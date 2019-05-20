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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Van'ın Pamukkalesi: Başkale Travertenleri
Seyahat
DHA
20.05.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

Van'ın Pamukkalesi: Başkale Travertenleri

Van'ın Başkale ilçesinde bulunan ve Pamukkale'yi andıran doğa harikası Başkale travertenleri, görenleri şaşırtıyor. Henüz çok fazla bilinmese de travertenlerin bulunduğu Dereiçi Mahallesi'nde yaşayanlar buranın da Pamukkale gibi hak ettiği ilgiyi görmesini istiyor.

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Barındırdığı tarihi ve doğal güzelliklerle turistleri ağırlayan Van'da gizli kalmış doğa harikaları da ilgi bekliyor. Başkale'ye 35 kilometre uzaklıktaki Dereiçi Mahallesi'nde bulunan Başkale travertenleri Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki doğal oluşumlara benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Vanın Pamukkalesi: Başkale Travertenleri

Denizli'deki Pamukkale travertenleri kadar geniş bir alana dağılmayan Başkale travertenleri, güvenlik nedeniyle yıllarca kaderine terk edildi. Travertenler suyunun zamanla yer değiştirmesi ve azalması sebebiyle kısmen kuruyor. Çok fazla bilinmese de havaların ısınmasıyla birlikte travertenleri görmek ve burada fotoğraf çektirmek isteyen turistler 35 kilometrelik stabilize yolu aşarak bu doğa harikası yeri görmeye geliyor.

Vanın Pamukkalesi: Başkale Travertenleri

"Hasretle beklediğimiz bir şeydi"

Dereiçi Mahallesi'nde yaşayan Abdurrahman Kaya, travertenlerin Başkale'de olduğunu duyanların mahalleye geldiğini söyledi. Travertenlerin tanıtılması için yetkililerden destek beklediklerini belirten Kaya, "Burası sonradan keşfedildi. Daha önce burulara ne gelen vardı ne giden. Son zamanlarda basında çıkan haberlerle birlikte insanlar burayı merak edip geliyor. Bu da bizi çok heyecanlandırıyor. Aslında hasretle beklediğimiz ama görmediğimiz bir şeydi. Umarım bu heyecanımız devam eder. Öncelikli sorunumuz yoldur. Yolumuz yapılıp, güzel tanıtılırsa eminim buraya daha yoğun ilgi olur" dedi.

Vanın Pamukkalesi: Başkale Travertenleri

"Van turizmine önemli katkı sunar"

Bir grup arkadaşıyla birlikte travertenleri görmeye gelen Öğretmen Emine Tanrıverdi, Başkale Travertenleri’nin Denizli'deki Pamukkale'yi andırdığını belirterek, "Bizler de burayı duyunca gelip görmek istedik. Arkadaşlarla birlikte gezi düzenledik. Gördüğüm kadarıyla çok fazla turizme açık değil. Böyle güzel bir yerin tanıtılmasını ve turizme katkı sağlamasını istiyorum." diye konuştu.

Vanın Pamukkalesi: Başkale Travertenleri

Ziyarete gelen öğretmen Yılmaz Samioğlu ise Başkale travertenlerinin Pamukkale gibi güzel olduğunu belirterek, "Bir vatandaş olarak yetkililerden, buranın turizme kazandırılmasını ve şartların düzeltilmesini istiyorum. Buranın yolları düzeltilip, turizme kazandırılırsa hem Van için hem de Başkale için önemli bir turizm kaynağı olur." diye konuştu.

Vanın Pamukkalesi: Başkale Travertenleri

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