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Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu
Seyahat
AA
Haber Giriş: 17.01.2020 - 10:25,Son Güncelleme:/

Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu.

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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu. Bıçkıyanı köyü sınırlarında bulunan göletin doğası ve bölgenin temiz havası, doğa tutkunlarına yeşillikler içinde gezi imkanı sunuyor. Çevredeki ormanlık alanda yaşayan hayvanlar da su ihtiyacını buradan karşılıyor.

Topuk Yaylasındaki göletin yüzeyi buz tuttu


Deniz seviyesinden yaklaşık 1300 metre yükseklikte çam ağaçlarıyla çevrili göletin yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buz tuttu. Bu güzel manzarayı fırsat bilenler, donmuş göletin etrafında yürüyüş yaptı ve fotoğraf çektirdi.

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