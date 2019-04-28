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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Wi-Fi’yı gittiğin yere götür
Seyahat
Ahmet Can | acan@hurriyet.com.tr
28.04.2019 - 08:32, Son Güncelleme:

Wi-Fi’yı gittiğin yere götür

Seyahat sırasında internet hizmetine ulaşmak önemli bir mesele. Özellikle de kırsal bölgelerde, doğada geçireceğiniz bir tatil planlıyorsanız. Gideceğiniz yerde internete ulaşım konusunda endişeleriniz varsa, kendi Wi-Fi ağınızı oluşturabilirsiniz. Bunun için tasarlanmış, taşınabilir modemler var. İçine bir veri hattı alıyorsunuz, SIM kartı takıyorsunuz. Böylece tüm cihazlarınızı daha hızlı bir şekilde kablolu veya kablosuz, internete bağlayabiliyorsunuz.

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Seyahat sırasında internet hizmetine ulaşmak önemli bir mesele. Özellikle de kırsal bölgelerde, doğada geçireceğiniz bir tatil planlıyorsanız. Gideceğiniz yerde internete ulaşım konusunda endişeleriniz varsa, kendi Wi-Fi ağınızı oluşturabilirsiniz. Bunun için tasarlanmış, taşınabilir modemler var. İçine bir veri hattı alıyorsunuz, SIM kartı takıyorsunuz. Böylece tüm cihazlarınızı daha hızlı bir şekilde kablolu veya kablosuz, internete bağlayabiliyorsunuz.

15 saat şarj ömrü
Taşınabilir modemler arasında dikkat çeken ürünlerden biri, TP-Link’in M7650 modeli. En gelişmiş mobil bağlantı teknolojilerinden biri olan LTE-Advanced desteğiyle çalışıyor. 600 Mbps indirme ve 50 Mbps yükleme hızına sahip. Aynı anda 32 adet cihaza kadar destek veriyor. 2.4 GHz’de 300 Mbps veya 5 GHz’de 867 Mbps olmak üzere seçilebilir çift bant wWi-Fi bağlantısı sunuyor. 15 saate kadar çalışma süresi için 3000 mAh batarya olması da öne çıkıyor. 1300 TL.

Wi-Fi’yı gittiğin yere götür

32 kullanıcıya kadar desteği var
ZYXEL, WAH7706 ile mobil internet bağlantısı üzerinden Wi-Fi alanı yaratan modemler arasında yer alıyor. Taşınabilir bir modem seçeneği olan model, 32 kullanıcıya kadar bağlantı sağlayabiliyor. 2.4 GHz ve 5 GHz olmak üzere çiftbant üzerinden bağlantı modelin dikkat çeken özelliklerinden. Ayrıca SD kart desteği, 2800 mAh dahili bataryası var. 990 TL.

Wi-Fi’yı gittiğin yere götür

Hem kablolu hem de mobil
D-Link, mobil internet üzerinden Wi-Fi bağlantı sağlayan modemler arasında DWR-921 modeliyle yer alıyor. Hem kablolu hem de mobil internet üzerinden bağlantı sağlayan modelin hızı 300 mbps’ye kadar çıkabiliyor. Ayrıca modelde yer alan dört ethernet çıkışı da kullanıcıların yüksek hız aradıkları cihazları rahatlıkla kullanabilmesini sağlıyor. 950 TL.

Wi-Fi’yı gittiğin yere götür

Cebinize bile sığar
TENDA, 4G300 modeliyle cebe sığabilecek boyutlarda bir mobil modem sunuyor. Dahili 2600 mAh batarya ile 9 saate kadar kullanım süresiyle dikkat çekiyor. Taşınabilir batarya olarak da işe yarıyor. Buna ek olarak, 4G300’e bir ethernet kablosu takılarak, kablolu bağlantıyı kablosuza çeviren bir erişim noktasına özelliğini sunuyor. Modelin ekonomik fiyatı da dikkat çekici. 179 TL.

Wi-Fi’yı gittiğin yere götür

 

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