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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Terapi gibi zeytin hasadı
Seyahat
Nuran ÇAKMAKÇI/ncakmakci@hurriyet.com.tr
21.10.2018 - 05:12, Son Güncelleme:

Terapi gibi zeytin hasadı

Kazdağları ve Madra Dağı ile çevrili Balıkesir Gömeç’te geçen hafta zeytin hasadına katıldım. Şehirden kopup, doğayla iç içe sağlıklı iki gün geçirdim. Horoz sesiyle uyandım. Şalvarı giydim. Başladım zeytin toplamaya... Hemen söyleyeyim, sanıldığı kadar kolay değil. Hâlâ kollarım ağrıyor. Güzel yanıysa artık sağlıklı yaşam konusunda kendi kendime söz verdim...

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Ayvalık-Burhaniye arasında zeytin bahçeleri ile dolu Gömeç’te ÖzEm Zeytinyağları’nın hazırlandığı fabrikanın hemen yanında hasada katılanlar için özel olarak yapılan Akkızhan Otel’de konakladım. Hasat sabahı uyandıktan sonra kahvaltıda önüme konan zeytinyağını önce yüzümü buruşturarak ama sonrasında keyifle içtim. Çiftlikte hazırlanan peynir, zeytin, yumurta ile kahvaltıyı yaptıktan sonra deniz kenarında seçilen zeytinliklerde hasat yapmak için yola koyuldum. Şalvarlı köylü kadınları görünce elime tutuşturdukları şalvarı pantolonun üstüne çekip, başıma da başörtüsünü takarak ortama ayak uydurduktan sonra işe koyuldum. Bu arada söylemekte yarar var, şalvar dünyanın en rahat giysisi.

Terapi gibi zeytin hasadı


İşi bilenler makine ile hasat yaparken, benim gibi amatörler de tırmıkla zeytin topladı. Sepetini dolduranlarla zeytin ağacının altında dinlenmeye koyuldum. Herkes işini bitirdikten sonra kısa bir mola verildi. Zeytinler soğuk sıkım için fabrikaya doğru yola çıkarken biz de yorgunluğumuzu halkoyunlarını izleyip, keşkek yiyerek geçirdik. Çevre sakinleri, uzmanlar zeytinin yararları üzerine konuşma yaptı. İki gün boyunca Mehmet Özgü Manisalı’nın hasat şenliğine katılanlara verdiği zeytinyağı tadım eğitimini aldık. Doğal sirkenin nasıl yapıldığını öğrendikten sonra kendime sağlıklı yaşam için söz verip, bazı kararlar aldım. Topladığımız zeytinlerden yapılan zeytinyağları ile biraz buruk, İstanbul’a doğru yola çıktım. Zeytinlerin tadı damağımda... Aralık sonuna kadar sürecek bu hasat şenliğine bu kez kalabalık grupla gitme kararı alırken kendimi teselli ettim. Soğuk demeyin, tam da zamanı, gidin. Şehirden kopun, doğayla iç içe sağlıklı bir-iki gün geçirin. Şimdiden söyleyeyim zeytin hasadı göründüğü kadar kolay değil, hâlâ kollarım ağırıyor...

Terapi gibi zeytin hasadı



56 uluslararası ödül kazandı

Mehmet Özgü Manisalı, Uzakdoğu pazarında Çin, Güney Kore ve Japonya’ya, Avrupa pazarında da Hollanda, İngiltere, İsviçre ve Almanya’ya Türk zeytinyağını ulaştırıp, sevdiren yeni nesil bir zeytinyağı üreticisi. 2010’da Türkiye’nin ilk zeytinyağı konsept oteli Akkızhan Oteli ve ilk soğuk sıkım zeytinyağı fabrikası olan Özem’i hayata geçirdi. 56 uluslararası saygın ödülle Türkiye’den en çok ödül alan marka olmayı başardı.

Terapi gibi zeytin hasadı

Terapi gibi zeytin hasadı



Zeytin hasadı döneminde Kıvırcık, Aşiyel, Gülümbe, Manzanilla, Marantelli, Emiralem, Uslu, Çakır, Memecik, Çelebi, Erkence, Kalamata adı verilen zeytin çeşitlerinin isimleri olan odalarda konuklarını ağırlayan Manisalı, çiftliğinin kuruluş hikâyesini ise şöyle anlatıyor: “Akdeniz ülkelerinde üretilen zeytinyağının değeri tüm dünyada en üst düzeydeyken aynı coğrafyada yer almamıza rağmen Türk zeytinyağının değeri oldukça düşük durumdaydı. İtalya’nın Toskana bölgesinde butik üretim yapan tesislerin ürünleri 80-90 Euro iken Türk zeytinyağı ancak 3-5 Euro’ya satılabiliyordu. İtalya’da zeytin hasadına katılmak için 500-600 Euro kişi başı ödemeniz gerekiyor. “Türkiye’de aynı sistem neden olmasın?” dedim ve projemi hayata geçirdim.”

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