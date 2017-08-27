Bayrama özel seyahat sağlığı önerileri

Bayram tatillerinin korkulu rüyası olan trafik kazaları büyük oranda insan hatasından kaynaklanıyor. Uykusuzluk ise önemli sebeplerden biri. Kaliteli ve sağlıklı uyku, kazalara yol açan direksiyon başı uyuklamalarını önlemenin başlıca yolu. Gece yolculuğunun önerilmemesinin nedeni ise uykuya hazırlayan melatonin hormonunun karanlıkta salınması. Özetli, biyolojik ritmimiz gece uyumaya programlı. Dolasıyla direksiyon başında anlık uyuklamalar dahi büyük facialara yol açabiliyor. Tam da bu nedenlerle uyku tıbbı uzmanları en az altı saat uyumadan yola çıkılmaması konusunda uyarı yapıyor. Uykunuz gelirse mutlaka arabanızı kenara çekin ve uyuyun. Yola devam etmek için ısrar etmeyin.



Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Genel Başkan Yardımcısı Atilla Koçhan ayrıca sıcağın etkisiyle asfaltın eriyebileceğini ve bunun araçların kaymasına neden olduğunu hatırlatıyor. Sürücüleri aşırı hız, ani direksiyon ve fren hareketlerinden uzak durmaları, öndeki araçlarla takip mesafelerini artırmalarını söylüyor





TERLİYKEN CAMI AÇMAYIN

Yüz bölgesindeki sinirlerin ayaza, rüzgara, soğuya maruz kalması yüz felcine zemin hazırlıyor. Terliyken araba camanı açarak seyahat etmeyin. Malum vücut kendini soğutmak için terliyor. Terle soğuyan yüzünüze bir de araba camından vs. rüzgar temas ettiğinde yine risk yükseliyor. Saçlarınızı iyice kurutmadan dışarıya çıkmayın. Islak saça, rüzgar da temas edince risk büyük oranda artıyor. Şapka vs. ile rüzgarla teması önlem almak işe yapabilir. Arabada açtığınız klimayı uygun sıcaklıkta çalıştırın. Dışarısıyla araba içinin sıcaklığının farkı 5 dereceden fazla olmamalı.











Açıkta bekleyen gıdalardan uzak durun

Bakterilerin üremesini kolaylaştırmaya yetecek sıcaklar devam ediyor. Gıdalar ortam sıcaklığında hiç bekletilmeden pişirilmeli ya da tüketilmeli. Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, “Gittiğiniz otel, restoran, pastane gibi toplu tüketim yerlerinde açıkta ve soğuk hat olmadan tutulan şarküteri, meze, tatlı ve pastaları asla tüketmeyin” diyor. Ayrıca bilmediğiniz yerlerde açık su içmeyin. Her fırsatta ellerinizi yıkayın. Kirletilmiş bölgelerde yakalanan ve az pişmiş deniz ürünlerinden kaçının. Pastörize edilmemiş süt ürünleri kullanmayın, yumuşak peynirleri yemeyin. Sokakta satılan yiyecekleri tüketmeyin.



Harekete devam

Hem bayram hem de tatil deyip yemeyi, tatlıyı abartmayın. Hatırlatmama gerek yok aslında ama kilo almak kolay, vermekse zor. Porsiyonları küçük tutun. Aileniz veya arkadaşlarınızla yemeğinizi paylaşın. İçkiyi abartmayın. Aldığınız birkaç yüz fazla kalorinin yağa dönüşmemesi için yürüyün, yüzün, voleybol oynayın vs.









Güneş hala yakıyor

Takvimin ağustos sonu, eylül başını göstermesine bakmayın güneş hala yakıyor. Malum UV ışınlarının en zararlı olduğu saatler 10.00-16.00 saatleri arası. Bu saatlerde dışarıya çıkmayın. İlla çıkacaksanız da güneşten koruyucu şapkayla gözlük kullanmayı ve açık renk kıyafetler kullanmayı ihmal etmeyin. Bulutlu günlerde de aynı şekilde korunmaya özen gösterin. Güneşten koruyucu kreminizi seçerken hem UVA hem UVB ışınlarını filtre eden ürünleri tercih edin. Koruma faktörü en az yüzde 30 olmalı. Güneş kremini en az 30 dakika önce sürün.