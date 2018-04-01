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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mesude ERŞAN
01.04.2018 - 01:00, Son Güncelleme:

Çamur yağmuru sağlığı bozuyor

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
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Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
Çamur yağmuru sağlığı bozuyor

Sık aralıklarla yağan çamur yağmuru akciğer sağlığımızı tehdit ediyor. Çöl tozları doğa kaynaklı da olsa endüstriyel kaynaklı kirleticiler gibi zararlı.

Türk Toraks Derneği Havakirliliği Çalışma Grubu’ndan aldığım bilgiye göre, çöllerden kalkan tozlar, atmosferin üst tabakalarına kadar yükselerek, binlerce kilometre uzaklara ulaşabiliyor. Yağışla birleşmeleri sonucu da yeryüzüne çamur olarak düşüyor.

KAYNAK AFRİKA VE ORTADOĞU

Ülkemizde görülen tozların kaynağı Afrika ve Ortadoğu! Özellikle Irak ve Suriye sınırımız ile Güneydoğu bölgemiz tozdan en çok etkilenen alanlar. Afrika kaynaklı çöl tozları da etkisini batı bölgelerimizde hissettiriyor.

KRONİK HASTALIKLAR TETİKLENİR

Çöl tozları aslında doğa kaynaklı hava kirliliği nedenlerinden. Ancak endüstriyel kaynaklı kirleticiler gibi zararlı. Astım, KOAH, kalp gibi hastalarda atakları tetikleyebiliyor.
Bu nedenle böyle zamanlarda hastalığı olanlar ve çocuklar dışarı çıkmamalı. Sağlıklı insanlar özellikle açık ortamda egzersizden kaçınmalı.

Çöl tozu fırtınaları, her yıl 2.2 milyar metreküp toprağın atmosfere karışmasına neden olur. Göğüs hastalıkları uzmanları, “Bu tozlar, astım hastalarının kriz sıklığını arttırır. Sahra çöllerinden kalkan kuartz mineralleri, mikroplar içeren tozlar, bütün dünyayı dolaşıp Atlantik’i aşıp Amerika’ya bile ulaşabiliyor. Her gram toprakta bir milyar bakteri olabileceği dikkate alınırsa, ne kadar çok bakterinin fırtınalar ile yer değiştirdiği anlaşılabilir” uyarısı yapıyor.
Ayrıca deneysel çalışmalarla çöl tozlarının yüz damarlarına etki yaparak baş ağrısına neden olabileceği de gösterildi.

Kentlerin rüzgâr akışı kesilmemeli

Türk Toraks Derneği, şehirlerin tasarımı ve geleceğinde, doğa kaynaklı bu tip gelişimlere dikkat edilmesi, büyük bloklarla kentlerin ablukaya alınmaması gerektiğini hatırlatıyor. Dernek açıklamasında, “Kentlerin rüzgâr akışına uygun tasarlanması şart. Aksi durumda kirleticiler şehrin içinde kümelenir ve uzun süre şehirde yaşayanlara zarar verebilir” diye konuşuyor.

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
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