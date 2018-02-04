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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerYazarlarMesude ERŞANKar kazaları önlenebilir
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Mesude ERŞAN

Kar kazaları önlenebilir

Karın tadını kayak, snowboard, kar sörfü, kayaklı koşu, kızak gibi kış sporlarıyla çıkarmanın tam zamanı. Ancak kış aylarında her 1000 kış sporcusundan üçü acil yardım ve tedavi gerektiren yaralanma yaşıyor. Neyse ki bazı küçük önlemlerle bu yaralanmaları en aza indirmek mümkün.

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
Mesude ERŞANSeyahat Yazarı

Literatür bilgisine göre, kayak yapan erkeklerde yaralanma oranı her 1000 kayak günü için erkeklerde yüzde dört, kadınlarda ise yüzde 7.9. Çocuk, gençlerdeki yaralanmalar yetişkinlerin üç katı fazla görülüyor. Kayak yaralanmalarının üçte birini 16 yaşın altındaki kayakçılar yaşıyor. En sık kafa ve boyun yaralanmalarıysa 11-13 yaş arası gerçekleşiyor.

Amerikan Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Onur Tetik, “Kayakla ilgili yaralanmaları azaltmada tecrübe ve atletik yapı önemli rol oynar. Örneğin, yeni başlayan kayakçılarda yaralanma oranı, iyi derecede kayan kişilere göre 2-3 kat daha fazla. Yeni kayağa başlayanlar sadece kendilerinin değil, başka kayakçıların da yaralanmasına sebep olabilir” diyor.

Kar kazaları önlenebilir

En sık yaralanma son kayışta

Kayak yaralanmalarında çevre koşulları önemli rol oynuyor. Bol ve ıslak karda kayağın kenarlarının takılmasına bağlı olarak bacak yaralanması çok görülürken, buzlu zeminlerde kol yaralanmaları daha sık görülüyor. Yorgunluğun yaralanmalara etkisinin büyük olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Tetik, “Öğleden sonra saat 13.00 ile 16.00 arası yaralanma sıklığı yorgunluk ve açlığa bağlı artıyor. Günün son kayışı genellikle yaralanmaların en sık olduğu dönem. Bunun sebebi, yorgunluğun yanı sıra son bir kez kaymaya yetişmek için hızlı ve dikkatsiz kayılması. Korunmada kayakçıların kendi fiziksel sınırlarını iyi bilip, nerede durmaları gerektiğini anlamaları önemli” diyor.

Yaralanmamak için

* Güneş gözlüğü veya kayak gözlüğü takın,
* Uygun giysiler giyin,
* Kayak yapma sırasında alkol almayın,
* Başlamadan önce iyi ısının. Bilhassa zor pistlerde kayacaksanız ısınmak önemli.
* Kişisel sınırlarınızı zorlamayın.

Kaynak: Mesude ERŞAN

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