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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yağışlar arttı, Dicle Vadisi'ni kelebekler bastı
Seyahat
DHA
22.04.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Yağışlar arttı, Dicle Vadisi'ni kelebekler bastı

Diyarbakır’daki Dicle Vadisi, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle kelebeklerle renklendi. Bu yıl yağış miktarının bol olmasıyla birlikte sayılarında artış gözlemlenen kelebek türleri, Dicle Vadisi’nde görsel şölen oluşturdu.

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İlkbaharla beraber Dicle Vadisi de rengârenk kelebeklerle şenlendi. Bu sene yağış miktarının bol olmasıyla beraber sayılarında büyük bir artış görünen Diken Kelebeği (Vanessa cardui), Sarı Azamet (Colias crocea), Küçük Beyazmelek (Pieris rapae) ve Himalaya Mavisi (Pseudophilotes vicrama) gibi kelebek türleri Dicle Vadisi’nde görsel şölen oluşturdu.

Yağışlar arttı, Dicle Vadisini kelebekler bastı

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Ahmet Kılıç, kelebek popülasyonunda bu sene büyük bir artış olduğunu belirterek, "Tabiatın bir şöleni var burada. Deyim yerindeyse hem çiçeklerden, bitkilerden yana, hem de kelebeklerden yana.

Yağışlar arttı, Dicle Vadisini kelebekler bastı

Bu sene yağışın olağanüstü düzgün ve bol geçmesi aynı zamanda fazla soğuk olmaması nedeniyle kelebek yumurtalarının hepsi gelişti. Kelebeklerin hepsi sıcaktan larva döneminde erginleşti. Bu yiyeceğin bol olmasıyla, iklimin uygun olmasıyla birlikte ortaya çıkan bir durum...

Yağışlar arttı, Dicle Vadisini kelebekler bastı

Güneydoğu’nun özellikle Diyarbakır’dan Gaziantep’e doğru olan alanda her yerde bu kelebek sürülerine rastlanır. Bu olağanüstü. Önceki yıllarda buna pek az rastlanırdı." dedi.

Yağışlar arttı, Dicle Vadisini kelebekler bastı

Endemik türlerde artış bekleniyor

Prof.Dr. Kılıç, bölgenin endemik türü olan Mezopotamya Kolotisi ile Dicle Güzeli kelebeklerinde de sonbahara doğru artış beklendiğini ifade ederek, "Diğer eklembacaklılarda da büyük bir artış olacak. Sıcaklıklar, yağış ve nem uygun." diye konuştu.

Yağışlar arttı, Dicle Vadisini kelebekler bastı

Dicle Vadisi’nde rengârenk kelebeklerin peşinden koşuşturan dokuz yaşındaki Dicle Kaya, "Arkadaşlarımızla birlikte burada kelebekleri kovalıyoruz. İlkbahar geldi, çok neşeliyiz ve burada arkadaşlarımızla birlikte kelebeklerle oyun oynuyoruz." dedi.

Yağışlar arttı, Dicle Vadisini kelebekler bastı

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