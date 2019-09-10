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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Turkuaz ile beyazın buluşma noktası Salda Gölü
Seyahat
Anadolu Ajansı
10.09.2019 - 13:11, Son Güncelleme:

Turkuaz ile beyazın buluşma noktası Salda Gölü

Beyaz kumsalı ve turkuaz mavisi suyuyla 'Türkiye'nin Maldivler'i olarak bilinen Salda Gölü, görenleri kendine hayran bırakıyor. Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan Salda Gölü, kıyısında barındırdığı ormanlar ile yeşili, bembeyaz kumsalı ve berrak suyu ile muhteşem bir manzara sunuyor ziyaretçilerine.

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 Burdur Valiliğince kentteki turizm noktalarının ziyaretçi sayılarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak - 31 Ağustos arasındaki ziyaretçi sayıları, 2018'in aynı dönemi ile karşılaştırıldığında önemli artış kaydedildi.

Turkuaz ile beyazın buluşma noktası Salda Gölü

Burdur Müzesini ziyaret edenlerin sayısı, belirtilen dönemlerde 16 bin 630'dan 26 bin 295'e ulaştı. Sagalassos Antik Kenti'ne gelenler ise 39 bin 427'den 62 bin 842'ye çıktı. İnsuyu Mağarası'nı da yılın ilk sekiz ayında 87 bin 186 kişi ziyaret etti.

Turkuaz ile beyazın buluşma noktası Salda Gölü

Son yıllarda bilinirliği oldukça artan, doğal güzelliği ve yoğun ziyaretçi sayısı ile gündeme gelen Salda Gölü'nde, bu yıl 31 Ağustos itibarıyla ziyaretçi sayısı 800 binin üzerine çıktı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Hasan Şıldak, ziyaretçi sayılarındaki artışın Burdur için memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Turkuaz ile beyazın buluşma noktası Salda Gölü

Burdur'un turizm alanında önemli potansiyeli bulunduğunu vurgulayan Şıldak, şunları kaydetti:

Turkuaz ile beyazın buluşma noktası Salda Gölü

"Her zaman dile getiriyorum. İlimizin bundan sonraki temel gelişim alanlarının en güçlüsü turizm olacaktır. Yıllar itibarıyla artış oranları da bunu ortaya koyuyor. İlgili bakanlıklarımızla bu alanlarda etkili projeler geliştiriyoruz ve hükümetimizin desteğini alıyoruz. Temel hedefimiz, tarihi ve doğal mirasımızı koruyarak sahip olduğumuz potansiyeli turizme kazandırmak ve gelen ziyaretçilerimize yeterli ve kaliteli hizmet sunabilmektir."

Turkuaz ile beyazın buluşma noktası Salda Gölü

 

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