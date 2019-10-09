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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uludağ'ın görülmemiş güzellikleri
Seyahat
İHA
09.10.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Uludağ'ın görülmemiş güzellikleri

Uludağ'a tırmanan dağcılar yazdan kalma havada doğanın güzelliğini doyasıya yaşarken, görüntüledikleri kareler ise büyüledi.

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Dağcıların sarı ve yeşilin tonları arasında Uludağ'a tırmanışı zirvenin güzelliklerini gözler önüne serdi.

Uludağın görülmemiş güzellikleri

Yazdan kalma bir havada Balaban Yaylası, Taşpınar Deresi'nden hareket eden dağcılar, bir birinden zorlu parkurları aşmayı başardı.

Uludağın görülmemiş güzellikleri

Geceyi Taşpınar ve Akdere vadilerinin kesişme noktasında geçiren dağcılar, yağmur sürpriziyle karşılaştı. Sabah ormandan topladıkları mantarlarla yaptıkları kahvaltı ise iştah kabarttı.

Uludağın görülmemiş güzellikleri

Kızgın taşın üzerinde ekmek ve tavuk kızartmaktan da geri kalmayan dağcılar, daha sonra kimsenin ulaşamayacağı güzellikleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Uludağın görülmemiş güzellikleri

Berrak derelerde yüzen balıkları görüntülemeyi başaran dağcılar, karşılaştıkları bir kurbağa ile de yakından ilgilendi.

Uludağın görülmemiş güzellikleri

Hemen hemen her hafta Uludağ'da farklı parkurlarda yer aldıklarını belirten ULUDAK Başkanı İsmet Şentürk, “Yürüyüşten teknik tırmanışlara, konaklamadan yüzmeye kadar Uludağ bize doğal bir ortam sunuyor. Biz de bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Her yıl geçmekte olduğumuz Uludağ'ın kuzey vadilerinden bir tanesini daha İstanbul'dan gelen başka bir ekiple geçtik. Taşpınar Vadisi'nden giriş yaparak Kırkmerdivenler şelalelerini geçerek, Ak Dere ile kesiştiği noktada geceledik. Son baharın en güzel anlarını bu geçişlerimizde görmüş olduk. Mantar ve ormandan topladığımız şeylerle sabah kahvaltısını yaptık. Her an orada farklı canlılarla karşılaşabiliyoruz. Eğer bilmediğimiz bir bitki veya canlı ile karşılaşırsak, konunun uzmanı biyologlarımıza tanımlatıyoruz” dedi.

Uludağın görülmemiş güzellikleri

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