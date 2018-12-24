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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Tunceli'nin yeni kayak merkezi: Ovacık Kayak Merkezi
Seyahat
Yazı ve fotoğraflar: Anadolu Ajansı
24.12.2018 - 15:15, Son Güncelleme:

Tunceli'nin yeni kayak merkezi: Ovacık Kayak Merkezi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 4,5 milyon liralık bir yatırımla yaptırılan kayak merkezinde sezon hazırlıkları tamamlandı.

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Tunceli'de kış turizmi açısından cazibe merkezi haline gelen Ovacık Kayak Merkezi, bölgede etkili olan kar yağışıyla birlikte yeni kayak sezonu için gün sayıyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce işletilen kayak merkezi, hem turistik hem de sportif açıdan kente büyük katkı sağlıyor.

Tuncelinin yeni kayak merkezi: Ovacık Kayak Merkezi

2015 yılında hizmete açılan ve 4,5 milyon liraya mal olan kayak merkezi yılın dört ayında kayak yapma imkânı sunuyor. Kristal kar kalitesiyle ön plana çıkan kayak merkezinde, 1200 metre uzunluğunda kayak pisti ile acemiler ve çocukların rahatça kayak yapabileceği 300 metre uzunluğunda babylift pisti bulunuyor.

Kayakseverlere kesintisiz kayak ve snowboard imkanı sunan kayak merkezinde, 100 kişi taşıma kapasiteli teleski, bir smotrak (kar ezme makinesi), bir kar motoru hizmet veriyor. Ayrıca, kayak merkezinin lüks otel konforunu aratmayan konaklama tesisi bulunuyor. Her geçen yıl ilginin arttığı kayak merkezi, yeni sezonda da karın keyfini çıkarmak isteyen kayakseverleri bekliyor.

Tuncelinin yeni kayak merkezi: Ovacık Kayak Merkezi

Tunceli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şefik Kara, yaptığı açıklamada, Ovacık Kayak Merkezi'nde sezon hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.

Kara, Ovacık Kayak Merkezi'nin kış turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu yıl 1200 metre uzunluğundaki kayak pisti üzerinde zemin genişletme, düzeltme ve teleski hattında geniş kapsamlı bakım ve onarım çalışması yapıldı. Bunun dışında acemiler ve küçük çocukların da rahatça kayak yapabileceği 300 metre uzunluğunda babylift pisti oluşturuldu. Kayak merkezimizdeki konaklama tesisi 35 oda, 70 yatak kapasiteli. Buraya gelen misafirlerimiz güzelce vakit geçirebilecek. Şimdiden hem kentimizden hem de diğer illerden konaklama için yoğun talep geliyor. Kısa bir süre sonra kayak sezonunu açacağız"

Tuncelinin yeni kayak merkezi: Ovacık Kayak Merkezi

"İlimizde kış turizmi farklı bir boyut kazandı"

İlçe sakinlerinden Çağdaş Kayaoğlu da Ovacık Kayak Merkezi'nin sosyal ve ekonomik açıdan büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Ovacık ilçesinin her mevsim eşsiz doğasıyla dikkati çektiğini ifade eden Kayaoğlu, şunları kaydetti:

Tuncelinin yeni kayak merkezi: Ovacık Kayak Merkezi

"İlimiz genelinde son yıllarda kış turizmi farklı bir boyut kazandı. Bu farklılığın sebeplerinden biri de Ovacık Kayak Merkezi. Kar kalitemiz kayak yapmaya çok elverişli. Yılın yaklaşık dört ayı yerde kar bulunuyor. Bu nedenle her yıl Ovacık Kayak Merkezi'ne birçok ilden kayaksever geliyor. Kente ekonomik açıdan büyük katkı sunuyorlar. Bu yüzden kayak merkezinin geliştirilmesi, daha çok tanıtılması gerekiyor. Bizler de kayak sezonunun açılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz."

Tuncelinin yeni kayak merkezi: Ovacık Kayak Merkezi

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