Bavulda röveşata
Kalın kazaklar, paltolar, botlar, polarlar... Tüm bunları bavulunuza nasıl sığdıracaksınız? Havayoluna fazla bagaj ücreti vermeden kış bavulu hazırlamak için işinize yarayacak bazı taktikler verebilirim.
1- İlk adım, seyahati planlamak. Kaç günlük bir tatil olacak? Ne kadar kıyafete ihtiyacınız var? Hangi ayakkabıları yanınıza alacaksınız? Gittiğiniz yerde zamanınızın ne kadarı kapalı, ne kadarı açık havada geçecek? Bu aşamaları düşünün ve planlayın.
2- Gideceğiniz yerin hava sıcaklığını, yağmur-kar yağışlarını kontrol etmeyi unutmayın. Beklenmedik bir değişiklik, tüm bavul planınızı sil baştan yapmanıza neden olabilir. Kar beklerken yağmura çeviren hava, kalın paltonuzu işlevsiz hale getirebilir. İşi oluruna bırakmayın.
3- Bavula yerleştirmeden önce tüm eşyalarınızı yatağınızın üzerine veya yere dizin. Hangisi lazım, neler fazla ayırın. Kıyafetlerin, ayakkabıların yanına bavulunuzu koyun. Bu tür karşılaştırma, bavulunuza daha iyi sığmanızı sağlayacaktır.
4- En ağır botu yolculukta giyin. Böylelikle bavulunuzda ciddi bir yer açılacaktır. Ancak burnunda metal olan çizmeler güvenlik noktalarına takılmanıza neden olabilir. İlk defa giyeceğiniz ayakkabıları yanınıza almayın. Ayağınızın alışmadığı ayakkabı, yolculuğunuzu kâbusa çevirebilir.
5- Ayakkabıların içine çoraplarınızı koyun. Hatta iç çamaşırlarınızı torba içinde botların içine de yerleştirebilirsiniz. Kazaklarınızı, kıyafetlerinizi sararak rulo haline getirip bavulunuza koyun. Böylelikle kıyafetleriniz kırışmayacaktır. Çantanızın içinde kırılacak eşya varsa, kıyafetlerinizi üzerine sarabilirsiniz.
6- Paltoları, ağır botları giyip bavulunuzda yer tasarrufu sağlayabilirsiniz. Veya çok kalın palto, kazaklar uçağa yetişmek için koştururken sizi ter içinde bırakabilir. Tercih sizin. Uyarım, kat kat giyinmek. Hem soğuktan korunursunuz hem de terminal, uçak sıcak olduğunda bunları çıkarabilirsiniz. Uçakta giyeceğiniz kıyafetlerde sentetik oranına dikkat! Sentetik malzeme hem oluşturacağı statik elektrik hem de hava hareketini keseceği için uçuş sırasında sizi rahatsız edebilir.
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