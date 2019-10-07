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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Turistlerin Ordu'daki gözde mekanı: Boztepe
Seyahat
Anadolu Ajansı
07.10.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

Turistlerin Ordu'daki gözde mekanı: Boztepe

Ordu'da teleferikle eşsiz manzara eşliğinde ulaşılan seyir terası Boztepe, ziyaretçilerine şehri ve Karadeniz'i kuş bakışı izleme keyfi sunuyor.

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 Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizden yaklaşık 500 metre yükseklikteki Boztepe, Karadeniz'in gözde mekanları arasında yer alıyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan kentin seyir terası Boztepe, teleferik ulaşımı sayesinde turistlerden ilgi görüyor. Teleferikle mavi ile yeşilin buluştuğu eşsiz manzara eşliğinde yolculuk yapan ziyaretçiler, Boztepe'de kenti ve Karadeniz'i kuş bakışı görmenin tadını çıkarıyor. Burada yöresel ürünlerin satış noktalarında alışveriş yapma imkanı bulan turistler, Macera Park'ta da eğlenceli vakit geçiriyor.

Turistlerin Ordudaki gözde mekanı: Boztepe

"Boztepe, Ordu'nun adeta misafir odası"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ordu'nun 3 ay değil 12 ay boyunca gezilecek bir şehir olduğunu söyledi. "Dört mevsim Ordu'yu yaşayın" adlı yeni bir konsept oluşturduklarını belirten Güler, "Dolayısıyla Ordu'ya sadece 3 aylık yaz sezonunda değil, 12 ay gelinsin ve güzellikleri yaşansın istiyoruz. Onun için de çalışmalarımızı yapıyoruz. Bunlardan en önemlisi de Boztepe ve Çambaşı Yaylası." dedi. Güler, Boztepe'nin, Ordu'nun adeta misafir odası olduğunun altını çizerek "Gelen tüm misafirler mutlaka Boztepe'yi görmeli diyoruz. Bununla ilgili türkü de var, 'Boztepe'ye çıkmalı, şu Ordu'ya bakmalı' diye. Boztepe'ye çıkış için iki tane yol var. Bunlardan biri teleferik. Onu tam kapasite kullanıyoruz. Sabah saatlerini erkene çektik, akşam da daha geç vakitte hizmet versin istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Turistlerin Ordudaki gözde mekanı: Boztepe

Boztepe'de yeni tesisler açtıklarını anlatan Güler, şöyle devam etti: "Yerel ürünlerimizin satıldığı dükkanları açtık. Burada tarımı ve turizmi birlikte götürmek istiyoruz. Teleferik bizim için çok önemli bir ulaşım aracı. Onun dışında da çok modern bir yol yaptık. Çok kısa zamanda çıkılabiliyor. Aynı zamanda paraşütle de Ordu'nun güzelliklerini gökyüzünden seyredilecek bir üçlü sistemi oluşturduk. Bu bakımdan bizim çekim merkezlerimizden biri Boztepe ve dolayısıyla teleferik son derece önemli."

Turistlerin Ordudaki gözde mekanı: Boztepe

"Buraya gelenler Ordu'dan güzel hatıralar götürecekler"

Güler, çevre illere geçiş sırasında da Boztepe'nin önemli bir çekim merkezi haline geldiğine işaret ederek şu değerlendirmede bulundu: "Buradaki tesislerin doğal şartlarda kullanıma açılması için özel bir hassasiyet gösteriyoruz. Buraya gelenler aynı zamanda Macera Parkı'ndan tutun paraşütle uçma ve yerel ürünlerin alışverişiyle birlikte tabiatla iç içe olacak muhteşem bir manzara ve aynı zamanda tertemiz bir havayla burada çok farklı dakikalar yaşayacaklar ve Ordu'dan güzel hatıralar götürecekler. Bu bizim için çok önemli."

 

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