Tunceli MÃ¼zesi kentin binlerce yÄ±llÄ±k tarihine Ä±ÅŸÄ±k olacak

MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerSeyahat HaberleriTunceli Müzesi kentin binlerce yÄ±llÄ±k tarihine Ä±ÅŸÄ±k olacak
GeriSeyahat Tunceli Müzesi kentin binlerce yÄ±llÄ±k tarihine Ä±ÅŸÄ±k olacak
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber

Tunceli Müzesi kentin binlerce yÄ±llÄ±k tarihine Ä±ÅŸÄ±k olacak
Seyahat
Anadolu AjansÄ±
02.12.2019 - 13:00, Son GÃ¼ncelleme:

Tunceli Müzesi kentin binlerce yÄ±llÄ±k tarihine Ä±ÅŸÄ±k olacak

Tunceli'nin binlerce yÄ±llÄ±k tarihinin izlerini taÅŸÄ±yacak mÃ¼ze, 2 bin civarÄ±nda eserle kapÄ±larÄ±nÄ± ziyaretÃ§ilerine aÃ§maya hazÄ±r.

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi

Tunceli'de 2 bin civarÄ±nda eserle kapÄ±larÄ±nÄ± ziyaretÃ§ilerine aÃ§mak iÃ§in gÃ¼n sayan Tunceli MÃ¼zesi, kentin binlerce yÄ±llÄ±k tarihini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serecek. Son yÄ±llarda yapÄ±lan yatÄ±rÄ±mlarla turizm, su, doÄŸa sporlarÄ± ve kÃ¼ltÃ¼r ÅŸehri olarak anÄ±lan kent, turizm potansiyeline gÃ¼Ã§ katacak mÃ¼zede ziyaretÃ§ilerini aÄŸÄ±rlamak iÃ§in hazÄ±r.

Restore edilerek mÃ¼zeye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼len tarihi kÄ±ÅŸla binasÄ±, Avusturya ve Almanya mimarisiyle tasarlandÄ±. 1937 yÄ±lÄ±nda tamamlanarak hizmete aÃ§Ä±lan bina, 1949'a kadar askeri kÄ±ÅŸla olarak kullanÄ±ldÄ±. Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±na 1949'da devredilen ve 2015 yÄ±lÄ±na kadar 65 ailenin kaldÄ±ÄŸÄ± memur lojmanlarÄ± olarak kullanÄ±lan bina, 2005'te "erken Cumhuriyet dÃ¶nemi yapÄ±sÄ±" Ã¶zelliÄŸi gÃ¶stermesi dolayÄ±sÄ±yla KÃ¼ltÃ¼r VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma BÃ¶lge Kurulu tarafÄ±ndan tescillendi.

Tunceli MÃ¼zesi kentin binlerce yÄ±llÄ±k tarihine Ä±ÅŸÄ±k olacak

MÃ¼zede "Alevilik" gibi bÃ¶lÃ¼mler yer alacak

YaklaÅŸÄ±k bin 800 metrekare avluya sahip 5 bin 805 metrekare alandaki 4 bloktan oluÅŸan yapÄ±nÄ±n mÃ¼zeye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi iÃ§in 2015'te baÅŸlatÄ±lan restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlandÄ±. Kentin yazÄ±lÄ± ve sÃ¶zlÃ¼ tarihi ile belge, evrak ve fotoÄŸraflarÄ±n bulunacaÄŸÄ± mÃ¼zede, "kÃ¼tÃ¼phane", "Alevilik", "arkeoloji" ve "etnografya" bÃ¶lÃ¼mleri yer alacak. MÃ¼ze MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Kenan Ã–ncel, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Tunceli'nin son yÄ±llarda turizm aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli bir sÄ±Ã§rama yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Her geÃ§en gÃ¼n kenti ziyaret eden yerli ve yabancÄ± turist sayÄ±sÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ã–ncel, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "MÃ¼zemiz kentimizin merkezi, kalbi denebilecek bir noktada kurulmakta. Bu nedenle ilimize gelecek ziyaretÃ§ilerin ilk uÄŸrayacaÄŸÄ± alanlardan biri olacaÄŸÄ±nÄ± ve cazibe merkezi haline dÃ¶nÃ¼ÅŸeceÄŸini tahmin ediyoruz. Ä°limizdeki turizm parkurunun ilk ayaÄŸÄ±nÄ± bu mÃ¼ze oluÅŸturacak. MÃ¼zemizin, ÅŸehrin tanÄ±tÄ±mÄ±na, dÄ±ÅŸarÄ±dan gelen insanlarÄ±n kÃ¼ltÃ¼rel zenginliklerini gÃ¶rmesine vesile olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. ÅžÃ¼phesiz ki mÃ¼zemiz Ã¼lkemizdeki en Ã¶zel mÃ¼zelerden biri olacak."

Tunceli MÃ¼zesi kentin binlerce yÄ±llÄ±k tarihine Ä±ÅŸÄ±k olacak

"Tunceli Ã¶nemli bir coÄŸrafyada bulunuyor"

AraÅŸtÄ±rmalarda, kentin tarihinin binlerce yÄ±l Ã¶ncesine dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirlendiÄŸini anlatan Ã–ncel, mÃ¼zenin ziyaretÃ§ilerini binlerce yÄ±l Ã¶ncesine gÃ¶tÃ¼receÄŸini dile getirdi. Tunceli'de yapÄ±lan tek kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n, 1968-1974'te ODTÃœ koordinatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Keban BarajÄ± kurtarma kazÄ±larÄ± olduÄŸunu belirten Ã–ncel, "Ã–nemli bir coÄŸrafyada bulunan Tunceli, kuzey ile gÃ¼ney arasÄ±nda Ã¶nemli bir geÃ§iÅŸ noktasÄ± olmuÅŸtur. Bu aÃ§Ä±dan bu kadar az Ã§alÄ±ÅŸmayla bile bu kadar zengin bir kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n olduÄŸunu gÃ¶rmek bize ilerisi iÃ§in heyecan veriyor." ifadelerini kullandÄ±. MÃ¼zenin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± iÃ§in gÃ¼n saydÄ±klarÄ±nÄ± bildiren Ã–ncel, mÃ¼zede yaklaÅŸÄ±k 2 bin eserin sergileneceÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

Â

Tunceli MÃ¼zesi kentin binlerce yÄ±llÄ±k tarihine Ä±ÅŸÄ±k olacak

Â 

False
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Haber YorumlarÄ±nÄ± GÃ¶ster
Haber YorumlarÄ±nÄ± Gizle