Türk sinemasının kalbi TÜRVAK’ta atıyor

TÜRVAK Sinema Tiyatro müzesi ve sanat kitaplığı Galatasaray Lisesi’nin yan sokağında bulunan dört katlı bir binada yer alıyor. Bu eşsiz kültür yuvasından içeriye adımınızı attığınızda önce sizi geçmiş dönemlerin izlerini taşıyan bir müzik karşılıyor. Ödemenizi yaptıktan sonra asansöre doğru ilerliyorsunuz, çünkü dört katlı olan bu müze dördüncü kattan başlanarak alt katlara olacak şekilde geziliyor.







Asansörün kapısını açtıktan sonra sizi müzenin kurucusu Türker İnanoğlu’na ait bir oda karşılıyor. Odada İnanoğlu’nun yaptığı işler, aldığı ödüller, ünlü sanatçılarla ve film setlerinde çekilmiş fotoğrafları bulunuyor. Odada en dikkat çeken şeyse kurucuya ait balmumundan yapılmış heykel. Gerçeğini aratmayacak şekilde yapılmış bu heykeli incelemeden geçemeyeceksiniz...







Muhsin Ertuğrul'un kendi el yazısıyla yazdığı vasiyeti burada!



Üçüncü kata inmek için merdivenlere doğru ilerlediğinizde duvarların, Türk sinema, tiyatro ve dizi alanında iz bırakmış kişilerinin resimleri ile kaplandığını göreceksiniz. Böyle usta sanatçıları kaybetmenin vermiş olduğu hüzünle beraber üçüncü kata giriş yapıyorum…





Bu katta Geleneksel Türk Tiyatrosunun son temsilcisi İsmail Dümbüllü, Türk Tiyatrosunun batılı anlamda kurucusu olarak kabul edilen Muhsin Ertuğrul, ilk Türk kadın tiyatrocu Afife Jale, duayen sinemacı Halit Refiğ ve Türk sinemasının koca çınarı Lütfi Ömer Akad’a ait odalar bulunuyor. Saydığım isimlere ait odalarda kimileri için balmumundan yapılmış heykeller bulunurken kimilerinde bulunmuyor. Muhsin Ertuğrul’a ayrılmış odada en dikkat çeken eşyalar çalışma masasının üzerinde bulunan kendi el yazısıyla yazılmış vasiyeti ve masanın hemen yanındaki takım elbisesi. Ayrıca odada Muhsin Ertuğrul’a ait birde balmumu heykel bulunuyor.







Geçmişten günümüze Türk Tiyatrosu

Afife Jale’nin odasına girdiğinizde geçmişten günümüze tiyatronun nasıl değişip geliştiğini anlayacaksınız. Duvarları süsleyen tiyatro afişleri ve sanatçıların fotoğrafları sizi tekrar başka bir dünyaya taşıyor. Bu oda bana göre “Duayenler ile sinemanın gelişimi” odası…









İkinci kata inmek için kullandığınız merdiven duvarlarını bu sefer biraz daha yeni nesil oyuncular süslüyor. Çoğu hâlâ dizi ve filmlerde oynamaya devam eden bu oyuncuların süslediği bu kat sinemanın biraz daha teknik kısmını ilgilendiriyor. Çünkü içeride TV ve sinema dünyasında kullanılan teknik aletler, kameralar, film oynatma makineleri bulunuyor.







Odada pikaplardan, film yıkama aletlerine, kameralardan, ses aletlerine kadar birçok eşya bulunuyor. Ayrıca ikinci ve birinci katta bulunan bu eşyaların her birine ait bir kart var. Bu kartlarda eşyaların hangi döneme ait oldukları ve nerelerde kullanıldıklarına dair bilgiler yer alıyor. Müze oluşturulurken her şey en ince detayına kadar düşünülmüş…







Ustalara saygı duruşu

Gezmem gereken iki odadan ilkine doğru ilerliyorum. Balmumu heykellerin bulunduğu oda… Burada 2016 yılında kaybettiğimiz Tarık Akan’dan Hababam Sınıfı’nın Hafize Anası Adile Naşit’e kadar birçok usta ismin heykelleri bulunuyor. Gerçeğini aratmayacak bu heykelleri inceledikten sonra son odaya geçiyorum. İsmi Afişler ve Tablolar odası olan bu odada birbirinden güzel tablolar, afişler ve fotoğraflar bulunuyor…









Bir gününüzü ayırıp gezebileceğiniz TÜRVAK’a giriş ücretleri de oldukça makul. Pazartesi günleri hariç her gün açık olan TÜRVAK giriş için yetişkinlerden 10, öğrencilerden ise 5 TL alıyor. Her sabah 10.00’da açılan müze 18.00’de kapılarını ziyaretçilerine kapatıyor.

Fotoğraflar: Baran Arslan