Yaren kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ tarihi Kula evlerinde yaÅŸatÄ±lÄ±yor

Manisa'nÄ±n Kula ilÃ§esinde nesiller boyu yaÅŸatÄ±lan ve somut olmayan kÃ¼ltÃ¼rel miras olarak kabul edilen yaren kÃ¼ltÃ¼rÃ¼, 18. yÃ¼zyÄ±l OsmanlÄ± mimarisinin gÃ¼zide Ã¶rnekleri arasÄ±nda gÃ¶sterilen Kula evlerinde yaÅŸatÄ±lÄ±yor. Klasik ahÅŸap yapÄ±sÄ±, alÃ§Ä± ve kalem iÅŸi sÃ¼slemeleriyle Ã¼nlÃ¼ Kula evlerinde belirli akÅŸamlarda bir araya gelen yarenler, kendilerine Ã¶zgÃ¼ Ã§algÄ±larÄ±yla dÃ¼zenledikleri eÄŸlencelerde ilÃ§eye gelen misafirlere kÃ¼ltÃ¼rlerini tanÄ±tÄ±yor.

YÃ¶resel yemeklerin yendiÄŸi, bÃ¶lgeye Ã¶zgÃ¼ "maÅŸa zil" ve darbuka gibi enstrumanlarÄ±n Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± "yaren gecelerinde" yÃ¶reye has "yÃ¼ksÃ¼k" ve "arÄ± vÄ±z vÄ±z" gibi oyunlar oynanÄ±yor. Yaren meclislerinde, yarenlere yeni Ã¼ye alÄ±nÄ±p alÄ±nmayacaÄŸÄ±, muhtaÃ§lara ne gibi yardÄ±mlarÄ±n ulaÅŸtÄ±rÄ±labileceÄŸi de karara baÄŸlanÄ±yor.

Kula GenÃ§lik Efe Yaren Ekibi BaÅŸkanÄ± Ä°smet Karabulut, yaren kÃ¼ltÃ¼rÃ¼yle Ã§ocukluÄŸunda tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, dost, yakÄ±n arkadaÅŸ anlamÄ±na gelen yarenliÄŸi Ã¶zÃ¼msediklerini sÃ¶yledi. Karabulut, yarenlikte Ã¶nce iyi insan olmayÄ± Ã¶ÄŸrendiÄŸini dile getirerek, "Ã‡ocukken dedelerimiz elimizden tutup yarene gÃ¶tÃ¼rÃ¼rdÃ¼. Bu sadece bir eÄŸlence etkinliÄŸi deÄŸil, Ã¶rf ve adetlerimizi, oturup kalkmasÄ±nÄ±, bÃ¼yÃ¼klere ve kÃ¼Ã§Ã¼klere saygÄ±yÄ± Ã¶ÄŸrendiÄŸimiz bir gelenektir" dedi.

Dedelerinden Ã¶ÄŸrendikleri geleneÄŸi genÃ§lere aktarmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Karabulut, "GenÃ§leri yarenliÄŸe kazandÄ±rmak ve ilÃ§eye gelen misafirlerimize bu kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ tanÄ±tmak iÃ§in belirli gÃ¼nlerde tarihi Kula evlerinde yaren geceleri yapÄ±yoruz. Burada kendi yiyecek ve iÃ§eceÄŸimizi getirip, gelenleri kaynaÅŸtÄ±rmak amacÄ±yla tÃ¼rkÃ¼ sÃ¶ylÃ¼yoruz" diye konuÅŸtu.

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Yaren kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n iÃ§inde 40 yÄ±ldÄ±r yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Ä°brahim AkgÃ¼n de ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Ã‡ocukluÄŸumuzdan beri gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z bir kÃ¼ltÃ¼r. KÃ¶yÃ¼mÃ¼zÃ¼n yaren grubu Kula'nÄ±n en eskisiydi. Biz orada yetiÅŸtik geldik ve 40 yÄ±ldÄ±r Kula'da aktif olarak bu kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ yaÅŸatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bu kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ bizden sonraki kuÅŸaklara aktarmak iÃ§in elimizden gelen gayreti gÃ¶steriyoruz. Torunum yanÄ±mda yetiÅŸiyor, ilerleyen yÄ±llarda bizim gÃ¶revimizi inÅŸallah o alacak."

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"Tarihi evlerde bambaÅŸka atmosfer oluyor"

Ä°brahim Kahraman ise tarihi Kula evlerinde yaptÄ±klarÄ± yaren gecelerinin gÃ¼zel bir atmosferde gerÃ§ekleÅŸtiÄŸine dikkati Ã§ekerek, "Tarihi evlerde bambaÅŸka atmosfer oluyor. Bunu zaten evler saÄŸlÄ±yor. GeÃ§miÅŸte zaten hep bu evlerde yaÅŸanmÄ±ÅŸ ve Ã¶ÄŸrenilmiÅŸ bu kÃ¼ltÃ¼r. Biz de bu evlerde Ã§alarak, sÃ¶yleyerek devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandÄ±.

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