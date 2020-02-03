MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriYarıyıl tatilinin son gününde vatandaşlar Erciyes'e akın etti
GeriSeyahat Yarıyıl tatilinin son gününde vatandaşlar Erciyes'e akın etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yarıyıl tatilinin son gününde vatandaşlar Erciyes'e akın etti
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 03.02.2020 - 13:04,Son Güncelleme:/

Yarıyıl tatilinin son gününde vatandaşlar Erciyes'e akın etti

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluk yaşandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kayseri Büyükşehir Belediyesince uygulanan Erciyes Master Planı kapsamında yapılan yatırımlarla uluslararası standartlarda kayak merkezi haline gelen Erciyes, yarıyıl tatili dolayısıyla kayakseverler tarafından büyük ilgi görüyor. Yarıyıl tatilinin son gününü Erciyes Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyenler, Tekir, Develi, Hisarcık ve Hacılar kapıdaki pistlere akın etti.

Yarıyıl tatilinin son gününde vatandaşlar Erciyese akın etti

Bazı ziyaretçiler kızakla kaymayı tercih ederken, gondol altındaki pisti kullanan kayakseverler ise snowboard ve kayak takımlarıyla kaymanın heyecanını yaşadı. Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı kayak merkezinde binlerce ziyaretçi güneşli havanın da tadını çıkardı.

Yarıyıl tatilinin son gününde vatandaşlar Erciyese akın etti

Konya'dan gelen Hasan Salih Türk, Erciyes'e ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini söyledi. Erciyes'i herkese tavsiye ettiğini belirten Türk, bundan sonra da gelmeyi düşündüğünü kaydetti. Gebze'den gelen Armağan Urhan da yarıyılın tatilinin son gününde arkadaşlarıyla Erciyes'i tercih ettiklerini vurguladı. Erciyes'e ilk defa geldiğini belirten Urhan, "Güzel, hoşuma gitti, bundan sonra da gelirim. Fiyatlar çok iyi. Özellikle Uludağ'a göre çok uygun." dedi.

Yarıyıl tatilinin son gününde vatandaşlar Erciyese akın etti

Murathan Dursunoğlu da İstanbul'dan geldiğini vurgulayarak, "Erciyes çok güzel, Kayseri çok güzel, insanları çok sevecen. Erciyes tesis anlamında da harika. Pistler mükemmel. Her şey yolunda. Geldiğimize çok mutlu olduk. Fiyatlar çok uygun. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bu yüzden çok teşekkür ederiyorum." diye konuştu. İstanbul'dan gelen Yaprak Çam da Erciyes'i çok beğendiğini ve yolların sürekli açık tutulmasının büyük şans olduğunu belirtti.

Yarıyıl tatilinin son gününde vatandaşlar Erciyese akın etti

Erciyes'te buz pateni pisti hizmete sunuldu

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te yapımı tamalanan buz pateni pisti hizmet vermeye başladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından kızak ve kayak sporuna alternatif yapılan pist, kış boyu vatandaşlara hizmet verecek. Tekir Kapı'daki 350 metrekarelik pistte Spor AŞ'nin buz hokeyi takımı gösteri maçı yaptı. Sporcuların hünerlerini sergilediği maça vatandaşlar ilgi gösterdi.

Yarıyıl tatilinin son gününde vatandaşlar Erciyese akın etti

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle