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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Türkiye’nin en iyi 10 karavan kampı
Seyahat
Dila Özdoğan
23.09.2018 - 20:26, Son Güncelleme:

Türkiye’nin en iyi 10 karavan kampı

Bir yerlere yetişme telaşının olmadığı ve sadece sizin isteğinize göre şekillenen bir tatil... Türkiye bu konuda şanslı ülkeler arasında çünkü birçok noktası karavan tatili için elverişli. İşte sizi hemen yola çıkaracak en iyi 10 karavan rotası...Dila ÖZDOĞAN/dila.ozdogann@gmail.com

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JÜRİ

  • Sabahattin Ergin / Türkiye Kamp ve Karavan Derneği Genel Başkan Yardımcısı
  • Erdal Ötügen / Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu (Eski Başkan)
  • Murat Köksal /Atlas Dergisi Yayın Direktörü
  • Ersin Demirel / Yazar, Yürüyüş Rotaları Uzmanı, Gezgin
  • Wilco Van Herper / Gezgin, Tv programcısı
  • Bahar Gündoğdu / Hürriyet Yazarı, Gezgin
  • Nurgül Büyükkalay / Hürriyet Seyahat Gezgini
  • Bahar Akıncı / Hürriyet Yazarı, Gezgin
  • Soner Ertuğrul / Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu 2. Başkanı
  • Reha Bali / Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Genel Sekreteri

 

Eşsiz doğa ve deniz

KAŞ CAMPING

Merkeze yakın olan Kaş Camping denize sıfır. Burada farklı konaklama seçenekleri var. İster ağaçların arasına gizlenmiş bungalovlarda, ister yeşillerin içinde çadırlarda, isterseniz karavanınızda kalabilirsiniz. Bahar Gündoğdu: “Sabahları muhteşem bir deniz manzarasına uyanabilmek, iki adım ötedeki denize girebilmek, hem merkeze bu kadar yakın olabilmek, bir o kadar kalabalıktan uzak kalabilmek için ideal. Burası aradığım her şeyi bana veriyor.” Elektrik, su ve temel ihtiyaçların hepsi kamp alanında mevcut. İki kişilik çadır fiyatı 70, karavan fiyatı 100, bungalov 165 TL. (0242) 836 10 50

Türkiye’nin en iyi 10 karavan kampı

Huzurun içinde yerinizi ayırttınız mı?

ADA CAMPING CUNDA

Kamp, adanın Midilli’ye bakan kısmında. Cunda merkeze ise 3 km. uzakta. Doğal yaşamı sevenler için İstanbul’dan kaçıp dinlenmeye gelinecek güzel bir kaçış noktası. Murat Köksal, “Her sene gittiğimde Cunda’yı yeniden keşfediyorum. Denizi olduğu kadar günbatımı izlemek de çok keyifli” diyor. (0266) 327 12 11

Türkiye’nin en iyi 10 karavan kampı

Karadeniz’in en güzeli

ARTVİN-BORÇKA

Sadece çadır ve karavan kampçılarının gittiği Borçka, doğaseverler için ideal. Engebeli yolları olsa da gittiğinize değecek. Wilco Van Herper: “Karadeniz’de seyahat etmeyi sevmemin ilk sebebi yeşilin çok farklı tonlarını bir arada görme fırsatı. Borçka, bu keyfi yaşayabileceğiz en güzel yerlerden.”

Türkiye’nin en iyi 10 karavan kampı

Gerçek mi masal mı?

YEDİGÖLLER

Bolu’nun eşsiz doğal güzelliklerinden sadece biri. Buranın doğası kamp yapmaya iten en büyük etken. Doğanın uyanışına tanıklık edebilir, gece yıldızların göle serilişini seyredebilirsiniz. Ersin Demirel, “Yedigöller kamp için çok elverişli bir bölge, ancak Büyükgöl kıyısı karavancıların en çok tercihi” diyor.

Türkiye’nin en iyi 10 karavan kampı

Balonların içinde

KAPADOKYA KAYA CAMPING

Türkiye’deki en güzel, en donanımlı karavan ve kamp alanlarından biri. Soner Ertuğrul: “Kapadokya’nın tarihi güzelliklerini, şarap mahzenlerini, eşsiz günbatımını, sabahın erken saatlerinde balonların kalkışlarını izlemek muhteşem.” Çadır 15 TL, karavan 30 TL. (0384) 343 31 00

Türkiye’nin en iyi 10 karavan kampı

Yeşil ve mavilik

HİSARÖNÜ EVCAN CAMPING

Hisarönü’nün kalbi diyebileceğimiz muhteşem bir konuma sahip. Denizin ve doğanın keyfine varabilirsiniz. Nurgül Büyükkalay: “Burası okaliptüs ağaçlarıyla kaplı ve denize sıfır olarak kurulmuş büyük bir alan. Özellikle sığ denizi ve plajıyla çocuklu ailelerin de tercihi.” Gecelik 70 TL. Elektrik, su fiyata dahil. (0530) 849 46 48

Türkiye’nin en iyi 10 karavan kampı

Ege’nin gözdesi

ÖNDER CAMPİNG - KUŞADASI

Kuşadası, doğal güzellikleri ve etkileyici manzaralarıyla kampçıların en çok ziyaret ettiği yerler arasında. Önder Camping, merkezi konumu ve her türlü konaklama seçeneği ile kampçıların beklentilerine cevap veren bir cennet. Tek kişilik çadır fiyatı 25, karavan 20, bungalov 60 TL. (0256) 618 15 90

Türkiye’nin en iyi 10 karavan kampı

Kasaba gibi

AKYAKA ORMAN KAMPI

Kalabalıktan kaçıp sığınabileceğiniz küçük bir kasaba burası. Kendi karavanınızla veya çadırınızla kalabilirsiniz. “Benim karavanım veya çadırım yok” derseniz kâgir ve bungalov evlerde de kalabilirsiniz. 30 Eylül’e kadar bir kişilik tek gece karavan 45 TL. Çadır 40, kâgir evler 180 ve bungalov evler 550 TL. (0252) 243 51 56

Türkiye’nin en iyi 10 karavan kampı

Zamanın durduğu yer

GARGARA KAMP - ASOS

Oksijen deposu olan Kaz Dağları’nın eteğinde, Küçükkuyu-Asos sahil yolu üzerinde. Denize sıfır. Bahar Akıncı: “Zeytin, incir ve nar ağaçlarıyla kaplı kamp alanında bir karavanın ihtiyacı olan her şey mevcut. Assos’un berrak sularında yüzmek için  konumu mükemmel” diyor. Çadır ve karavan gecelik 35 TL. (0286) 752 58 57

Türkiye’nin en iyi 10 karavan kampı

Doğayla barışık

AZMAKBAŞI CAMPING

Muğla’nın Akbük Koyu’nda yer alan kamp, göl ve deniz manzarasını beraber barındırıyor. Yeşilin arasına adeta sızıvermiş bu işletmeye ister kendi çadırınızla gelin, isterseniz çadırsız. Aynı zamanda karavan ve bungalovlarda da kalabilirsiniz. Karavan fiyatı 80, çadır fiyatı iki kişi 65 TL. (0252) 529 12 21

Türkiye’nin en iyi 10 karavan kampı

 

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