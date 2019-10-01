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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uzakda pişen ilk yiyecek ‘kurabiye’ olacak
Seyahat
Hürriyet Seyahat
01.10.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

Uzakda pişen ilk yiyecek ‘kurabiye’ olacak

Uluslararası Uzay İstasyonu’na önümüzdeki aylarda Amerika’dan fırlatılacak roketin içinde bir de fırın yer alacak.

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Amacı uzayda görev yapan astronotlara sıcak yemek pişirmek olan fırının ilk pişireceği ürün ise, DoubleTree by Hilton’un müşterilerine ikram ettiği sıcak kurabiye olacak. Uzay koşullarına uygun bir mutfak malzemeleri üreten Amerikalı şirket Zero G Kitchen ve ticari uzay istasyonu şirketi NanoRacks işbirliğiyle gerçekleşecek bu tarihi deney ile uzayda ilk kez sıcak bir yiyecek yeme imkânına kavuşacak.

Uzakda pişen ilk yiyecek ‘kurabiye’ olacak


Proje hakkında konuşan DoubleTree by Hilton Küresel Marka Başkanı Shawn McAteer, “Sektörel yeniliklerin öncüsü olarak, kuruluşumuzun 100. yılını kutladığımız bu sene konukseverliğimizi yörüngeye taşımaktan büyük heyecan duyuyoruz.

Uzakda pişen ilk yiyecek ‘kurabiye’ olacak


Sıcak karşılamamızın küçük jesti olan kurabiyelerimiz dünyanın dört bir yanındaki misafirlerimizin favori lezzeti haline geldi. Şimdi ise konukseverliğimizin bu simgesini Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yapılacak önemli bir deneyle paylaşıyoruz” dedi.

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