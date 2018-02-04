Kar kazaları önlenebilir

Literatür bilgisine göre, kayak yapan erkeklerde yaralanma oranı her 1000 kayak günü için erkeklerde yüzde dört, kadınlarda ise yüzde 7.9. Çocuk, gençlerdeki yaralanmalar yetişkinlerin üç katı fazla görülüyor. Kayak yaralanmalarının üçte birini 16 yaşın altındaki kayakçılar yaşıyor. En sık kafa ve boyun yaralanmalarıysa 11-13 yaş arası gerçekleşiyor.
Amerikan Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Onur Tetik, “Kayakla ilgili yaralanmaları azaltmada tecrübe ve atletik yapı önemli rol oynar. Örneğin, yeni başlayan kayakçılarda yaralanma oranı, iyi derecede kayan kişilere göre 2-3 kat daha fazla. Yeni kayağa başlayanlar sadece kendilerinin değil, başka kayakçıların da yaralanmasına sebep olabilir” diyor.
En sık yaralanma son kayışta
Kayak yaralanmalarında çevre koşulları önemli rol oynuyor. Bol ve ıslak karda kayağın kenarlarının takılmasına bağlı olarak bacak yaralanması çok görülürken, buzlu zeminlerde kol yaralanmaları daha sık görülüyor. Yorgunluğun yaralanmalara etkisinin büyük olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Tetik, “Öğleden sonra saat 13.00 ile 16.00 arası yaralanma sıklığı yorgunluk ve açlığa bağlı artıyor. Günün son kayışı genellikle yaralanmaların en sık olduğu dönem. Bunun sebebi, yorgunluğun yanı sıra son bir kez kaymaya yetişmek için hızlı ve dikkatsiz kayılması. Korunmada kayakçıların kendi fiziksel sınırlarını iyi bilip, nerede durmaları gerektiğini anlamaları önemli” diyor.
Yaralanmamak için
* Güneş gözlüğü veya kayak gözlüğü takın,
* Uygun giysiler giyin,
* Kayak yapma sırasında alkol almayın,
* Başlamadan önce iyi ısının. Bilhassa zor pistlerde kayacaksanız ısınmak önemli.
* Kişisel sınırlarınızı zorlamayın.
Kaynak: Mesude ERŞAN