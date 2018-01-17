Türkiye'nin ilk gezgini: Barış Manço

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin

e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL

Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HürriyetSeyahatTürkiye'nin ilk gezgini: Barış Manço
Seyahat Türkiye'nin ilk gezgini: Barış Manço
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber: Yeni ‘yol’ arkadaşlarınız

Seyahat
Hürriyet Haber
17.01.2018 - 14:13, Son Güncelleme:

Türkiye'nin ilk gezgini: Barış Manço

Türkiye’de olduğu gibi dünyada da iz bırakan ve çok sevilen Barış Manço, aynı zamanda bir gezgindi. Türkiye’nin ilk gezgini denmesinin sebebi ise ‘Dönence Dünya Turu’ programı ile döneminde dünyayı en fazla dolaşan Türk vatandaşı olmasıydı. İşte Barış Manço’nun gezgin yüzü...
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Dünyada birçok ülkede izlerini bırakan Barış Manço, gezgin özelliğiyle gençlerin ilham kaynağı oldu. Ülkemizin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan biri olan Barış Manço, uzun saçıyla, meşhur yüzükleriyle, birbirinden eğlenceli şarkılarıyla genç, yaşlı, çocuk herkesin beğenisini topladı. Bizler Manço'yu besteci, şarkı sözü yazarı, yazar, müzisyen ve ses sanatçısı olarak biliriz, fakat o aynı zamanda bir gezgin.

Türkiyenin ilk gezgini: Barış Manço

Dünya Turu Programı

Türkiyenin ilk gezgini: Barış Manço

Barış Manço, gezi belgeseli Dönence Dünya Turu programıyla tam 150 ülkeye gitti ve 500 bin km'den fazla yol katetti. Yaşadığı zaman diliminde dünyada en fazla ülkeyi dolaşan Türk vatandaşı oldu. Ekibiyle birlikte her hafta farklı bir ülkeye gider, o ülkenin kültürünü, tarihini kendine has üslubuyla anlatırdı. Barış Manço, gittiği ülkeler ve şehirler hakkında verdiği bilgilerle izleyicilerini bilinçlendirdi ve yıllarca Türk izleyicisinin dünyaya açılan penceresi oldu.

Gençlerin İlham Kaynağı

Türkiyenin ilk gezgini: Barış Manço

Yüzlerce genci yollara düşüren, gezme, araştırma, farklı kültürleri tanıma aşkını ateşleyen isimdir Barış Manço. Gezgin yanıyla o dönem gençlerinin ve hatta günümüz gençlerinin ilham kaynağı oldu.

32
Fatih Sultan Mehmetin dünyanın gözü dediği yer Hafta sonu burada bir başka güzel...
Fatih Sultan Mehmet'in 'dünyanın gözü' dediği yer! Hafta sonu burada bir başka güzel...

Gezerken okuyan bilir

Türkiyenin ilk gezgini: Barış Manço

Bitmek bilmeyen tartışma... 'Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı?' Belki saatlerce tartışıp işin içinden çıkamadığımız bu soruya en güzel cevap Barış Manço'dan: “Gezerken okuyan bilir.”



Buraları görmeden "Türkiye'de yaşıyorum" demeyin

Skyscanner’ın aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz yere en ucuz uçak biletini bulabilirsiniz. Hemen uçak bileti arayın! 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler
Sıradaki Haber
Türkiye'nin ilk gezgini: Barış Manço
Dünyanın en ilginç köyleri!
Seyahate çıkmanız için ilham kaynağı olacak 25 film
Fatih Sultan Mehmet'in 'dünyanın gözü' dediği yer! Hafta sonu burada bir başka güzel...