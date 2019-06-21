Yamaç paraşütünde yeni rota
Pamukkale, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan, doğa ile tarihin eşsiz buluşmasına sahne olan, inanç, sağlık, termal ve hava sporları turizmine ev sahipliği yapan bir bölge. Pamukkale, son yıllarda alınan tedbirler ve iyileştirmeler sayesinde yamaç paraşütü ve sıcak hava balonu ile Pamukkale’yi havadan görmek isteyen binlerce yerli ve yabancı turistin de yeni rotası oldu.
13 Haziran 2018 tarihinde Denizli Valisi Hasan Karahan tarafından onaylanarak yürürlüğe giren “Pamukkale Yamaç paraşütü ve Yelken kanat Uçuş Yönergesi” ile Pamukkale bölgesinde yürütülen yamaç paraşütü faaliyetleri için Pamukkale Kaymakamlığı görevlendirildi. Hedef, yıllık 40 bin uçuş.
Pamukkale bölgesi, ülkemizde yamaç paraşütü faaliyeti için her mevsim uygun iklime sahip olan tek bölge olup, bu yönüyle yamaç paraşütüne ilgili sporcu ve adrenalin tutkusu olanlar için cazibe merkezi konumunda.
Bir yıllık dönemde gerçekleşen 17.010 ticari amaçlı yapılan uçuş, 6.865 sportif amaçlı yapılan uçuş ile Pamukkale'nin ülkemize sportif ve ticari olarak katkı sağlanması planlanıyor.
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