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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mehmet YAŞİN
25.03.2018 - 03:00, Son Güncelleme:

Peri Bacaları’nda pişen yemekler

Mehmet YAŞİN
Mehmet YAŞİN
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Mehmet YAŞİN
Mehmet YAŞİN
Peri Bacaları’nda pişen yemekler

Anadolu’nun tam ortasında, Nevşehir ve Kayseri’de lezzetli yemeklerin peşinde koşturdum durdum geçen hafta. Nevşehir, dünyanın en ilginç coğrafyası Kapadokya’yla bütün dünyada bilinir. Peri bacaları, yeraltı şehirleri, kayalara oyulmuş kiliseleri, sabahın erken saatlerinde gökyüzünde süzülen rengârenk balonları, büyülü otelleri, leziz şarapları ile ünlü.Işık önemini orada belli eder. Peri bacalarını sabah başka bir renge, akşam başka bir renge boyar. Yani Kapadokya’nın sihrine sihir katar...

Nevşehir’in her şeyi güzel ve ilginç ama mutfağı konusunda aynı olumlu cümleyi kurmak biraz zor. Çünkü bu güzel kentin mutfağı biraz fakir. Arada kalmış. Başka mutfakların yemeklerini ödünç almış.Nevşehir bir patates diyarı ama lokantalarında patatesle yapılan yemeğe pek rastlayamazsınız. Ama ben inat ettim, sordum soruşturdum, Nevşehir’in en lezzetli yemeklerinin tadına baktım. Bir de ev mutfaklarına girebilseydim, kim bilir ne kadar lezzetli yemekler yiyebilirdim.

Peri Bacaları’nda pişen yemekler

Damakları şenlendiren kebap

İlk durağım Göreme’deki Dibek Lokantası oldu. Bu lokanta yaklaşık 500 yıllık bir konut. Şimdi odalar yemek salonuna dönüştürülmüş. Asırlık odalarda yemek yemek, yabancı konukları oldukça etkiliyordur sanırım.İlk olarak testi kebabının tadına baktım. Kuşbaşı doğranan etler, soğan ve domates, sarımsakla birlikte testiye dolduruluyor. Testinin ağzı hamurla kapatıldıktan sonra fırına atılıyor. Sonunda ortaya muhteşem bir yemek çıkıyor.

Peri Bacaları’nda pişen yemekler

Tabii yanında bir de tereyağlı pilav olursa, damaklar daha da şenleniyor.Daha sonra kuzine sobanın üstünde yavaş yavaş pişen kuru fasulyeyi yedim. Bölgenin sevilen yiyeceği tam kıvamında pişmişti. Taneler öylesine helmelenmişti ki, teker teker damağıma yapıştılar. Bir tabak da bamya yedim. Ekşili suyuna ekmek banmaktan kendimi alamadım. Tatlı olarak yörenin sevilen tatlısı ‘aside’yi tattım.

Nevşehir tava

Nevşehir’de uğradığım bir başka lezzet durağı, sanayi sitesindeki Turbo Yılmaz’ın lokantası oldu. Sanayi sitelerinde çok lezzetli lokantalar olur. Buralarda pişen yemekleri kolay kolay başka lokantalarda yiyemezsiniz. Aşçılar her gün karşılaştıkları esnafı mutlaka memnun etmek zorundadırlar. Burada en sevdiğim yemeklerden biri olan ‘Nevşehir tava’nın tadına da baktım. Dananın bel kısmından alınan kuşbaşı doğranmış etler, domates, soğan, yeşilbiber, bol diş sarımsak ile güveç kaplarının içinde odun fırınında pişiriliyor. Pişme süresi 1.5 saati buluyor. Turbo Yılmaz’da ayrıca mayalı hamurla yapılan kıymalı pidenin tadına bakmayı da ihmal etmedim.

Peri Bacaları’nda pişen yemekler

Dünyada eşi benzeri az

Uçhisar’ın eteğindeki Museum Hotel’de geceledim. Uçhisar Kalesi, vadinin ortasında bulutlara doğru yükselir. Üstünde ve eteğinde bir çok ev görünür. Bu evler, Roma askerlerinden korunmak isteyen Hıristiyanlar tarafından kayalara oyulmuş. Çoğunun gizli geçitlerle birbirine bağlandığı söylenir.Kalenin etekleri şimdi dünyada eşi benzeri az görülebilecek otellerle çevrilmiş. Benim kaldığım otel de bunlardan biriydi. Avluda, üstünden buharlar çıkan bir havuz yer alıyordu. Kış ortasında bu havuza girip, muhteşem manzarayı seyrederek keyfinize keyif katıyordunuz.

Peri Bacaları’nda pişen yemekler

Otelin manzarası gerçekten muhteşemdi: Güvercinlik Vadisi’nden Avanos’a, Ortahisar Kalesi’nden Göreme’ye, Erciyes Dağı’ndan Hasandağı’na her yeri görmek mümkün oluyordu. Gün doğumunda manzara başka renge, gün batımında ise başka renge boyanıyordu.
Otelde yöreye ait, tarihi giysi, asırlık kilimler, halılar, kazılardan çıkan buluntular sergileniyordu. Tümü müzeye kayıtlı olan bu eşyalar, otel sahibinin özel koleksiyonundan buraya getirilmişti.

İki bin yıllık gökdelen: Uçhisar Kalesi
İki bin yıllık 'gökdelen': Uçhisar Kalesi

Masal gibi kent

Mağaralara oyulmuş odalardaki lüksü uzun uzun anlatmayacağım. Yeterli kelimeleri bulamayacağımı biliyorum.
Otelin şefi Çağrı Erdoğan, Nevşehir mutfağı yerine ‘memleket mutfağı’ndan örnekleri tattırdı. Pastırmalı Humus, güveçte pişirdiği, maydanoz, pancar ve havuç aromalı yoğurtlarla sunulan ‘oruk’, İncik etiyle yaptığı keşkek, fırında 12 saatte pişen tandır, bana yemek yemenin ne kadar keyifli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Peri Bacaları’nda pişen yemekler

Lil’a Restoran’da şef, sunduğu ‘Nevşehir tava’nın orijinal şekli olduğunu söyledi. Bakır bir sahanda, domates, biber, sarımsak, kemikli et ve pirzola ile servis edilmişti. Çağrı şefin belirttiğine göre tava yemeği önceleri sadece pirzola ile yapılıyormuş. Sonradan kuşbaşı ete dönmüş.Üzüm çubuklarıyla tütsülenmiş küşleme tam kıvamındaydı. Etin isli tadı damağımı tahrik etti. Etrafına kadayıf döşenmiş kremalı armut tatlısı ile bu lezzetli yemeğe nokta koydum.

Peri Bacaları’nda pişen yemekler

Ertesi sabah erkenden uyanıp, terasta bir koltuğa kuruldum. Amacım balonların şovunu izlemekti. Ama bulutlar ve rüzgar bu keyfi yaşamama engel oldu Balonların kalkışı iptal oldu.Nevşehir masal gibi bir kent. Görüntüsü bol, yemekleri az ama çok lezzetli. Uğramanızda fayda var.

Mehmet YAŞİN
Mehmet YAŞİN
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