolcu için havalimanlarındaki restoranlar, pek de ‘lezzet durakları’ gibi görülmez. Ancak son yıllarda bu konuyla ilgili yolcu beklentileri artıyor. Havalimanları da restoranlarında iyi şefler ve farklı tatlarla yaptığı lezzet yatırımlarıyla bu beklentiyi karşılıyor. Peki lezzet meraklıları için, transit uçuşlarınızı denk getirmeye değecek iddialı restoranlar hangi havalimanlarında? Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden Michelin rehberinin önerilerini derledik.



The Kitchen by Wolfgang Puck, Singapur Changi Havalimanı, Terminal 3

Burası, Singapur’da hızla yükselen ünlü şef Wolfgang Puck’un üçüncü mekânı. Farklı mutfaklardan oluşan mönüye sahip restoran sabah 06.00’da açılıp gece yarısına kadar hizmet veriyor. Acılı tavuk çorbası ve Kore mutfağından örnekleriyle kısa sürede müdavimleri olmuştu. Erken uçanlar için kahvaltı opsiyonu da var.



Mustards Bar & Grill, San Francisco Havalimanı, Uluslararası Terminali

Napa Vadisi’nin tatlarını yolcularla buluşturan mekân, özellikle et yemekleriyle ön plana çıkıyor. Dış hatlar terminalindeki restoranın aynı zamanda iyi bir tatlı mönüsü de bulunuyor.



Hung’s Delicacies, Hong Kong Havalimanı, Terminal 2

Çin mutfağının geleneksel tatlarını yeni nesil sunumla başarıyı yakalayan Hung’s Delicacies, 2010-2014 arasında ciddi bir başarı yakaladı. Michelin yıldızı almaya hak kazandı. Ancak restoranın kira sorunları nedeniyle kapanmasının ardından havalimanında tekrar açılması, yemekseverleri mutlu etti. Restoranın ördek mönüsü çok tutuluyor.



Cotto, New York LaGuardia Havalimanı, Terminal C

Restoran 2014’te hizmete girdiğinde farklı tasarımı ile akıllara hemen “Böyle bir restoran havalimanında tutar mı?” sorusunu getirmişti. Havalimanında zaman kaybetmek istemeyen yolcular için ekspres pizza ve makarna servisi de bulunan Cotto, İtalyan mutfağını LaGuardia Havalimanı’nda başarıyla temsil ediyor.



Ming Court, Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı, Terminal 3

Cordis Hotel tarafından işletilen Ming Court, Kanton Mutfağı’nın farklı tatlarını sunuyor. Mönüler, ünlü şef Chan Yuen Lung tarafından hazırlanmış.



Saison, Newark Liberty Havalimanı, Terminal C

Alain Ducasse, Fransız mutfağının en önemli isimlerinden biri. Klasik yaklaşımları ile Saison, Fransız mutfağından esintileri yolculara sunuyor.



Border Grill, Los Angeles Uluslararası Havalimanı, Tom Bradley Terminali

Havalimanında 2013’te Susan Feniger ve Mary Sue Milliken tarafından açılan restoran, ağırlıklı olarak Meksika mutfağından örnekler sunuyor. Uçuş öncesinde acı mönüler yolcuların favorisi.



The Perfectionist’s Cafe, Londra Heathrow Havalimanı

Havalimanı yolcuları yeni tatları keşfederken haklı olarak yemeklerini hızlı yemek istiyor. The Perfectionist’s Cafe, İngiliz standart yemeklerinin yanı sıra Hint mutfağından da örnekler sunuyor. Restoranın pizza ve hamburgerleri de yolcular tarafından çok beğeniliyor.



Türkiye’de öne çıkan havalimanı restoranları

İstanbul Havalimanı’nda Sushi to Go, farklı tasarımı ile son dönemde yolcular arasında giderek daha popüler hale geliyor. Suşiyi birçok yolcu, hafif bir yiyecek olması nedeniyle tercih ediyor. Eğer hamburger yemek isterseniz, Vivanda Burger’e uğrayın. Pahalı da olsa, siyah eldivenlerle birlikte sunulan hamburgerin tadı efsane. Bu iki restoran, BTA tarafından işletiliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaysa Big Chefs, dış hat uçuşları için karnınız acıktığında uğrayabileceğiniz keyifli bir mekân. Mönülerini sürekli yenileyen Big Chefs hem Türk hem de yabancı mutfaklardan tatların yanı sıra hızlı servisi ile dikkat çekiyor.