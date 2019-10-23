Van'da Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "Cazibe Merkezlerini Destekleme ProgramÄ±" kapsamÄ±nda inÅŸa edilen Van MÃ¼zesi'ni 27 AÄŸustos'tan bu yana 26 bin kiÅŸi gezdi. Kentte 23 Ekim ve 9 KasÄ±m 2011'de meydana gelen depremlerde hasar gÃ¶ren mÃ¼ze binasÄ±nÄ±n yerine 21 milyon liralÄ±k yatÄ±rÄ±mla Van Kalesi'nin gÃ¼neyinde yapÄ±lan ve 27 AÄŸustos'ta aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen mÃ¼ze, kentin turizmine Ã¶nemli katkÄ± saÄŸlÄ±yor. BaÅŸta Urartular olmak Ã¼zere Sasani, Pers, Bizans, Roma, SelÃ§uklu, Karakoyunlu, Akkoyunlu ve OsmanlÄ± dÃ¶nemine ait 45 bin eserden 2 bin 452'sinin sergilendiÄŸi mÃ¼ze, dÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok Ã¼lkesinden gelen ziyaretÃ§ilerini aÄŸÄ±rlÄ±yor. 13 bin metrekaresi kapalÄ± 54 bin metrekare alan Ã¼zerine inÅŸa edilen ve tarihi dÃ¶nemleri yansÄ±tan canlandÄ±rma birimlerinin yanÄ± sÄ±ra 23 hol, Ã§ocuklar iÃ§in arkeopark eÄŸitim alanlarÄ±, kafeterya, kÃ¼tÃ¼phane ve dinlenme alanlarÄ±yla Ã§ok fonksiyonlu olarak planlanan mÃ¼zeyi 1,5 ayda 26 bin kiÅŸi ziyaret etti.





"321 bin yÄ±llÄ±k tarihi eserler var"

MÃ¼ze MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Erol Uslu, AA muhabirine, mÃ¼zeye gelen ziyaretÃ§ilerin Van GÃ¶lÃ¼ havzasÄ±nda yaÅŸayan tÃ¼m medeniyetlerin izlerini gÃ¶rme fÄ±rsatÄ± bulduÄŸunu sÃ¶yledi. MÃ¼zede 321 bin yÄ±llÄ±k tarihi eserlerin yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Uslu, "MÃ¼zede paleolitik, neolitik, kalkolitik, tunÃ§ ve demir Ã§aÄŸÄ± dÃ¶nemine ait eserler var. Bu eserlerin kronolojik olarak teÅŸhir tanzimini dizayn ettik. Urartu dÃ¶nemine ait eserleri de tematik olarak iÅŸlemeyi uygun gÃ¶rdÃ¼k. Urartu dÃ¶nemine ait bÃ¼tÃ¼n yaÅŸam izlerinin gÃ¶rÃ¼lebileceÄŸi ve koleksiyon zenginliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan dÃ¼nyadaki tek mÃ¼ze konumundayÄ±z." diye konuÅŸtu. Eser sayÄ±sÄ± bakÄ±mÄ±nda Ã§ok zengin bir olduklarÄ±nÄ± ifade eden Uslu, "TeÅŸhire koyabileceÄŸimiz envanterimizde 45 bin eserimiz var. Ancak teÅŸhir dÄ±ÅŸÄ±nda 50 bine yakÄ±n etÃ¼tlÃ¼k denilen eserler var. 2 bin 452 eseri sergiliyoruz. Urartulara ait tÃ¼m veriler burada. Son derece baÅŸarÄ±lÄ± bir teÅŸhir tanzim oldu." dedi.

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"ZiyaretÃ§i sayÄ±mÄ±z gÃ¼nden gÃ¼ne artÄ±yor"

Uslu, aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden bu yana mÃ¼zeyi 26 bin kiÅŸinin ziyaret ettiÄŸini aktararak ÅŸÃ¶yle devam etti: "Daha Ã§ok Japonya ve Ä°talya'dan gruplar yoÄŸunlukta geliyor. Bunun yanÄ±nda Ä°ranlÄ±lar ciddi bir raÄŸbet gÃ¶steriyor. Son dÃ¶nemlerde Polonya ve Ã‡in'den ziyaretÃ§ilerimiz gelmeye baÅŸladÄ±. DiÄŸer Ã¼lkelerden de ziyaretÃ§ilerin gelmesini bekliyoruz. ZiyaretÃ§i sayÄ±mÄ±z gÃ¼nden gÃ¼ne artÄ±yor. KÄ±sa sÃ¼rede Ã§ok ciddi bir rakama ulaÅŸtÄ±k. MÃ¼zenin tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z sÃ¼rÃ¼yor. MÃ¼zenin Van'Ä±n marka ÅŸehir haline gelmesine katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. YÄ±llÄ±k ziyaretÃ§i sayÄ±sÄ±nÄ± 250 bin olarak hedefliyoruz." MÃ¼zenin 24 saat ziyaretÃ§ilere aÃ§Ä±k tutulduÄŸunu ifade eden Uslu, eski klasik mÃ¼ze anlayÄ±ÅŸÄ± yerine ziyaretÃ§i endeksli Ã§alÄ±ÅŸan, Ã§aÄŸdaÅŸ bir mÃ¼ze anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± oturtmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.