Tunceli MÃ¼zesi kentin binlerce yÄ±llÄ±k tarihine Ä±ÅŸÄ±k olacak

Tunceli'de 2 bin civarÄ±nda eserle kapÄ±larÄ±nÄ± ziyaretÃ§ilerine aÃ§mak iÃ§in gÃ¼n sayan Tunceli MÃ¼zesi, kentin binlerce yÄ±llÄ±k tarihini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serecek. Son yÄ±llarda yapÄ±lan yatÄ±rÄ±mlarla turizm, su, doÄŸa sporlarÄ± ve kÃ¼ltÃ¼r ÅŸehri olarak anÄ±lan kent, turizm potansiyeline gÃ¼Ã§ katacak mÃ¼zede ziyaretÃ§ilerini aÄŸÄ±rlamak iÃ§in hazÄ±r.

Restore edilerek mÃ¼zeye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼len tarihi kÄ±ÅŸla binasÄ±, Avusturya ve Almanya mimarisiyle tasarlandÄ±. 1937 yÄ±lÄ±nda tamamlanarak hizmete aÃ§Ä±lan bina, 1949'a kadar askeri kÄ±ÅŸla olarak kullanÄ±ldÄ±. Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±na 1949'da devredilen ve 2015 yÄ±lÄ±na kadar 65 ailenin kaldÄ±ÄŸÄ± memur lojmanlarÄ± olarak kullanÄ±lan bina, 2005'te "erken Cumhuriyet dÃ¶nemi yapÄ±sÄ±" Ã¶zelliÄŸi gÃ¶stermesi dolayÄ±sÄ±yla KÃ¼ltÃ¼r VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma BÃ¶lge Kurulu tarafÄ±ndan tescillendi.





MÃ¼zede "Alevilik" gibi bÃ¶lÃ¼mler yer alacak

YaklaÅŸÄ±k bin 800 metrekare avluya sahip 5 bin 805 metrekare alandaki 4 bloktan oluÅŸan yapÄ±nÄ±n mÃ¼zeye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi iÃ§in 2015'te baÅŸlatÄ±lan restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlandÄ±. Kentin yazÄ±lÄ± ve sÃ¶zlÃ¼ tarihi ile belge, evrak ve fotoÄŸraflarÄ±n bulunacaÄŸÄ± mÃ¼zede, "kÃ¼tÃ¼phane", "Alevilik", "arkeoloji" ve "etnografya" bÃ¶lÃ¼mleri yer alacak. MÃ¼ze MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Kenan Ã–ncel, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Tunceli'nin son yÄ±llarda turizm aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli bir sÄ±Ã§rama yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Her geÃ§en gÃ¼n kenti ziyaret eden yerli ve yabancÄ± turist sayÄ±sÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ã–ncel, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "MÃ¼zemiz kentimizin merkezi, kalbi denebilecek bir noktada kurulmakta. Bu nedenle ilimize gelecek ziyaretÃ§ilerin ilk uÄŸrayacaÄŸÄ± alanlardan biri olacaÄŸÄ±nÄ± ve cazibe merkezi haline dÃ¶nÃ¼ÅŸeceÄŸini tahmin ediyoruz. Ä°limizdeki turizm parkurunun ilk ayaÄŸÄ±nÄ± bu mÃ¼ze oluÅŸturacak. MÃ¼zemizin, ÅŸehrin tanÄ±tÄ±mÄ±na, dÄ±ÅŸarÄ±dan gelen insanlarÄ±n kÃ¼ltÃ¼rel zenginliklerini gÃ¶rmesine vesile olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. ÅžÃ¼phesiz ki mÃ¼zemiz Ã¼lkemizdeki en Ã¶zel mÃ¼zelerden biri olacak."





"Tunceli Ã¶nemli bir coÄŸrafyada bulunuyor"

AraÅŸtÄ±rmalarda, kentin tarihinin binlerce yÄ±l Ã¶ncesine dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirlendiÄŸini anlatan Ã–ncel, mÃ¼zenin ziyaretÃ§ilerini binlerce yÄ±l Ã¶ncesine gÃ¶tÃ¼receÄŸini dile getirdi. Tunceli'de yapÄ±lan tek kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n, 1968-1974'te ODTÃœ koordinatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Keban BarajÄ± kurtarma kazÄ±larÄ± olduÄŸunu belirten Ã–ncel, "Ã–nemli bir coÄŸrafyada bulunan Tunceli, kuzey ile gÃ¼ney arasÄ±nda Ã¶nemli bir geÃ§iÅŸ noktasÄ± olmuÅŸtur. Bu aÃ§Ä±dan bu kadar az Ã§alÄ±ÅŸmayla bile bu kadar zengin bir kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n olduÄŸunu gÃ¶rmek bize ilerisi iÃ§in heyecan veriyor." ifadelerini kullandÄ±. MÃ¼zenin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± iÃ§in gÃ¼n saydÄ±klarÄ±nÄ± bildiren Ã–ncel, mÃ¼zede yaklaÅŸÄ±k 2 bin eserin sergileneceÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

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