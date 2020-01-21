Uludağ'da kar kalınlığı 137 santimetreye ulaştı

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "Oteller Bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 137 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 8 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.







