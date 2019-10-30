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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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'Türkiye'nin Alpleri' Kaçkarlar'ın Yedigöller'i fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmezi
Seyahat
Anadolu Ajansı
30.10.2019 - 12:54, Son Güncelleme:

'Türkiye'nin Alpleri' Kaçkarlar'ın Yedigöller'i fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmezi

Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın güneybatısında, Rize-Erzurum sınırında yer alan Yedigöller, fotoğraf sanatçılarının bölgedeki gözde mekanları arasında yer alıyor.

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Kaçkar Dağları'nın güneybatısında, Rize-Erzurum sınırında bulunan Yedigöller, fotoğraf sanatçılarından yoğun ilgi görüyor. Doğal ve kültürel güzelliklerinin yanı sıra ender ekosistemiyle Dünya Doğayı Koruma Vakfınca (WWF) "Dünyanın korunması öncelikli 100 bölgesinden biri" gösterilen milli park sınırlarındaki Yedigöller, 2 bin 930-3 bin 200 rakımları arasında yer alıyor.

Türkiyenin Alpleri Kaçkarların Yedigölleri fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmezi

Rize merkeze 125 kilometre mesafede, Kaçkar Dağı silsilesinin güneybatı kesiminde kalan Verçenik Dağı bölgesindeki Yedigöller, Rize-Erzurum sınırı Çayırözü mevkisinde bulunuyor. Bölgeye belli bir noktaya kadar arazi araçlarıyla giden doğu tutkunları ve fotoğraf sanatçıları, göller bölgesine yürüyerek ulaşabiliyor.

Türkiyenin Alpleri Kaçkarların Yedigölleri fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmezi

Kaçkar Dağları'nın büyüleyici tepeleri arasında kendine özel yer edinen Yedigöller, havası, buz gibi suyu ve eşsiz doğal görüntüsüyle ziyaretçilerinin keyifli zaman geçirmesini sağlıyor. Tertemiz havasının yanı sıra turkuaz gölleri, yemyeşil bitki örtüsü ve yazın büyük bölümünde dahi erimeyen karların oluşturduğu görsel şölenle büyüleyen Yedigöller, dağcılık, kamp ve günübirlik doğa gezilerinin yanı sıra foto safarinin vazgeçilmez adresi haline geldi.

Türkiyenin Alpleri Kaçkarların Yedigölleri fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmezi

Rizeli fotoğraf sanatçısı Murat Topal, yaptığı açıklamada, kente gelen fotoğraf sanatçılarını ağırladığını söyledi. Onlara Rize'nin eşsiz doğasını gezdirdiğini anlatan Topal, "Özellikle Dubai'den gelen fotoğraf sanatçısı arkadaşım buraya hayran kaldı. Her zaman gelmek istediğini söyledi" dedi.

Türkiyenin Alpleri Kaçkarların Yedigölleri fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmezi

Topal, bir günde dört mevsimi yaşadıkları zamanlar olduğuna dikkati çekerek, "Rize'nin bu eşsiz güzel manzarasını vakit buldukça fotoğraflamaya devam ediyorum. Çok güzel kareler yakalıyorum" diye konuştu.

Türkiyenin Alpleri Kaçkarların Yedigölleri fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmezi

"Buraya hayran kaldım"

Saadi Kawkji ise kenti gezmek için Dubai'den geldiğini belirterek, "Şu an Dubai 30 derece sıcaklıkta. Yedigöller bölgesi çok güzel. Burası sıfır derecede. Mevsimin ilk karını da görmüş olduk. Buraya hayran kaldım. Yaklaşık 38 ülke gezdim. Hep internetten Rize'nin fotoğraflarına bakıyordum. Buraya ilk 4 yıl önce gelmiştim. Yine gelmek nasip oldu" ifadelerini kullandı.

Türkiyenin Alpleri Kaçkarların Yedigölleri fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmezi

Aydın'dan gelen Yılmaz Topçu ise Yedigöller'i fotoğraflarda gördüğünü anlatarak, "Karın yağdığını, doğayı, sisi ve her şeyi bir arada gördüm. Bu da her fotoğrafçıya nasip olmaz. Burası çok güzel ve özel bir yer. Herkes gelmeli" dedi.

 

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