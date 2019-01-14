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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin sergilendiği müzeye ziyaretçi akını
Seyahat
Anadolu Ajansı
14.01.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin sergilendiği müzeye ziyaretçi akını

Türkiye'nin ilk yerli otomobili "Devrim"i, yapımında kullanılan kaynak motoru, matkap ve torna tezgahları, kireç taşından maketi ve yedek parçaları ile birlikte sergilendiği TÜLOMSAŞ'taki müzede görmek için 9 ayda yaklaşık 105 bin kişi ziyarette bulundu

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Türkiye'nin ilk yerli otomobili "Devrim", imal edildiği 1961 yılından bugüne ilgi odağı olmayı sürdürürken, yeni sergilendiği müzede 105 bin kişi tarafından ziyaret edildi. AA muhabirinin Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, TÜLOMSAŞ tesislerinde 1961'de Türk mühendis ve işçileri tarafından zor şartlarda üretilen Devrim otomobili, 5 Eylül 2017'de başlayan kapsamlı bakımının ardından 3 Mart 2018'de yeni yerine konuldu.

Daha önce TÜLOMSAŞ tesislerinde hazırlanan camekanlı bölümde sergilenen Devrim otomobiline ziyaretçi ilgisinin artması, müze oluşturulmasına vesile oldu. O zamanki adı Eskişehir Demiryolu Fabrikaları olan TÜLOMSAŞ'ta otomobilin üretildiği imalathane ve depolarda araştırma yapılınca Devrim'in yapımı sırasında kullanılan çeşitli parçalar ve materyaller de bulundu. Bu materyallerle zenginleştirilen müze, ziyaretçilerin yoğun ilgisi göz önüne alınarak TÜLOMSAŞ tesislerinin farklı bir bölgesinde kuruldu.

Türkiyenin ilk yerli otomobilinin sergilendiği müzeye ziyaretçi akını


Kapsamlı bakımının tamamlanmasının ardından 3 Mart 2018'de ziyarete açılan "Devrim otomobili müzesi" yoğun ilgi görüyor. Aradan geçen yaklaşık 9 aylık sürede 105 bin civarında kişinin ziyaret ettiği müzede, otomobilin yapımında kullanılan kaynak motoru, matkap ve torna tezgahları, yapım aşamalarının çekildiği fotoğraf makinesi, kumpas, pergel, cetvel, çizim masası, kireç taşından maketi, yedek parçalar, Sivas'ta demiryollarında dökülmüş orijinal motor bloku ve çalışmaların görselleri de bulunuyor. Yaklaşık 200 Türk mühendis ve işçisinin emeğiyle "siyah", "beyaz", "mavi boncuk" ve "gecekondu" isimleri verilerek 4 adet üretilen ve daha sonra adı "Devrim" konulan aracın tarihe "Türkiye'nin ilk yerli otomobili" olarak geçmesi de ziyaretçilerin ilgisini artırıyor. Özellikle yerli otomobil üretimine ilişkin atılan somut adımların ardından "Devrim" daha fazla ilgi görüyor.

Türkiyenin ilk yerli otomobilinin sergilendiği müzeye ziyaretçi akını


Öğrenciler "Devrim"i görerek öğrenecekler

TÜLOMSAŞ ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birlikteliğinde hazırlanan "Eskişehir yerli değerleri ile buluşuyor" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, yıl boyunca düzenlenecek etkinliklerle kentte eğitim gören 7 bin 993 öğrencinin müzeyi ziyaret etmesi hedefleniyor. Ankara'dan gelen ve müzeyi ziyaret eden Buğra Doğanay, Devrim otomobilinin Eskişehir'de sergilendiğini öğrendiğini, bunun için geldiklerini belirterek, arkadaşlarıyla birlikte yerinde görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Berkay Yılmaz ise Devrim otomobilinin öyküsünü daha önceden bildiğini yerinde görmenin heyecanını yaşadığını ifade ederek, "Bu ülkede zor şartlar altında çok şeyin başarıldığını gördük. Gurur duyduk. Daha fazla çalışmamız gerektiğini ve ülkemizin değerlerine daha çok sahip çıkmamız gerektiğini bu geziyle öğrenmiş olduk." dedi.

Türkiyenin ilk yerli otomobilinin sergilendiği müzeye ziyaretçi akını


'Devrim'in hikayesi

Eskişehir Demiryolu Fabrikaları'nda Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla üretilen 4 "Devrim" otomobili, 1961 yılında trenle Ankara'ya götürüldü. Demiryolu kanunları gereği deposuna az akaryakıt konulan Devrim, Gürsel'in test amacıyla kullandığı sırada benzini bitip durdu. Bunun ardından trenle Ankara'dan Eskişehir'e getirilen Devrim, bir süre fabrika içinde kullanıldı. TÜLOMSAŞ'ta sergilenen 0002 şasi ve 0002 motor numaralı Devrim, lastikleri ile ön ve arka camı dışında tamamen yerli olarak 4,5 ayda üretildi. Uzun ve kısa farları ayakla çalışan, kontak anahtarı ve manuel olarak da çalıştırılabilen Devrim, bu özellikleriyle de dikkati çekiyor. Bin 250 kilogram ağırlığında ve saatte maksimum 140 kilometre hız göstergesine sahip Devrim'e güvenlik gerekçesiyle benzin konulmuyor, otomobil aküsü sökülü halde bulunuyor.

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