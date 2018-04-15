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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Tolga Özbek
15.04.2018 - 05:22, Son Güncelleme:

Bavulunuzu korumaya alın

Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
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Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
Bavulunuzu korumaya alın

İçi karıştırılmış, eşyalarınızın çalındığı bir bavulu açtığınızda ne hissedersiniz? Önleminizi çantanızı kargoya vermeden önce alın.

İstanbul Atatürk Havalimanı’na geldiniz. Terminalde, özellikle de Dış Hatlar Terminali’nde fonda ‘cırt cırt’ diye sesler duyarsanız sakın şaşırmayın. Bu işlem bavullarını güvenlik altına almaya çalışan yolcuların koli bandı ile bagajlarını ‘sarmaları’ sırasında çıkıyor. Genellikle bu metot Afrikalı ve Orta Asyalı yolcular tarafından tercih ediliyor. Siz bavulunuzun güvenliği için ne yapıyorsunuz?
Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği (IATA) tarafından hazırlanan verilere göre, geçen yıl 21 milyon 600 bin parça bavul kayboldu, hasarlandı veya içinden bir şey çalındı. ‘Kayıp bagaj’ kategorisine giren bavul sayısı son yıllarda ciddi anlamda düştü. Nedeni yeni nesil takip teknolojileri. Ama bu gelişim yaşansa da yolcuların en büyük şikâyet kaynağı olan kayıp bavul derdi yolcu uçakları uçtuğu sürece devam edecek.

Tedbirin fiyatı 5 TL

İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan seyahat eden özellikle Afrikalı ve Orta Asyalı yolcular koli bantları ile bavullarını sarıyor. Bu yolcular, Türkiye’den aldıkları tekstil ürünlerini kendi ülkelerine götürüp satıyor. Bavullar bantlanarak hem zorlanan kapasiteleri nedeniyle açılmalarının önüne geçiliyor. Hem de gidilen havalimanında bu bavulların açılıp içindekilerin çalınmasının önüne geçilmiş oluyor.
Tabii ki hırsızı durdurmak imkânsız. Ama koli bantı ile sarılmış bavulu açmak diğerlerine göre daha uzun sürüyor. Koli bantları, havalimanındaki büfelerde 5 TL’den satılıyor.

Bavulunuzu korumaya alın



Kesin çözüm kaplatmak

Bavulunuzu özel plastikle kaplatırsanız kesin bir çözüm elde etmiş olursunuz. Secure Bag şirketi, bavulları parça başına 40 TL’ye özel bir plastik ile kaplıyor. Kesilmesi zor bu malzemede, tekerlek ve tutma yerleri dışarıda bırakılarak bavul makineye konulup sarılıyor. Bu işlem, havalimanı güvenliğine uygun olarak gerçekleştiriliyor.

En çok parfüm çalınıyor

En çok hırsızlık, check-in kontuarında verilen bavulun uçağa götürülmesi sırasında gerçekleşiyor. Ayrımda veya uçağa yükleme sırasında yapılan hırsızlık için havayolları, havalimanları ve emniyet güçleri özel önlemler alıyor. Hırsızlar, elektronik eşya arıyor. Ayrıca pahalı parfümler de en çok çalınanlar arasında.

Bavulunuzu korumaya alın



En çok Kuzey Amerika’da

Dünyada en çok hırsızlık, Kuzey Amerika’da gerçekleşiyor. Kısa sürede çeteleşen ekipler, yolcuların bavullarında kilit veya fermuar sistemini saniyeler içinde açarak içindeki elektronik başta olmak üzere fiziki olarak küçük ama değerli eşyaları çalıyor. Bazen TSA olarak adlandırılan güvenlik kuruluşu şüpheli bulduğu bavulları açıyor, kontrol ediyor. Bu işlemin yapıldığına dair içine bir kâğıt koyuyor. TSA onaylı olmayan kilitlere sahip bavullar ise kırılarak açılabiliyor.

Önlem alın!

1. BAVULA KOYMAYIN: Hırsızlığı önlemenin birinci kuralı, çalınmasını istemediğiniz eşyanızı bavulunuza koymamanız. Bilgisayarlarını veya fotoğraf makinelerini, hatta “Balayına giderken takıları bavula koyduk” gibi ifadeleri insan anlamakta zorlanabiliyor.

2. SIKICA SARIN: Gittiğiniz yerde alışveriş yaptınız. Bunu bavulun içine yerleştirirken etrafını giysilerle sarmak veya değerli eşyaları küçükse örneğin çorabın içine koymak hem zor bulunmalarını ve korunmalarını sağlayacak hem de dikkat çekmelerini önleyecektir.

3. ‘HAFİF’ SEYAHAT EDİN: Eşyalarınızı bir sırt çantasına veya kabin ölçülerindeki bir bavula sığdırmaya ne dersiniz? Böylelikle tüm eşyanız yanınızda olur.

4. KİLİTLEYİN, SARDIRIN: Bavulunuzu check-in’de verirken kilitleyin. Kilit sistemine güvenmiyorsanız, fermuarı sağlam değilse sardırın. Veya bantlayın.

5. DİKKAT ÇEKMEYİN: Çok lüks bir bavul dikkat çekebilir. Riskli havalimanlarında içi ‘kontrol edilebilir’, unutmayın.

6. BU KİMİN BAVULU: Uçaktan indiniz. Bagaj konveyörü üzerinde çantanızı gördünüz. Aldığınızda etiketini kontrol edin. Birbirinin aynısı siyah bir bagajı görüp “Bu benim” diyerek hemen almayın. İşin sonuçları çok farklı noktalara kadar gidebilir... Bu nedenle bavulun içini kapatmadan önce fotoğ

Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
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