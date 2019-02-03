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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tatilde aşk başkadır
Seyahat
Hürriyet Seyahat
03.02.2019 - 07:51, Son Güncelleme:

Tatilde aşk başkadır

Şehirlerin ve kışın griliğinden kaçıp birkaç gün olsa da tatil yapıp kafa dinlemek istiyorsanız önünüzde sağlam bir neden var. ‘14 Şubat Sevgililer Günü’... Tur şirketleri, oteller bu özel gün için çiftlere içinde eğlence, romantizm, farklı kültürler, farklı lezzetler, deniz, kum ve macera olan birçok alternatif sunuyor. Sizin için derlediğimiz en cazip fırsatlara göz gezdirmeden kararınızı vermeyin.

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Mutluluğun fotoğrafını arayanlar buraya

Her ne kadar konumuz sevgililik olsa da bu tura tek başınıza da katılabilirsiniz. Ne de olsa konusu aşk... Ayrıca bir yolculuğa tek gidip çift dönmeyeceğinizi kim söyleyebilir! Tamzara Tur, Faruk Akbaş rehberliğinde 14-17 Şubat tarihleri arasında ‘Single Likya’ Fotoğraf Turu düzenliyor. Bu gezide ‘Işık Ülkesi’ Likya’nın antik kentlerinde dolaşıp ‘Eros Aşk Tapınağı’nı fotoğraflayabileceksiniz. (Tamzara Tur, üç gece dört gün, 1190 TL, detaylı bilgi için www.farukakbas.com) 

Tatilde aşk başkadır

Sevgiliye rengârenk gökyüzü hediye edin

Finlandiya her daim görülesi, yaşanası, gidip nefes alınası bir ülke. Bu güzel ülkenin bir de kuzeyi var ki bugünlerde kozmik renklerle bezeli. FEST Travel 12 - 15 Şubat tarihleri arasında Lapland Kuzey Finlandiya gezisi düzenliyor. Burada kuzey ışıklarının altında cam igloolarda konaklayıp, rengeyikleri ve haskilerin çektiği kızaklarla gezecek, kuzey ışıkları safarisine çıkacaksınız. (Üç gece dört gün, 2795 Euro, www.festtravel.com)

Tatilde aşk başkadır

Deniz, kum, güneş ve eş

Sevgililer Günü aynı zamanda kış griliğinden kaçış olsun; güneş, kum ve aşkın tadına varalım” diyorsanız en ideali Setur tarafından 11-17 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Bali turu. Tur İstanbul’dan Doha aktarmalı Bali’ye uçuş ile başlıyor. Bali’nin eşsiz denizi, kumsalları ve tropik güneş, turun aşkınıza eşlik edecek sahneleri. Volkan turu, rafting, fil safari de tur aktiviteleri arasında. (Altı gece yedi gün, 999 dolar, www.setur.com.tr

Tatilde aşk başkadır

Aşk ayakların yerden kesilmesiyse...

Bu mevsimde Türkiye’nin en romantik noktalarından biri hiç kuşku yok ki Kapadokya. Coral Travel tarafından 14-17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek Kapadokya turu kapsamında peribacalarına yukarıdan bakacağınız muhteşem bir balon turu ile birlikte romantik saatler sizi bekliyor. (Üç gece dört gün, 449 TL, www.coraltatil.com)

Tatilde aşk başkadır

‘Bizimkisi masalsı bir aşk’ diyenler

14 Şubat’ı sıradışı bir yerde kutlamak istemek aynı zamanda unutulmaz anılar demek. Ets Tur’un 14-17 Şubat tarihleri arasında düzenleyeceği Marakeş ve Kazablanka turunun hedefi de tam olarak bu. ‘Binbir Gece Masalları’nı andıran saraylarda zamanı durdurmak bu turda yaşayacağınız unutulmaz deneyim olacak...  (Üç gece dört gün, 599 Euro, www.etstur.com)

Tatilde aşk başkadır

Hem romantizm hem eğlence yaşasın Yıldız Tilbe

O, sözleri, müziği ve aforizmalarıyla aşkın kraliçesi. Yıldız Tilbe, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Cyprus Deluxe Hotel sahnesinde olacak. Kıbrıs’ın en güzel otellerinden Limak Cyprus Deluxe Hotel’de eğlenceyi kaçırmamak için rezervasyon yapmakta geç kalmayın. (İki kişilik oda fiyatı, ultra her şey dahil 1120 TL.)

Tatilde aşk başkadır

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