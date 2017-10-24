 Tango ve Asado’nun adresi: Arjantin

Arjantin ve tango denildiğinde geleceğiniz nokta Buenos Aires'tir. Buenos Aires'te ise Dorrego Meydanı, tangonun vazgeçilmez alanıdır. Şehrin en büyük ve en eski meydanlarından olan Plaza Dorrego'ya geldiğinizde, başınızı çevirdiğiniz her köşede insanların dans ettiğini göreceksiniz. Hatta bir anda kendinizi bu dansın bir parçası olarak bulabilirsiniz. Meydanda bir saatlik eğitimler veriliyor

Tango, hep öğrenmeyi istediğim bir danstı ve tarihini de oldukça merak ediyordum. Filmlere konu olan tango, acaba neden tutkunun ve aşkın dansıdır? Neden bir kelebeği andıran ritim hareketleriyle izlenirken karşısındakini büyüleyen, masalsı bir etkiye sahiptir? Bunların hepsini öğrenmek için şehirde ünlü olan eski bir dansçıdan ders almaya karar verdim. Buenos Aires'in en popüler dans okulunun hocası Ricardo ile buluştum. Ricardo, tangoyu anlatırken gözleri parladı ve ‘‘Tango içinden gelen tutku ve aşkın en somut halidir.





Kadın ve erkeğin kucaklaştığı bir şiirdir. Dans, koreografi ile görselliğin buluştuğu sanat dalıdır.’’ diye devam etti. Aslında Buenos Aires'in ilk tanıştığı dans, valsmiş. Ardından mazurka, polka, habanera ve schottisch gibi danslar popüler olmaya başlamış. Habanera ve milango dansları, tangonun doğmasına büyük katkıda bulunmuş. Tangoya ilk eşlik eden müzik aletlerinin keman, flüt ve arp olduğunu Ricardo’dan dinledim. Özgün figürlerle geliştirilen dansa ise zamanla yeni müzik aletleri eklenmiş.

Tangonun enerjisini bedenimizde hissetmek

Romantik, tutkulu, samimi ve etkileyici hareketler, tangonun vazgeçilmezleri. Ruhumuzu dışarı yansıttığımız hareketleri olan tangonun, tüm dünyada kabul gören adımları var. Derste öğrendiklerim: Sekizli adım, temel bir figürdür. Dans pistlerinde akış aslında saat yönünün tersinde ilerliyor. Bu yüzden sekizli adım zor olarak kabul edilse de mutlaka öğrenilmesi gerekiyor. Erkeğin sağ ayağı geriye basarken, kadının sol ayağı onu takip ediyor. Sırasıyla hareketlerde hep bir takip söz konusu. Fakat önemli olan ritmi bedeninizde hissederek doğru takibi yapabilmek. Bu dansı öğrendiğinizde, ayaklarınızın yerden kesildiğini hissedebilirsiniz. Ben çok etkilenmiştim.

Bilmekte fayda var: Dans ederken konuşmak, kabalık sayılıyor. Bu yüzden konuşmadan dans etmeli ve şarkıyı dinleyip ritmi ruhunuzda hissetmelisiniz. Şarkı bitmeden son notadan birkaç nota öncesinde dansı sonlandırmayı unutmamalıyız.





Tango kıyafetleri

Dans ederken seçilen kıyafetler, rahat olmalı. Bu yüzden kostümler hem rahat hem de zarafeti ve tutkuyu ön planda göstermek adına etkileyici tasarlanıyor. Çünkü sahnede iyi görünmek dışında, özgür hareket etmek de önemli.

Tangonun ilk ortaya çıktığı dönemlerde kadınların eteklerinin uzun olması adeta bir gelenekti. Ancak zamanla dans figürleri değiştikçe, geniş hareketler sergilemek için elbise ve eteklerde yırtmaçlar yapılmaya başlandı. Hatta şimdilerde derin yırtmaçlı etekler, tangonun olmazsa olmazıdır. Asimetrik modeller, püsküller ve işlemeleri elbiselerde görebilirsiniz. Likra ve streç kumaşlar, rahat etmenizi sağlayabilir. Tutkuyu temsil eden tango kıyafetlerindeki baskın renk kırmızıdır. Yalnızca elbiselerde değil, rujlarda da kırmızı tercih ediliyor. Erkeklerde ise hem klasik hem de rahat kabul edilen takımlar kullanılıyor.

Bir kadında kıyafeti en çok tamamlayan unsur, ayakkabılardır. Tangoda da ayakkabı oldukça önemli. Tango dansı, ayak hareketlerinin ön planda olduğu bir danstır. Bu yüzden adımlarınızla dikkat çekmelisiniz. Kadınlar, zarif, hafif ve ince bantlı ayakkabıları seçmeli. Ancak topukların kısa olmasına mutlaka dikkat edin.





Arjantin mutfağının en güzel lezzetlileri

Arjantin'de özellikle Buenos Aires'e geldiğinizde yemeden gitmemeniz gereken spesiyal, Rib-eye bonfiledir. Kentin en iyi restoranlarında tadabileceğiniz bonfile, masanıza baharatlı sosis ve uykuluk eşliğinde servis ediliyor. Tabi ki yanında bir de Malbec şarabı var. Et, tahta bir tepside geliyor. Porsiyon fazla olduğu için bir siparişi iki kişi rahatlıkla tercih edebilir. Başlangıçlarda ise garnitür ve dip soslar var. Buenos Aires'in kendine özgü yumuşacık ekmekleri de masada yerini alıyor. Bonfile çeşitleri 263 Arjantin Pezosundan başlıyor.

Etlerin barbeküde, kömür ya da odun ateşi eşliğinde pişmesine Arjantin'de; Asado deniyor. Bu durum aslında bizdeki mangal kültürü ile eş değer sayılabilir. Asadolarda, küçük ve büyük baş hayvanlar büyük bir şişe asılarak çevirme yapılıyor. Arjantin'de aile ve arkadaşlarla bir araya gelebilmek için de tercih ediliyor. Yemeğiniz, şarap ve sohbet eşliğinde geç saatlere kadar sürebilir. Buenos Aires'te yaşayanların kendi evlerinde Asado yapabilmeleri için, özel olarak ayrılmış terasları vardır. Bunun dışında şehirden biraz uzakta bulunan çiftliklerde de Asado partileri düzenleniyor. Organizasyonlara katılarak sizin de deneyim etme şansınız olabilir.

Asado, Arjantin'in hemen hemen bütün et restoranlarında ise birinci sırada yer alıyor. Hayvanlar doğal koşullarda beslendiği için, etleri de çok daha lezzetlidir. Bifteklerin kendine özgü tadı var. Çünkü et daha az doymuş yağ asidi ve daha fazla Omega-3 içeriyor. Yağlı biftekleri seviyorsanız Bife de Chorizo denemelisiniz. Eti büyük bir iştahla yiyeceğiniz Asado de Tira ise kısa kaburgalardan hazırlanıyor. Etin ilk lokmasınında bütün lezzeti hissedebilirsiniz. Bu lezzet anlatılmaz tadılmalı, Arjantin'de mutlaka deneyin. Yeni keşiflerde görüşmek üzere...

Fotoğraflar: Telegraph, Pinterest, Dadychery, indigodergisi, agropererobka, depositphoto, lacabrera, marcopolo





