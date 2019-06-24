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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Türkiye'nin ilk jeoparkları Konya ve Bitlis'te olacak
Seyahat
Anadolu Ajansı
24.06.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

Türkiye'nin ilk jeoparkları Konya ve Bitlis'te olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meke Krater Gölü'nün içinde bulunduğu alan ile Bitlis'te yer alan Nemrut Kalderası'nı kapsayan bölge, 'Jeopark' alan olarak tescillenecek.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Bakanlıkça Türkiye'nin Potansiyel Jeopark Alanlarının Tespit Edilmesi Projesiyle alanların bulunduğu bölgelerde sürdürülebilir kalkınma modeli ortaya koyarak, bölge halkına ekonomik katkıda bulunulması hedefleniyor. Proje kapsamında, dünyanın "nazar boncuğu" olarak tanımlanan Meke Krater Gölü'nü de içeren "Konya Karapınar Potansiyel Jeopark Alanı" ile doğal güzelliğinin yanı sıra bilimsel öneme sahip Nemrut Kalderası'nı da kapsayan "Bitlis Nemrut-Süphan Potansiyel Jeopark Alanı"nda çalışmalar yapıldı.

Bakanlığın, korunan alanlara ilişkin yetkisi kapsamında, Türkiye'deki jeopark alanlarının tespit ve tescili konusunda mevzuat hazırlıkları ve alanlarda sürdürülen tespit çalışmaları tamamlandı. Bakanlık tarafından tescil edilmiş Türkiye'nin ilk jeoparkları olacak bu alanların, küresel jeopark ağına dahil edilmesi ve uluslararası düzeyde tanıtımının sağlanması için Bakanlık tarafından UNESCO'ya başvuru yapılacak.

Türkiyenin ilk jeoparkları Konya ve Bitliste olacak



MEKE KRATER GÖLÜ

Orta Anadolu Volkanik sisteminin en önemli parçası olan Meke Gölü, dünyanın en ilginç volkanik harikalarından biri olarak biliniyor. Karapınar ilçesinin 8 kilometre doğusunda yer alan Meke Gölü, tescillenecek "Konya Karapınar Potansiyel Jeopark Alanı"nın en önemli değeri olarak görülüyor. Karapınar Jeoparkı içinde, Meke Gölü dışında Karadağ ve Karacadağ volkanları, Acı Göl Marı, çeşitli volkanik oluşumlar, Çıralı, Kızören, Meyil ve Timraş obrukları, peri bacaları, kumullar, oymalı yer altı şehri, aktif ve fosil traverten oluşumları ile birçok arkeolojik alan da yer alıyor.

Türkiyenin ilk jeoparkları Konya ve Bitliste olacak


NEMRUT KALDERASI

Jeopark alan içersinde yer alan Nemrut Karderası, bir volkanın kendi içine çökmesiyle meydana gelmiş, hem büyüklüğü hem de oluşumu nedeniyle dünyanın önemli volkanik oluşumlarından biri olarak biliniyor. Burada oluşturulacak Nemrut Süphan Jeoparkı'nın en önemli özelliği, Nemrut volkanında yaklaşık 90 bin yıl önce meydana gelen çökme olayıyla volkanik malzemelerin kuzeyde Nazik Gölü'ne, güneyde ise Bitlis'e kadar ulaşması olarak görülüyor.

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Türkiyenin en güzel yürüyüş rotası Dünyada ilk 10un içinde yer alıyor...
Türkiye'nin en güzel yürüyüş rotası! Dünyada ilk 10'un içinde yer alıyor...

Ayrıca burası, jeolojik zaman diliminin son 600 milyon yılında oluşan kayaçları da barındırıyor. Nemrut-Süphan Jeoparkı'nda, hem Türkiye'nin en yaşlı kayaçları ile en genç kayaçlarını bir arada bulundurma hem de Nemrut ve Süphan gibi iki büyük stratovolkanı barındırma özelliği olan birçok jeolojik, biyolojik, arkeolojik ve kültürel varlık bir arada yer alıyor.

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