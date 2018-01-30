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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HürriyetSeyahatTerapi niyetine Bhutan’a gidiyoruz
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Seyahat
Hürriyet Haber
30.01.2018 - 14:20, Son Güncelleme:

Terapi niyetine Bhutan’a gidiyoruz

Yazar, fotoğraf sanatçısı ve rehber Yelda Baler, coğrafyasının yüzde 70’i ormanla kaplı Bhutan’ı anlatıyor. Yıllardır gezmek, gezdirmek ve fotoğraf çekmek için yollarda olan Baler, sıkıntılı şehir insanına terapi niyetine Bhutan’ı öneriyor. Dünyanın en barışçıl ve sevgi dolu olan ülkesi Bhutan buradan 7 saat uzakta ve burada trafik ışığı, klakson sesi, madeni para, soyadı yok sadece huzur var. Yeryüzünün son cenneti Bhutan sadece basit bir huzur vaat ediyor.
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Modern şehir hayatından bıkmış olabilirsiniz. Koşturmaca, hava kirliliği ve benlik kavgaları. Peki renkli bayrakların uçuştuğu, ormanlarla kaplı minik Bhutan’ı gezip tüm bu bunaltan klişeleri alt üst etmeye ne dersiniz? Hem de teknolojiye gerek duymadan ormanlardan esen huzur rüzgarlarıyla mutlu insanların evlerine konuk olarak.

Terapi niyetine Bhutan’a gidiyoruz

Yeryüzünün son cenneti

Terapi niyetine Bhutan’a gidiyoruz

Yeryüzünün son cenneti Bhutan, Himalayalar’ın doğusuna kurulu küçük bir ülke. Yüzölçümü İsviçre kadar, dağlık alanların yoğun olduğu ülkede yollar sınırlı olduğu için ülkenin tamamını dolaşmak için çok çaba göstermeniz gerekiyor. Ancak bu çaba, karşılığında size bir masal diyarındaki mutluluğu yaşatacak kadar vefalı.

Asya’nın gizli ve vahşi bahçesi Borneo
Asya’nın gizli ve vahşi bahçesi Borneo

Gayrı safi milli mutluluk

Terapi niyetine Bhutan’a gidiyoruz

Sigara içmek, doğaya zarar vermek Bhutalıların kesinlikle kaçındıkları davranışlardan. Bu dikkati ‘yasak’ kelimesi ile tanımlamak doğru olmaz çünkü sakinlerinin tercihi, bilinçli ve istekli.

Bhutan sadece bir havayolu ve alanı olan, yüksek rakımda Çin ile Hindistan arasına kurulmuş temsili bir krallık. Kralın yaklaşık 10 yıl önce haklarını parlamentoya devretmesi ile ülke demokrasi ile yönetilir olmuş. Hükümetin yasalarla belirlenen en büyük sorumluluğu ise yurttaşlarının mutluluğu. Yaklaşık bir milyon kişilik genç nüfuslu ülkenin refahı ‘Gayrı Safi Mutluluk’ ile ölçülüyor.

Gülümseyen insanların ülkesi

Terapi niyetine Bhutan’a gidiyoruz

İnsanların sürekli gülümsediği Bhutan’da yaşam kadar önemli olan şey doğa. Ormanlar korunuyor ve suni herhangi bir gübre, ilaçlama kullanılmıyor. Her sene limitli sayıda turistin ülkeyi ziyaretine izin var. Ayrıca uzun yıllar da yaşasanız Bhutanlı olmak neredeyse imkansız. Yasalarla kendi kültürlerini korumak için var. Kısacası her şey olması gerektiği gibi. Kendilerine has dilleri olsa da eğitim dilleri İngilizce ve eğitim oranı yüksek. İletişimde sıkıntı yaşamıyorsunuz.

İlk turisti 70’li yılların başında kabul eden ülke, barış mottosunu koruyarak tarihinde hiçbir saldırıya taraf olarak katılmamış. Bunu Buda’nın içsel huzur öğretisine bağlamak yanlış olmaz.

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Orada yaşamanız için size para veren şehirler
Orada yaşamanız için size para veren şehirler

Soyadı yok, kadınlara pozitif ayrımcılık var

Terapi niyetine Bhutan’a gidiyoruz

Ülkede tek soyadı krala ait ve isimlerde cinsiyet ayrımı yok. Evlilik halinde de erkek kızın evine taşınıyor. İşsizlik oranının yok denecek kadar az olduğu Bhutan’da gelir eşit olarak paylaşıldığı için ekonomik olarak sınıfsal belirgin bir ayrım yok. Teknoloji bilinçli olarak tercih edilmiyor. Bir şeye sahip olmak için önce üretmelisiniz. Kısacası emek bu coğrafyada yaşam ile aynı anlamı taşıyor.

Terapi niyetine Bhutan’a gidiyoruz

Her yerde renkli bayrakların olduğu Budist Bhutan’da, Buda size eşlik ediyor. Sadeliğin teknolojiye hükmettiği ülkede huzur insanı ele geçiriyor. Modern hayatın nimetlerinin birer kandırmaca olduğunu burada gerçekten anlıyorsunuz. Az şeyin mutluluk ve gülümsemenin kıymetli bir hediye olduğu bu topraklar terapi için sizi çağırıyor. 

www.zayende.com 

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