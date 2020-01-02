MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriYassı Ada projesinde sona doğru! Çalışmalar hızla devam ediyor, havadan görüntülendi...
GeriSeyahat Yassı Ada projesinde sona doğru! Çalışmalar hızla devam ediyor, havadan görüntülendi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yassı Ada projesinde sona doğru! Çalışmalar hızla devam ediyor, havadan görüntülendi...
Seyahat
Ahmet Faruk Sarıkoç / İHA
Haber Giriş: 02.01.2020 - 11:58,Son Güncelleme:/

Yassı Ada projesinde sona doğru! Çalışmalar hızla devam ediyor, havadan görüntülendi...

Türk Demokrasi tarihine kara bir leke olarak yazılan Başbakan Adnan Menderes’in ve iki bakanın idam kararının verildiği Yassıada’nın kongre merkezi ve müzeye dönüştürülmesi projesinde inşaat çalışmalarında gelinen son durum havadan görüntülendi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

27 Mayıs 1960 darbesinin en büyük tanığı olan Yassıada'yı demokrasi ve özgürlük adasına dönüştürme projesinde son durum havadan görüntülendi. Görüntülerde inşaat çalışmalarının son hızla devam ettiği ve Başbakan Adnan Menderes'in, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam kararının verildiği salonun da restorasyon çalışmalarında sona gelindiği görülüyor. Demokrasi ve Özgürlük adası olarak da adlandırılan Yassıada da yapılmakta olan caminin ve çevresindeki peyzaj işlerinin büyük bir kısmı tamamlandı.

Yassı Ada projesinde sona doğru Çalışmalar hızla devam ediyor, havadan görüntülendi...


Adada aynı zamanda 125 yataklı otel, 600 kişilik konferans salonu, bin 200 kişilik cami ve sosyal etkinlik alanları, otel, kafe, restoran, heliport alanı, park, açık hava müzesi, meydan, kütüphane, idari bina, müze, konferans salonu, sergi salonu, seyir terası ve müze yapımı çalışmaları da hızlı bir şekilde devam etmekte.

Yassı Ada projesinde sona doğru Çalışmalar hızla devam ediyor, havadan görüntülendi...


Türk Demokrasi tarihine kara bir leke olarak yazılan Başbakan Adnan Menderes’in ve iki bakanın idam kararının verildiği Yassıada’nın kongre merkezi ve müzeye dönüştürülmesi projesinde inşaat çalışmalarında gelinen son durum havadan görüntülendi. 27 Mayıs 1960 darbesinin en büyük tanığı olan Yassıada'yı demokrasi ve özgürlük adasına dönüştürme projesinde son durum havadan görüntülendi. Görüntülerde inşaat çalışmalarının son hızla devam ettiği ve Başbakan Adnan Menderes'in, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam kararının verildiği salonun da restorasyon çalışmalarında sona gelindiği görülüyor.

Yassı Ada projesinde sona doğru Çalışmalar hızla devam ediyor, havadan görüntülendi...


Demokrasi ve Özgürlük adası olarak da adlandırılan Yassıada da yapılmakta olan caminin ve çevresindeki peyzaj işlerinin büyük bir kısmı tamamlandı. Adada aynı zamanda 125 yataklı otel, 600 kişilik konferans salonu, bin 200 kişilik cami ve sosyal etkinlik alanları, otel, kafe, restoran, heliport alanı, park, açık hava müzesi, meydan, kütüphane, idari bina, müze, konferans salonu, sergi salonu, seyir terası ve müze yapımı çalışmaları da hızlı bir şekilde devam etmekte. İskele tamamlanması için dev vinç kazık işlemlerine devam ediyor. Yapılan çalışmalar sonrası Yassıada, demokrasi ve özgürlük adasına dönüşerek vatandaşların ziyaretine açılacak.

Yassı Ada projesinde sona doğru Çalışmalar hızla devam ediyor, havadan görüntülendi...



False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle