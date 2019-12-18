MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriUçak izleri ve güneşin batışı görsel şölen oluşturdu
GeriSeyahat Uçak izleri ve güneşin batışı görsel şölen oluşturdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Uçak izleri ve güneşin batışı görsel şölen oluşturdu
Seyahat
İHA
18.12.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Uçak izleri ve güneşin batışı görsel şölen oluşturdu

Trabzon`da uçakların bıraktığı kuyruk izleri, güneş batışına denk gelince muhteşem görüntüler ortaya çıktı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Trabzon`da akşam saatlerinde hava trafiğinde yaşanan yoğun trafik sonrası ortaya çıkan kuyruk izleri güneş batışı ile birleşince ortaya renkli görüntüler çıktı. Pembeyle turuncu karışımı muhteşem bir renk üzerinde uçakların kuyruk izleri adeta görsel bir şölen oluşturdu.

Uçak izleri ve güneşin batışı görsel şölen oluşturdu

Atmosferde oluşan bu renkli görüntüler bazı vatandaşlarında dikkatini çekerken, kuyruk izi adı verilen bu görüntü uçakların motorun egzozundan içindeki su buharı ile çıkan sıcak havanın, bir anda soğuk hava ile buluşmasından kaynaklanıyor.

Uçak izleri ve güneşin batışı görsel şölen oluşturdu

Uçak izleri ve güneşin batışı görsel şölen oluşturdu

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle