Uzakda pişen ilk yiyecek ‘kurabiye’ olacak
Uluslararası Uzay İstasyonu’na önümüzdeki aylarda Amerika’dan fırlatılacak roketin içinde bir de fırın yer alacak.
Amacı uzayda görev yapan astronotlara sıcak yemek pişirmek olan fırının ilk pişireceği ürün ise, DoubleTree by Hilton’un müşterilerine ikram ettiği sıcak kurabiye olacak. Uzay koşullarına uygun bir mutfak malzemeleri üreten Amerikalı şirket Zero G Kitchen ve ticari uzay istasyonu şirketi NanoRacks işbirliğiyle gerçekleşecek bu tarihi deney ile uzayda ilk kez sıcak bir yiyecek yeme imkânına kavuşacak.
Proje hakkında konuşan DoubleTree by Hilton Küresel Marka Başkanı Shawn McAteer, “Sektörel yeniliklerin öncüsü olarak, kuruluşumuzun 100. yılını kutladığımız bu sene konukseverliğimizi yörüngeye taşımaktan büyük heyecan duyuyoruz.
Sıcak karşılamamızın küçük jesti olan kurabiyelerimiz dünyanın dört bir yanındaki misafirlerimizin favori lezzeti haline geldi. Şimdi ise konukseverliğimizin bu simgesini Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yapılacak önemli bir deneyle paylaşıyoruz” dedi.
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