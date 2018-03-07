Türk sinemasının kalbi TÜRVAK’ta atıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriTürk sinemasının kalbi TÜRVAK’ta atıyor
Seyahat Türk sinemasının kalbi TÜRVAK’ta atıyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:Okuma alışkanlığınızı dışarı taşıyacağınız kitap kafeler

Seyahat
Baran ARSLAN
07.03.2018 - 13:22, Son Güncelleme:

Türk sinemasının kalbi TÜRVAK’ta atıyor

Türkiye’nin ilk ve tek sinema müzesi TÜRVAK… Mutlaka bir hafta sonunuzu ayırıp gitmeniz gereken yerlerden biri. Türker İnanoğlu tarafından 2001 yılında kurulan bu eşsiz müzede Türk sinema tarihine ait film afişleri, hepimizin ortak değeri olan sanatçıların balmumu heykelleri ve sinema alanında kullanılmış eski aletler yer alıyor. Nostalji yuvası TÜRVAK sinemaya ve tiyatroya ilgisi olan herkesi bekliyor. İşte detaylar…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

TÜRVAK Sinema Tiyatro müzesi ve sanat kitaplığı Galatasaray Lisesi’nin yan sokağında bulunan dört katlı bir binada yer alıyor. Bu eşsiz kültür yuvasından içeriye adımınızı attığınızda önce sizi geçmiş dönemlerin izlerini taşıyan bir müzik karşılıyor. Ödemenizi yaptıktan sonra asansöre doğru ilerliyorsunuz, çünkü dört katlı olan bu müze dördüncü kattan başlanarak alt katlara olacak şekilde geziliyor.

Türk sinemasının kalbi TÜRVAK’ta atıyor

Asansörün kapısını açtıktan sonra sizi müzenin kurucusu Türker İnanoğlu’na ait bir oda karşılıyor. Odada İnanoğlu’nun yaptığı işler, aldığı ödüller, ünlü sanatçılarla ve film setlerinde çekilmiş fotoğrafları bulunuyor. Odada en dikkat çeken şeyse kurucuya ait balmumundan yapılmış heykel. Gerçeğini aratmayacak şekilde yapılmış bu heykeli incelemeden geçemeyeceksiniz...

Türk sinemasının kalbi TÜRVAK’ta atıyor

Muhsin Ertuğrul'un kendi el yazısıyla yazdığı vasiyeti burada!

Üçüncü kata inmek için merdivenlere doğru ilerlediğinizde duvarların, Türk sinema, tiyatro ve dizi alanında iz bırakmış kişilerinin resimleri ile kaplandığını göreceksiniz. Böyle usta sanatçıları kaybetmenin vermiş olduğu hüzünle beraber üçüncü kata giriş yapıyorum…

Türk sinemasının kalbi TÜRVAK’ta atıyor

Bu katta Geleneksel Türk Tiyatrosunun son temsilcisi İsmail Dümbüllü, Türk Tiyatrosunun batılı anlamda kurucusu olarak kabul edilen Muhsin Ertuğrul, ilk Türk kadın tiyatrocu Afife Jale, duayen sinemacı Halit Refiğ ve Türk sinemasının koca çınarı Lütfi Ömer Akad’a ait odalar bulunuyor. Saydığım isimlere ait odalarda kimileri için balmumundan yapılmış heykeller bulunurken kimilerinde bulunmuyor. Muhsin Ertuğrul’a ayrılmış odada en dikkat çeken eşyalar çalışma masasının üzerinde bulunan kendi el yazısıyla yazılmış vasiyeti ve masanın hemen yanındaki takım elbisesi. Ayrıca odada Muhsin Ertuğrul’a ait birde balmumu heykel bulunuyor.

32
İstanbulun en iyi 10 müzesi
İstanbul'un en iyi 10 müzesi


Geçmişten günümüze Türk Tiyatrosu

Afife Jale’nin odasına girdiğinizde geçmişten günümüze tiyatronun nasıl değişip geliştiğini anlayacaksınız. Duvarları süsleyen tiyatro afişleri ve sanatçıların fotoğrafları sizi tekrar başka bir dünyaya taşıyor. Bu oda bana göre “Duayenler ile sinemanın gelişimi” odası…

Türk sinemasının kalbi TÜRVAK’ta atıyor
Türk sinemasının kalbi TÜRVAK’ta atıyor

İkinci kata inmek için kullandığınız merdiven duvarlarını bu sefer biraz daha yeni nesil oyuncular süslüyor. Çoğu hâlâ dizi ve filmlerde oynamaya devam eden bu oyuncuların süslediği bu kat sinemanın biraz daha teknik kısmını ilgilendiriyor. Çünkü içeride TV ve sinema dünyasında kullanılan teknik aletler, kameralar, film oynatma makineleri bulunuyor.

Türk sinemasının kalbi TÜRVAK’ta atıyor

Odada pikaplardan, film yıkama aletlerine, kameralardan, ses aletlerine kadar birçok eşya bulunuyor. Ayrıca ikinci ve birinci katta bulunan bu eşyaların her birine ait bir kart var. Bu kartlarda eşyaların hangi döneme ait oldukları ve nerelerde kullanıldıklarına dair bilgiler yer alıyor. Müze oluşturulurken her şey en ince detayına kadar düşünülmüş…

İlginç mimarisiyle Yarın Müzesi
İlginç mimarisiyle Yarın Müzesi


Ustalara saygı duruşu

Gezmem gereken iki odadan ilkine doğru ilerliyorum. Balmumu heykellerin bulunduğu oda… Burada 2016 yılında kaybettiğimiz Tarık Akan’dan Hababam Sınıfı’nın Hafize Anası Adile Naşit’e kadar birçok usta ismin heykelleri bulunuyor. Gerçeğini aratmayacak bu heykelleri inceledikten sonra son odaya geçiyorum. İsmi Afişler ve Tablolar odası olan bu odada birbirinden güzel tablolar, afişler ve fotoğraflar bulunuyor…

Türk sinemasının kalbi TÜRVAK’ta atıyor
Türk sinemasının kalbi TÜRVAK’ta atıyor

Bir gününüzü ayırıp gezebileceğiniz TÜRVAK’a  giriş ücretleri de oldukça makul. Pazartesi günleri hariç her gün açık olan TÜRVAK giriş için yetişkinlerden 10, öğrencilerden ise 5 TL alıyor. Her sabah 10.00’da açılan müze 18.00’de kapılarını ziyaretçilerine kapatıyor.

Fotoğraflar: Baran Arslan

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türk sinemasının kalbi TÜRVAK’ta atıyor

Okuma alışkanlığınızı dışarı taşıyacağınız kitap kafeler

Ekonomik ve doğru tatil kararı nasıl verilir?

Tarihin önemli kadınları ve yaşadıkları şehirler