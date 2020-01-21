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Uludağ'da kar kalınlığı 137 santimetreye ulaştı
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 21.01.2020 - 09:57,Son Güncelleme:/

Uludağ'da kar kalınlığı 137 santimetreye ulaştı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da dün sabahtan itibaren etkili olan kar yağışı sevindirdi. Kar kalınlığı 27 santimetre artarak 137 santimetreye ulaştı.

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Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "Oteller Bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 137 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 8 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Uludağda kar kalınlığı 137 santimetreye ulaştı


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