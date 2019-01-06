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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Tolga ÖZBEK
06.01.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Bavulda röveşata

Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
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Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
Bavulda röveşata

Kalın kazaklar, paltolar, botlar, polarlar... Tüm bunları bavulunuza nasıl sığdıracaksınız? Havayoluna fazla bagaj ücreti vermeden kış bavulu hazırlamak için işinize yarayacak bazı taktikler verebilirim.

1- İlk adım, seyahati planlamak. Kaç günlük bir tatil olacak? Ne kadar kıyafete ihtiyacınız var? Hangi ayakkabıları yanınıza alacaksınız? Gittiğiniz yerde zamanınızın ne kadarı kapalı, ne kadarı açık havada geçecek? Bu aşamaları düşünün ve planlayın.

2- Gideceğiniz yerin hava sıcaklığını, yağmur-kar yağışlarını kontrol etmeyi unutmayın. Beklenmedik bir değişiklik, tüm bavul planınızı sil baştan yapmanıza neden olabilir. Kar beklerken yağmura çeviren hava, kalın paltonuzu işlevsiz hale getirebilir. İşi oluruna bırakmayın.

3- Bavula yerleştirmeden önce tüm eşyalarınızı yatağınızın üzerine veya yere dizin. Hangisi lazım, neler fazla ayırın. Kıyafetlerin, ayakkabıların yanına bavulunuzu koyun. Bu tür karşılaştırma, bavulunuza daha iyi sığmanızı sağlayacaktır.

4- En ağır botu yolculukta giyin. Böylelikle bavulunuzda ciddi bir yer açılacaktır. Ancak burnunda metal olan çizmeler güvenlik noktalarına takılmanıza neden olabilir. İlk defa giyeceğiniz ayakkabıları yanınıza almayın. Ayağınızın alışmadığı ayakkabı, yolculuğunuzu kâbusa çevirebilir.

5- Ayakkabıların içine çoraplarınızı koyun. Hatta iç çamaşırlarınızı torba içinde botların içine de yerleştirebilirsiniz. Kazaklarınızı, kıyafetlerinizi sararak rulo haline getirip bavulunuza koyun. Böylelikle kıyafetleriniz kırışmayacaktır. Çantanızın içinde kırılacak eşya varsa, kıyafetlerinizi üzerine sarabilirsiniz.

6- Paltoları, ağır botları giyip bavulunuzda yer tasarrufu sağlayabilirsiniz. Veya çok kalın palto, kazaklar uçağa yetişmek için koştururken sizi ter içinde bırakabilir. Tercih sizin. Uyarım, kat kat giyinmek. Hem soğuktan korunursunuz hem de terminal, uçak sıcak olduğunda bunları çıkarabilirsiniz. Uçakta giyeceğiniz kıyafetlerde sentetik oranına dikkat! Sentetik malzeme hem oluşturacağı statik elektrik hem de hava hareketini keseceği için uçuş sırasında sizi rahatsız edebilir.

Kayak takımları, havayollarının ‘sportif ekipmanları’ sınıfına giriyor. Bazı havayolu şirketleri, kayak takımı, snowboard, kayak batonu, kask ve kayak çantasından oluşan seti ücretsiz taşıyor.

Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
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