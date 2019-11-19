Tunceli'deki Uzunçayır Baraj Gölü su sporları merkezine dönüştü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriTunceli'deki Uzunçayır Baraj Gölü su sporları merkezine dönüştü
GeriSeyahat Tunceli'deki Uzunçayır Baraj Gölü su sporları merkezine dönüştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Tunceli'deki Uzunçayır Baraj Gölü su sporları merkezine dönüştü
Seyahat
Anadolu Ajansı
19.11.2019 - 17:14, Son Güncelleme:

Tunceli'deki Uzunçayır Baraj Gölü su sporları merkezine dönüştü

Tunceli'ye hayat veren Uzunçayır Baraj Gölü ve çevresi, Valiliğin son yıllarda hayata geçirdiği projelerle turistik sahilleri aratmayan cazibe merkezi haline geldi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bitki örtüsü bakımından çok zengin olan Tunceli, Pülümür ve Munzur çayı sularının birleşmesiyle oluşan Uzunçayır Baraj Gölü ve çevresi, yatırımlarla adından söz ettiriyor. Vali Tuncay Sonel'in girişimiyle baraj gölü çevresinde park, bahçe, yürüyüş ve bisiklet yolunun yanı sıra şehir sakinlerinin 4 mevsim zaman geçirebileceği yaşam alanları oluşturuldu. Masmavi rengiyle şehre ayrı bir güzellik veren baraj gölünün yaz turizminde değerlendirilmesi için oluşturulan tur tekneleri, motoryat ve jet skiler de kentin turizm potansiyeline güç kattı.

Tuncelideki Uzunçayır Baraj Gölü su sporları merkezine dönüştü



Su ve doğa sporları merkezine dönüştü

Gölün olduğu bölgedeki bin 300 rakımlı tepeye yamaç paraşütü atlama noktasının oluşturulduğu kent, su ve doğa sporları merkezine dönüştürüldü. Vali Sonel, Tunceli'nin birkaç yıl öncesine kadar terörle anıldığını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun destekleriyle güvenlik güçlerinin teröristle mücadelede başarılı operasyonlara imza attığını ifade eden Sonel, şöyle konuştu:

Tuncelideki Uzunçayır Baraj Gölü su sporları merkezine dönüştü


"Tunceli artık huzur şehri haline geldi. Tunceli'de yıllardır konuşulan fakat bir türlü hayata geçirilemeyen büyük işler de devletimizin destekleriyle kısa sürede bitirildi. Atatürk Mahallesi'nde 15 bin vatandaşımız yaşamasına rağmen burada aileleriyle gezecekleri, dinlenecekleri alanlar yoktu. Şu an iskelesi, marinası, restoranları, Millet Bahçesi, Millet Kırathanesi, 15 Temmuz Şehitler Parkı, ahşap yürüyüş yolları, bisiklet yolları, at çiftliği, tenis kortları, spor alanları ile hakikaten yaşanılabilir bir hale geldi."

Tuncelideki Uzunçayır Baraj Gölü su sporları merkezine dönüştü



"Akdeniz ve Ege'yi aratmıyor"

Sonel, kentin doğa ve su sporları merkezi haline geldiğini belirterek, baraj gölü üzerindeki gondol ve gezi teknelerinde artık nişan merasimlerinin yapıldığını dile getirdi. Kentte büyük bir değişim yaşandığı ve vatandaşların hoşça vakit geçireceği alanların yapıldığını anlatan Sonel, "Tunceli'de Munzur ve Pülümür çayının buluştuğu noktadaki Uzunçayır Baraj Gölü'ne dokunup, buranın çehresini değiştirerek Akdeniz ve Ege'yi aratmayacak su ve doğa sporları merkezi yaptık" dedi. 

Tuncelideki Uzunçayır Baraj Gölü su sporları merkezine dönüştü


Munzur Üniversitesi öğrencisi Batmanlı Berfin Gidici de okulu kazandığında ailesinin Tunceli'de okumasına karşı çıkmasına rağmen kente geldiğini aktardı. Memleketine gittiğinde Tunceli'nin ne kadar güzel bir şehir olduğunu herkese anlatacağını söyleyen Gidici, "Tunceli'de rafting, yamaç paraşütü gibi aktiviteleri asla beklemezdim. Bana anlatılanlara göre gelişmemiş bir yer diye düşünüyordum. Buraya geldikten sonra çok güzel bir yer olduğunu ve bütün aktivitelerin yapılabileceği alanların bulunduğunu gördüm" diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle