Uçak yolculukları gözü kurutuyor

Uçak yolculuklarında ortamın nem oranı yerden yükseldikçe azalır. Gözde ise daha fazla gözyaşı buharlaşması oluşur. Bu durum da göz kuruluğunun artmasına zemin hazırlar. Çünkü gözyaşı film tabakası, ortamın nemiyle bağlantılı olarak ciddi yapısal farklılıklar gösterir. Bu nedenle uçuşlarda en sık karşılaşılan rahatsızlıklar, göz kuruluğu ve gözde batma hissi. Göz hastalıkları uzmanı Dr. Şehvar Nefesoğlu’nun verdiği bilgiye göre, ortamdaki nem, yüzde 100’ün altına düşmeye başladığında gözyaşı yüzeyinde buharlaşma başlıyor. Ortam neminde yüzde 20–25 azalmaysa gözyaşında yüzde 40-45 oranında buharlaşmaya sebep oluyor.

Uçuş yolculuğunun süresinin artması ve kişinin daha öncesinde gözyaşıyla ilgili problemler yaşaması ortaya çıkan şikayetlerin artış oranını yükseltiyor. Çünkü gözdeki bu nem kaybı, normal kişilere oranla kuru göz rahatsızlığı olanlarda daha fazla olumsuz etki yapıyor.

Yanınızda suni gözyaşı bulundurun

Yaşanan göz kurulukları genellikle her iki gözü birden etkisi altına alıyor. Dr. Nefesoğlu, “Gözlerinizde batma ya da yanma hissediyorsanız, gözlerinizin içi veya çevresinde mukus ile karşılaşıyorsanız, ışığa duyarlılık ve göz kızarıklığı yaşıyorsanız ya da bulanık görmekten şikayet ediyorsanız, göz kuruluğu probleminden şüphelenmelisiniz” diyor.

Uçak yolculuklarındaki kuruluk problemi başta olmak üzere çeşitli göz rahatsızlıklarından birkaç basit önlemle korunabilirsiniz:

* Bol bol sıvı alın. Uçak yolculuğu sırasında kafeinli veya alkollü içecekler alıyorsanız beraberinde bol miktarda su tüketmelisiniz. Hatta olabildiğince az alkol almaya özen gösterilmeli. Çünkü alkollü içecekler, vücutta nem kaybı yaşatırken kuruluğu da artırır.

* Yanınızda suni gözyaşı bulundurun. Eğer kuru göz şikayetiniz varsa uçak yolculuklarında yanınızda mutlaka suni gözyaşı bulundurmalısınız. Suni gözyaşını seyahat sırasında gözlere damlatmak kuruluk sorununa iyi gelecektir.

* Nemlendirici maskeler kuruluğu önleyebilir. Uçak yolculuğu sırasında yüzünüze sıcak nemli kompresler halinde maskeler uygulayabilirsiniz. Bunun için de uyku gözlüklerinden destek alabilirsiniz.

* Kontakt lensler yerine gözlük tercih edin. Uçak seyahatleri sırasında kuruluk şikayetleri yaşadığınızı fark ettiyseniz yolculuklarda kontakt lensler yerine gözlük kullanmayı tercih etmelisiniz.

* Koltuğunuzun üstündeki klimayı kapatın. Uçak yolculuğu sırasında ortam sıcaklığından şikayetçi olabilirsiniz. Ancak başınızın hemen üzerinde çalışan klimalar kuruluk şikayetlerinizi artıracaktır. Aktif klimayı kapatmanız ortamın kurumasına nispeten engel olacaktır.

* Sık sık göz kırpın. Uçak seyahati süresince sık sık gözlerinizi kırpmalısınız. Sıkça göz kırparak gözlerinizin nemlenmesini sağlayabilirsiniz.

* Koruyucu gözlükler kullanın. Ayrıca gözün çevresini saran koruyucu gözlükler de kuruluğa karşı fayda sağlayabilir.