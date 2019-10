Uludağ'ın görülmemiş güzellikleri

Dağcıların sarı ve yeşilin tonları arasında Uludağ'a tırmanışı zirvenin güzelliklerini gözler önüne serdi.

Yazdan kalma bir havada Balaban Yaylası, Taşpınar Deresi'nden hareket eden dağcılar, bir birinden zorlu parkurları aşmayı başardı.

Geceyi Taşpınar ve Akdere vadilerinin kesişme noktasında geçiren dağcılar, yağmur sürpriziyle karşılaştı. Sabah ormandan topladıkları mantarlarla yaptıkları kahvaltı ise iştah kabarttı.

Kızgın taşın üzerinde ekmek ve tavuk kızartmaktan da geri kalmayan dağcılar, daha sonra kimsenin ulaşamayacağı güzellikleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Berrak derelerde yüzen balıkları görüntülemeyi başaran dağcılar, karşılaştıkları bir kurbağa ile de yakından ilgilendi.

Hemen hemen her hafta Uludağ'da farklı parkurlarda yer aldıklarını belirten ULUDAK Başkanı İsmet Şentürk, “Yürüyüşten teknik tırmanışlara, konaklamadan yüzmeye kadar Uludağ bize doğal bir ortam sunuyor. Biz de bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Her yıl geçmekte olduğumuz Uludağ'ın kuzey vadilerinden bir tanesini daha İstanbul'dan gelen başka bir ekiple geçtik. Taşpınar Vadisi'nden giriş yaparak Kırkmerdivenler şelalelerini geçerek, Ak Dere ile kesiştiği noktada geceledik. Son baharın en güzel anlarını bu geçişlerimizde görmüş olduk. Mantar ve ormandan topladığımız şeylerle sabah kahvaltısını yaptık. Her an orada farklı canlılarla karşılaşabiliyoruz. Eğer bilmediğimiz bir bitki veya canlı ile karşılaşırsak, konunun uzmanı biyologlarımıza tanımlatıyoruz” dedi.