Wi-Fi’yı gittiğin yere götür

Seyahat sırasında internet hizmetine ulaşmak önemli bir mesele. Özellikle de kırsal bölgelerde, doğada geçireceğiniz bir tatil planlıyorsanız. Gideceğiniz yerde internete ulaşım konusunda endişeleriniz varsa, kendi Wi-Fi ağınızı oluşturabilirsiniz. Bunun için tasarlanmış, taşınabilir modemler var. İçine bir veri hattı alıyorsunuz, SIM kartı takıyorsunuz. Böylece tüm cihazlarınızı daha hızlı bir şekilde kablolu veya kablosuz, internete bağlayabiliyorsunuz.

15 saat şarj ömrü

Taşınabilir modemler arasında dikkat çeken ürünlerden biri, TP-Link’in M7650 modeli. En gelişmiş mobil bağlantı teknolojilerinden biri olan LTE-Advanced desteğiyle çalışıyor. 600 Mbps indirme ve 50 Mbps yükleme hızına sahip. Aynı anda 32 adet cihaza kadar destek veriyor. 2.4 GHz’de 300 Mbps veya 5 GHz’de 867 Mbps olmak üzere seçilebilir çift bant wWi-Fi bağlantısı sunuyor. 15 saate kadar çalışma süresi için 3000 mAh batarya olması da öne çıkıyor. 1300 TL.

32 kullanıcıya kadar desteği var

ZYXEL, WAH7706 ile mobil internet bağlantısı üzerinden Wi-Fi alanı yaratan modemler arasında yer alıyor. Taşınabilir bir modem seçeneği olan model, 32 kullanıcıya kadar bağlantı sağlayabiliyor. 2.4 GHz ve 5 GHz olmak üzere çiftbant üzerinden bağlantı modelin dikkat çeken özelliklerinden. Ayrıca SD kart desteği, 2800 mAh dahili bataryası var. 990 TL.

Hem kablolu hem de mobil

D-Link, mobil internet üzerinden Wi-Fi bağlantı sağlayan modemler arasında DWR-921 modeliyle yer alıyor. Hem kablolu hem de mobil internet üzerinden bağlantı sağlayan modelin hızı 300 mbps’ye kadar çıkabiliyor. Ayrıca modelde yer alan dört ethernet çıkışı da kullanıcıların yüksek hız aradıkları cihazları rahatlıkla kullanabilmesini sağlıyor. 950 TL.

Cebinize bile sığar

TENDA, 4G300 modeliyle cebe sığabilecek boyutlarda bir mobil modem sunuyor. Dahili 2600 mAh batarya ile 9 saate kadar kullanım süresiyle dikkat çekiyor. Taşınabilir batarya olarak da işe yarıyor. Buna ek olarak, 4G300’e bir ethernet kablosu takılarak, kablolu bağlantıyı kablosuza çeviren bir erişim noktasına özelliğini sunuyor. Modelin ekonomik fiyatı da dikkat çekici. 179 TL.