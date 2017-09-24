Böbrek hastaları için tatil tüyoları

Prof. Dr. Murat Aksoy “Doktorum Yanımda, Zamane Hastalıkları” kitabında böbrek hastalarına da sorunsuz seyahatin ipuçlarını veriyor. Kronik böbrek hastalığınız var ve doktorunuz su içmenizi kısıtlamışsa tatil için sıcak bölgeleri tercih etmeyin. Çünkü sıcak terletecek.

Aksoy böbrek hastalarına şunları öneriyor:



* Su alımını böbrek yetersizliğinin derecesine göre biraz daha artırın.



* Su kaybının neden olduğu dehidratasyon için önlemler alın.



* Birlikte seyahat edecekler de bu konuyla ilgili bilgilendirin.



* Şiddetli dehidrasyon yani susuzluk durumunda böbrek fonksiyon kaybının ağırlaşacağı ve bu durumun diyalize kadar varabileceği anlamına geldiği unutmayın.



* Diyalize giriyorsanız gideceğiniz tatil yörelerinde diyaliz merkezi olduğundan ve yararlanabileceğinizden emin olun.



* Ayrıca doktorunuzdan son durumlarını ve diyaliz değerlerini izah eden bir rapor almayı ihmal etmeyin.