Yamaç paraşütünde yeni rota

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriYamaç paraşütünde yeni rota
GeriSeyahat Yamaç paraşütünde yeni rota
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yamaç paraşütünde yeni rota
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraf: DepoPhotos
21.06.2019 - 15:10, Son Güncelleme:

Yamaç paraşütünde yeni rota

Pamukkale, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan, doğa ile tarihin eşsiz buluşmasına sahne olan, inanç, sağlık, termal ve hava sporları turizmine ev sahipliği yapan bir bölge. Pamukkale, son yıllarda alınan tedbirler ve iyileştirmeler sayesinde yamaç paraşütü ve sıcak hava balonu ile Pamukkale’yi havadan görmek isteyen binlerce yerli ve yabancı turistin de yeni rotası oldu. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

13 Haziran 2018 tarihinde Denizli Valisi Hasan Karahan tarafından onaylanarak yürürlüğe giren “Pamukkale Yamaç paraşütü ve Yelken kanat Uçuş Yönergesi” ile Pamukkale bölgesinde yürütülen yamaç paraşütü faaliyetleri için Pamukkale Kaymakamlığı görevlendirildi. Hedef, yıllık 40 bin uçuş.

Yamaç paraşütünde yeni rota


Pamukkale bölgesi, ülkemizde yamaç paraşütü faaliyeti için her mevsim uygun iklime sahip olan tek bölge olup, bu yönüyle yamaç paraşütüne ilgili sporcu ve adrenalin tutkusu olanlar için cazibe merkezi konumunda. 

Yamaç paraşütünde yeni rota


Bir yıllık dönemde gerçekleşen 17.010 ticari amaçlı yapılan uçuş, 6.865 sportif amaçlı yapılan uçuş ile Pamukkale'nin ülkemize sportif ve ticari olarak katkı sağlanması planlanıyor.

Yamaç paraşütünde yeni rota



  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Yamaç paraşütünde yeni rota
‘Toprak ana’ felsefesi Alaçatı oteline ilham kaynağı oldu
Türkiye'nin pek fazla bilinmeyen adaları! Bir tanesi ünlü iş insanının, diğerleri ise...
Prıncess Cruıse’un Türkiye satış hakları Navıosa’da