Urla Enginar Festivali ne zaman?
Gelenekselleşen Urla Enginar Festivali için geri sayım başladı. Bu yıl 5'incisi düzenlenecek olan Urla Enginar Festivalinin bu yıl da renkli görüntülere sahne olması bekleniyor. Peki, Urla Enginar Festivali ne zaman gerçekleşecek? İşte, festival tarih ve etkilik süreci hakkında bazı bilgiler
Urla Enginar Festivali bu yıl da çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilecek. "Sakız Enginar"ı ile meşhur olan Urla'da festival, bu yıl 26-27-28 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Enginara dair her şeyin her aldığı festival kapsamında, Urla'nın meydanı ve sokakları 3 gün boyunca mutfak atölyeleri, yemek tadımları, sanat atölyeleri, söyleşiler ve müzik dinletilerine ev sahipliği yapacak.
Festivale aylardır hazırlanan girişimciler de, enginar reçeli, enginar yemekleri, enginar temalı hediyelik ve tekstil ürünlerini konukların beğenisine sunacak. Uluslararası boyuta taşınan festival, yerli şeflerle birlikte yabancı şefleri ağırlamaya devam edecek.
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