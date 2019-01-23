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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Trabzon’da doğayla iç içe yürüyüş parkuru açıldı
Seyahat
DHA
23.01.2019 - 16:01, Son Güncelleme:

Trabzon’da doğayla iç içe yürüyüş parkuru açıldı

Trabzon'un Tonya ilçesinde demir yapı üzerine monte edilerek özel tasarlanan ahşap 1800 metrelik yürüyüş yolu tamamlandı. Yağan karla beyaza bürünen yol, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

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Trabzon’da doğayla iç içe yürüyüş parkuru açıldı

Tonya Belediyesi, doğal güzelliği ile ön plana çıkan ve yerli-yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olan Canik Şelalesi için harekete geçti, proje geliştirdi.

Trabzon’da doğayla iç içe yürüyüş parkuru açıldı

Proje kapsamında Fol Deresi üzerindeki şelaleye ulaşılan ve bir bölümü patika olan yol üzerinde 1800 metre uzunluğunda yürüyüş parkuru yapıldı.

Trabzon’da doğayla iç içe yürüyüş parkuru açıldı

Doğaya zarar vermeden demir yapı üzerine monte edilen özel tasarımlı ahşap parkur, ziyarete açıldı.

Trabzon’da doğayla iç içe yürüyüş parkuru açıldı

Hafta sonu şehirden uzaklaşıp doğayla buluşmak isteyenlerin yeni adresi olan yürüyüş yolunda ağaçlar demir platformun içinden geçirildi.

Trabzon’da doğayla iç içe yürüyüş parkuru açıldı

Son günlerde yağan karla beyaza bürünen yolda, seyrine doyum olmayan manzaralar ortaya çıktı.

Trabzon’da doğayla iç içe yürüyüş parkuru açıldı

Yürüyüş yolunun çok güzel olduğunu belirten Yunus Bayrak, “Tonya’da yapılan bu yürüyüş yolu özellikle kültürel ve turizm açısından çok önem taşıyor. Şelale görsel bir şölen sunuyor. İnsanlar yapılan bu yürüyüş yolu ile yaz kış buraya gelip bu güzellikleri görebiliyor. Doğaya hiçbir zarar vermeden bu yol yapılmış. Bir tek ağaç bile kesilmedi, bir taş yerinden oynatılmadı. Çok güzel bir proje oldu” dedi.

Trabzon’da doğayla iç içe yürüyüş parkuru açıldı

 

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