Türkiye’nin en iyi 10 karavan kampı
Bir yerlere yetişme telaşının olmadığı ve sadece sizin isteğinize göre şekillenen bir tatil... Türkiye bu konuda şanslı ülkeler arasında çünkü birçok noktası karavan tatili için elverişli. İşte sizi hemen yola çıkaracak en iyi 10 karavan rotası...Dila ÖZDOĞAN/dila.ozdogann@gmail.com
JÜRİ
- Sabahattin Ergin / Türkiye Kamp ve Karavan Derneği Genel Başkan Yardımcısı
- Erdal Ötügen / Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu (Eski Başkan)
- Murat Köksal /Atlas Dergisi Yayın Direktörü
- Ersin Demirel / Yazar, Yürüyüş Rotaları Uzmanı, Gezgin
- Wilco Van Herper / Gezgin, Tv programcısı
- Bahar Gündoğdu / Hürriyet Yazarı, Gezgin
- Nurgül Büyükkalay / Hürriyet Seyahat Gezgini
- Bahar Akıncı / Hürriyet Yazarı, Gezgin
- Soner Ertuğrul / Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu 2. Başkanı
- Reha Bali / Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Genel Sekreteri
Eşsiz doğa ve deniz
KAŞ CAMPING
Merkeze yakın olan Kaş Camping denize sıfır. Burada farklı konaklama seçenekleri var. İster ağaçların arasına gizlenmiş bungalovlarda, ister yeşillerin içinde çadırlarda, isterseniz karavanınızda kalabilirsiniz. Bahar Gündoğdu: “Sabahları muhteşem bir deniz manzarasına uyanabilmek, iki adım ötedeki denize girebilmek, hem merkeze bu kadar yakın olabilmek, bir o kadar kalabalıktan uzak kalabilmek için ideal. Burası aradığım her şeyi bana veriyor.” Elektrik, su ve temel ihtiyaçların hepsi kamp alanında mevcut. İki kişilik çadır fiyatı 70, karavan fiyatı 100, bungalov 165 TL. (0242) 836 10 50
Huzurun içinde yerinizi ayırttınız mı?
ADA CAMPING CUNDA
Kamp, adanın Midilli’ye bakan kısmında. Cunda merkeze ise 3 km. uzakta. Doğal yaşamı sevenler için İstanbul’dan kaçıp dinlenmeye gelinecek güzel bir kaçış noktası. Murat Köksal, “Her sene gittiğimde Cunda’yı yeniden keşfediyorum. Denizi olduğu kadar günbatımı izlemek de çok keyifli” diyor. (0266) 327 12 11
Karadeniz’in en güzeli
ARTVİN-BORÇKA
Sadece çadır ve karavan kampçılarının gittiği Borçka, doğaseverler için ideal. Engebeli yolları olsa da gittiğinize değecek. Wilco Van Herper: “Karadeniz’de seyahat etmeyi sevmemin ilk sebebi yeşilin çok farklı tonlarını bir arada görme fırsatı. Borçka, bu keyfi yaşayabileceğiz en güzel yerlerden.”
Gerçek mi masal mı?
YEDİGÖLLER
Bolu’nun eşsiz doğal güzelliklerinden sadece biri. Buranın doğası kamp yapmaya iten en büyük etken. Doğanın uyanışına tanıklık edebilir, gece yıldızların göle serilişini seyredebilirsiniz. Ersin Demirel, “Yedigöller kamp için çok elverişli bir bölge, ancak Büyükgöl kıyısı karavancıların en çok tercihi” diyor.
Balonların içinde
KAPADOKYA KAYA CAMPING
Türkiye’deki en güzel, en donanımlı karavan ve kamp alanlarından biri. Soner Ertuğrul: “Kapadokya’nın tarihi güzelliklerini, şarap mahzenlerini, eşsiz günbatımını, sabahın erken saatlerinde balonların kalkışlarını izlemek muhteşem.” Çadır 15 TL, karavan 30 TL. (0384) 343 31 00
Yeşil ve mavilik
HİSARÖNÜ EVCAN CAMPING
Hisarönü’nün kalbi diyebileceğimiz muhteşem bir konuma sahip. Denizin ve doğanın keyfine varabilirsiniz. Nurgül Büyükkalay: “Burası okaliptüs ağaçlarıyla kaplı ve denize sıfır olarak kurulmuş büyük bir alan. Özellikle sığ denizi ve plajıyla çocuklu ailelerin de tercihi.” Gecelik 70 TL. Elektrik, su fiyata dahil. (0530) 849 46 48
Ege’nin gözdesi
ÖNDER CAMPİNG - KUŞADASI
Kuşadası, doğal güzellikleri ve etkileyici manzaralarıyla kampçıların en çok ziyaret ettiği yerler arasında. Önder Camping, merkezi konumu ve her türlü konaklama seçeneği ile kampçıların beklentilerine cevap veren bir cennet. Tek kişilik çadır fiyatı 25, karavan 20, bungalov 60 TL. (0256) 618 15 90
Kasaba gibi
AKYAKA ORMAN KAMPI
Kalabalıktan kaçıp sığınabileceğiniz küçük bir kasaba burası. Kendi karavanınızla veya çadırınızla kalabilirsiniz. “Benim karavanım veya çadırım yok” derseniz kâgir ve bungalov evlerde de kalabilirsiniz. 30 Eylül’e kadar bir kişilik tek gece karavan 45 TL. Çadır 40, kâgir evler 180 ve bungalov evler 550 TL. (0252) 243 51 56
Zamanın durduğu yer
GARGARA KAMP - ASOS
Oksijen deposu olan Kaz Dağları’nın eteğinde, Küçükkuyu-Asos sahil yolu üzerinde. Denize sıfır. Bahar Akıncı: “Zeytin, incir ve nar ağaçlarıyla kaplı kamp alanında bir karavanın ihtiyacı olan her şey mevcut. Assos’un berrak sularında yüzmek için konumu mükemmel” diyor. Çadır ve karavan gecelik 35 TL. (0286) 752 58 57
Doğayla barışık
AZMAKBAŞI CAMPING
Muğla’nın Akbük Koyu’nda yer alan kamp, göl ve deniz manzarasını beraber barındırıyor. Yeşilin arasına adeta sızıvermiş bu işletmeye ister kendi çadırınızla gelin, isterseniz çadırsız. Aynı zamanda karavan ve bungalovlarda da kalabilirsiniz. Karavan fiyatı 80, çadır fiyatı iki kişi 65 TL. (0252) 529 12 21
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