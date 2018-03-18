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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerYazarlar Yazıları10 bin metrede istediğiniz yemeği seçin
Tolga ÖZBEK 10 bin metrede istediğiniz yemeği seçin
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Tolga ÖZBEK
18.03.2018 - 05:00, Son Güncelleme:

10 bin metrede istediğiniz yemeği seçin

Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
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Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
10 bin metrede istediğiniz yemeği seçin

Uçakta, mönüde olan değil de ücretini ödeyip farklı bir yemek istiyorsunuz. Bu mümkün mü? Havayolu şirketleri havada ‘alakart’ dönemi başlattı. İlgi gören sisteme giderek daha fazla havayolu şirketi katılıyor.

Standart mönü, diğer yolcular için plastik kaplarda verilen makarnadan oluşuyor. Kabin memuru yemekleri dağıtırken sıra sizde. Ama sizin önünüze, porselen tabakta biftek veya deniz mahsulleri geliyor. Evet, ekonomi sınıfında uçuyorsunuz. Business’ta veya first class’ta değilsiniz. Uçuştan önce yemeğinizi seçiyorsunuz, ödemeyi yapıyorsunuz ve ‘alakart’ mönüden uçakta istediğiniz yemeği yiyorsunuz.
Bir zamanlar uçakta yiyecekler bedavaydı. İkramı ilk kaldıranlar düşük maliyetli havayolları oldu. Yolcuya yiyecekler-içecekler satılmaya başladı. Hatta düşük maliyetli havayolları bu işten çok farklı mönülerle ciddi para kazanmaya, bir yandan da ekonomik fiyat ve kaliteli ürünlerle yolcu memnuniyeti yakalamaya başladılar.

Daha büyük havayollarının önemli bölümü ise artan rekabetle birlikte kabinde ya ikramı çok basitleştirdi. Veya diğer şirketler gibi satışa başladılar. Bu konuda önemli boşluğu Avrupa’dan ilk İsviçre merkezli, Lufthansa portföyündeki Swiss gördü. 2016’da başlayan hizmet kısa zamanda beklenmeyen ilgi yakaladı. Sonrasında Avusturya, Air France ile KLM de bu yolda ilerledi. Şimdi sırada Lufthansa Havayolları var.

10 bin metrede istediğiniz yemeği seçin

Lufthansa mayısta başlıyor

Alman Lufthansa Havayolları, uzun menzilli uçuşlarından hem ekonomi hem de premium ekonomide mayıs ayından itibaren alakart mönü hizmetine başlıyor. Uzun hatlarda ücretsiz ikram servisiyle sekiz saatten fazla uçuşlarda ise iki ayrı yemek ikramı devam edecek.
Alakart mönülerin fiyatları 19 ila 33 Euro arasında değişiyor. Mönü ise zengin. Suşiden ızgara bifteğe, Bavyera atıştırmalıklarından Uzakdoğu mutfağında karidesli-köri soslu makarnalara kadar farklı yemekler yolculara sunuluyor. Alakart servisinden, şirketin hem Frankfurt hem de Münih çıkışlı seferlerinde yararlanılabilecek. Sekiz saatin üzerindeki seferlerde alakart alan yolcuya önce kendi mönüsü verilecek. İkinci serviste ise tüm ekonomiye sunulan yiyecekler dağıtılacak. Alakart hizmet almak isteyenler ise uçuştan 24 saat öncesine kadar şirketin internet sitesi üzerinden sipariş verilebilecek.

Air France yenilendi

Fransız Havayolları Air France ise bu konuda yenilikleri ile dikkat çekiyor. Şirket, 1 Nisan’dan itibaren isteyen yolcular için mevcut mönülere ek olarak ‘My fun menu’ olarak adlandırılan hizmetinde Fransız bifteği, özel peynir ve soslardan yapılan hamburger sunuyor. Yanında çilekli yoğurt, karamelli donut ile sunulan mönünün fiyatı 13 Euro. İsteyenler Air France’ın mil programından 4 bin 500 mil vererek bu mönüyü satın alabiliyor. Havayolunun ayrıca İtalyan, Okyanus (deniz ürünleri), geleneksel Fransız mutfağı ve ünlü şeflerin seçimlerinden oluşan mönülerinin fiyatları da 12 ila 28 Euro arasında değişiyor.

THY sandviçi kaldırdı

Türk Hava Yolları, geçen yıl bazı kısa dış hat noktalarında sıcak yemeği kaldırmış ve yerine sandviç vermeye başlamıştı. Geçen yıl kemer sıkma politikalarının sonrasında yüksek kâra ulaşan şirket, sıcak sandviç uygulamasına son verdi.

Tolga ÖZBEK
Tolga ÖZBEK
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