Yaren kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ tarihi Kula evlerinde yaÅŸatÄ±lÄ±yor

MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerSeyahat HaberleriYaren kültürü tarihi Kula evlerinde yaÅŸatÄ±lÄ±yor
GeriSeyahat Yaren kültürü tarihi Kula evlerinde yaÅŸatÄ±lÄ±yor
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber

Yaren kültürü tarihi Kula evlerinde yaÅŸatÄ±lÄ±yor
Seyahat
Anadolu AjansÄ±
27.11.2019 - 13:25, Son GÃ¼ncelleme:

Yaren kültürü tarihi Kula evlerinde yaÅŸatÄ±lÄ±yor

Manisa'nÄ±n Kula ilÃ§esinde kÃ¼ltÃ¼r mirasÄ± olarak kabul edilen "yaren" geleneÄŸi, ilÃ§enin kendine Ã¶zgÃ¼ tarihi evlerindeki "yaren geceleriyle" yaÅŸatÄ±lÄ±yor.

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi

Manisa'nÄ±n Kula ilÃ§esinde nesiller boyu yaÅŸatÄ±lan ve somut olmayan kÃ¼ltÃ¼rel miras olarak kabul edilen yaren kÃ¼ltÃ¼rÃ¼, 18. yÃ¼zyÄ±l OsmanlÄ± mimarisinin gÃ¼zide Ã¶rnekleri arasÄ±nda gÃ¶sterilen Kula evlerinde yaÅŸatÄ±lÄ±yor. Klasik ahÅŸap yapÄ±sÄ±, alÃ§Ä± ve kalem iÅŸi sÃ¼slemeleriyle Ã¼nlÃ¼ Kula evlerinde belirli akÅŸamlarda bir araya gelen yarenler, kendilerine Ã¶zgÃ¼ Ã§algÄ±larÄ±yla dÃ¼zenledikleri eÄŸlencelerde ilÃ§eye gelen misafirlere kÃ¼ltÃ¼rlerini tanÄ±tÄ±yor.

Yaren kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ tarihi Kula evlerinde yaÅŸatÄ±lÄ±yor

YÃ¶resel yemeklerin yendiÄŸi, bÃ¶lgeye Ã¶zgÃ¼ "maÅŸa zil" ve darbuka gibi enstrumanlarÄ±n Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± "yaren gecelerinde" yÃ¶reye has "yÃ¼ksÃ¼k" ve "arÄ± vÄ±z vÄ±z" gibi oyunlar oynanÄ±yor. Yaren meclislerinde, yarenlere yeni Ã¼ye alÄ±nÄ±p alÄ±nmayacaÄŸÄ±, muhtaÃ§lara ne gibi yardÄ±mlarÄ±n ulaÅŸtÄ±rÄ±labileceÄŸi de karara baÄŸlanÄ±yor.

Yaren kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ tarihi Kula evlerinde yaÅŸatÄ±lÄ±yor

Kula GenÃ§lik Efe Yaren Ekibi BaÅŸkanÄ± Ä°smet Karabulut, yaren kÃ¼ltÃ¼rÃ¼yle Ã§ocukluÄŸunda tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, dost, yakÄ±n arkadaÅŸ anlamÄ±na gelen yarenliÄŸi Ã¶zÃ¼msediklerini sÃ¶yledi. Karabulut, yarenlikte Ã¶nce iyi insan olmayÄ± Ã¶ÄŸrendiÄŸini dile getirerek, "Ã‡ocukken dedelerimiz elimizden tutup yarene gÃ¶tÃ¼rÃ¼rdÃ¼. Bu sadece bir eÄŸlence etkinliÄŸi deÄŸil, Ã¶rf ve adetlerimizi, oturup kalkmasÄ±nÄ±, bÃ¼yÃ¼klere ve kÃ¼Ã§Ã¼klere saygÄ±yÄ± Ã¶ÄŸrendiÄŸimiz bir gelenektir" dedi.

Yaren kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ tarihi Kula evlerinde yaÅŸatÄ±lÄ±yor

Dedelerinden Ã¶ÄŸrendikleri geleneÄŸi genÃ§lere aktarmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Karabulut, "GenÃ§leri yarenliÄŸe kazandÄ±rmak ve ilÃ§eye gelen misafirlerimize bu kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ tanÄ±tmak iÃ§in belirli gÃ¼nlerde tarihi Kula evlerinde yaren geceleri yapÄ±yoruz. Burada kendi yiyecek ve iÃ§eceÄŸimizi getirip, gelenleri kaynaÅŸtÄ±rmak amacÄ±yla tÃ¼rkÃ¼ sÃ¶ylÃ¼yoruz" diye konuÅŸtu.

Â

Yaren kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ tarihi Kula evlerinde yaÅŸatÄ±lÄ±yor

Yaren kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n iÃ§inde 40 yÄ±ldÄ±r yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Ä°brahim AkgÃ¼n de ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Ã‡ocukluÄŸumuzdan beri gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z bir kÃ¼ltÃ¼r. KÃ¶yÃ¼mÃ¼zÃ¼n yaren grubu Kula'nÄ±n en eskisiydi. Biz orada yetiÅŸtik geldik ve 40 yÄ±ldÄ±r Kula'da aktif olarak bu kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ yaÅŸatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bu kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ bizden sonraki kuÅŸaklara aktarmak iÃ§in elimizden gelen gayreti gÃ¶steriyoruz. Torunum yanÄ±mda yetiÅŸiyor, ilerleyen yÄ±llarda bizim gÃ¶revimizi inÅŸallah o alacak."

Â

Yaren kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ tarihi Kula evlerinde yaÅŸatÄ±lÄ±yor

"Tarihi evlerde bambaÅŸka atmosfer oluyor"

Ä°brahim Kahraman ise tarihi Kula evlerinde yaptÄ±klarÄ± yaren gecelerinin gÃ¼zel bir atmosferde gerÃ§ekleÅŸtiÄŸine dikkati Ã§ekerek, "Tarihi evlerde bambaÅŸka atmosfer oluyor. Bunu zaten evler saÄŸlÄ±yor. GeÃ§miÅŸte zaten hep bu evlerde yaÅŸanmÄ±ÅŸ ve Ã¶ÄŸrenilmiÅŸ bu kÃ¼ltÃ¼r. Biz de bu evlerde Ã§alarak, sÃ¶yleyerek devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandÄ±.

Â 

False
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Haber YorumlarÄ±nÄ± GÃ¶ster
Haber YorumlarÄ±nÄ± Gizle