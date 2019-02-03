Tatilde aşk başkadır

Mutluluğun fotoğrafını arayanlar buraya

Her ne kadar konumuz sevgililik olsa da bu tura tek başınıza da katılabilirsiniz. Ne de olsa konusu aşk... Ayrıca bir yolculuğa tek gidip çift dönmeyeceğinizi kim söyleyebilir! Tamzara Tur, Faruk Akbaş rehberliğinde 14-17 Şubat tarihleri arasında ‘Single Likya’ Fotoğraf Turu düzenliyor. Bu gezide ‘Işık Ülkesi’ Likya’nın antik kentlerinde dolaşıp ‘Eros Aşk Tapınağı’nı fotoğraflayabileceksiniz. (Tamzara Tur, üç gece dört gün, 1190 TL, detaylı bilgi için www.farukakbas.com)

Sevgiliye rengârenk gökyüzü hediye edin

Finlandiya her daim görülesi, yaşanası, gidip nefes alınası bir ülke. Bu güzel ülkenin bir de kuzeyi var ki bugünlerde kozmik renklerle bezeli. FEST Travel 12 - 15 Şubat tarihleri arasında Lapland Kuzey Finlandiya gezisi düzenliyor. Burada kuzey ışıklarının altında cam igloolarda konaklayıp, rengeyikleri ve haskilerin çektiği kızaklarla gezecek, kuzey ışıkları safarisine çıkacaksınız. (Üç gece dört gün, 2795 Euro, www.festtravel.com)

Deniz, kum, güneş ve eş

“Sevgililer Günü aynı zamanda kış griliğinden kaçış olsun; güneş, kum ve aşkın tadına varalım” diyorsanız en ideali Setur tarafından 11-17 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Bali turu. Tur İstanbul’dan Doha aktarmalı Bali’ye uçuş ile başlıyor. Bali’nin eşsiz denizi, kumsalları ve tropik güneş, turun aşkınıza eşlik edecek sahneleri. Volkan turu, rafting, fil safari de tur aktiviteleri arasında. (Altı gece yedi gün, 999 dolar, www.setur.com.tr

Aşk ayakların yerden kesilmesiyse...

Bu mevsimde Türkiye’nin en romantik noktalarından biri hiç kuşku yok ki Kapadokya. Coral Travel tarafından 14-17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek Kapadokya turu kapsamında peribacalarına yukarıdan bakacağınız muhteşem bir balon turu ile birlikte romantik saatler sizi bekliyor. (Üç gece dört gün, 449 TL, www.coraltatil.com)

‘Bizimkisi masalsı bir aşk’ diyenler

14 Şubat’ı sıradışı bir yerde kutlamak istemek aynı zamanda unutulmaz anılar demek. Ets Tur’un 14-17 Şubat tarihleri arasında düzenleyeceği Marakeş ve Kazablanka turunun hedefi de tam olarak bu. ‘Binbir Gece Masalları’nı andıran saraylarda zamanı durdurmak bu turda yaşayacağınız unutulmaz deneyim olacak... (Üç gece dört gün, 599 Euro, www.etstur.com)

Hem romantizm hem eğlence yaşasın Yıldız Tilbe

O, sözleri, müziği ve aforizmalarıyla aşkın kraliçesi. Yıldız Tilbe, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Cyprus Deluxe Hotel sahnesinde olacak. Kıbrıs’ın en güzel otellerinden Limak Cyprus Deluxe Hotel’de eğlenceyi kaçırmamak için rezervasyon yapmakta geç kalmayın. (İki kişilik oda fiyatı, ultra her şey dahil 1120 TL.)