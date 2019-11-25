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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Tarihi yarÄ±madanÄ±n 3 gerdanlÄ±ÄŸÄ±
Seyahat
Anadolu AjansÄ±
25.11.2019 - 12:36, Son GÃ¼ncelleme:

Tarihi yarÄ±madanÄ±n 3 gerdanlÄ±ÄŸÄ±

Kendine has dokusuyla tarihi yarÄ±madada en Ã§ok ilgi gÃ¶ren yerlerden biri olan HaliÃ§'in, uzun yÄ±llardÄ±r kent ulaÅŸÄ±mÄ±na katkÄ± saÄŸlayan kÃ¶prÃ¼leri Ã¶zellikle gece Ä±ÅŸÄ±klandÄ±rÄ±lÄ±nca Ä°stanbul'un siluetine ayrÄ± bir renk katÄ±yor. KÃ¶prÃ¼ler ulaÅŸÄ±mÄ± saÄŸlamak iÃ§in kullanÄ±lsa da kenti sÃ¼sleyen birer gerdanlÄ±k haline geldi.

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Gece ayrÄ± bir renk katÄ±yor

Tarihi yarÄ±madanÄ±n kendine has dokusuyla en Ã§ok ilgi gÃ¶ren yerlerinden biri olan ve yabancÄ±lar tarafÄ±ndan AltÄ±n Boynuz (Golden Horn) olarak adlandÄ±rÄ±lan HaliÃ§'teki kÃ¶prÃ¼ler, kent ulaÅŸÄ±mÄ±na katkÄ± saÄŸlamanÄ±n yanÄ±nda Ã¶zellikle gece Ä±ÅŸÄ±klandÄ±rÄ±lÄ±nca Ä°stanbul'un siluetine ayrÄ± bir renk katÄ±yor.

Tarihi yarÄ±madanÄ±n 3 gerdanlÄ±ÄŸÄ±

UlaÅŸÄ±mÄ± saÄŸlamak iÃ§in inÅŸa edildiler

Galata, AtatÃ¼rk (UnkapanÄ±) ve HaliÃ§ Metro kÃ¶prÃ¼leri, Ä°stanbul'un cazibe merkezlerinden biri olan HaliÃ§'e her ne kadar ÅŸehir iÃ§i ulaÅŸÄ±mÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla inÅŸa edilseler de yÄ±llar iÃ§inde kenti sÃ¼sleyen birer gerdanlÄ±k haline geldi.

Tarihi yarÄ±madanÄ±n 3 gerdanlÄ±ÄŸÄ±

Aktif olarak kullanÄ±lÄ±yor

Sanayi ve evsel atÄ±klar yÃ¼zÃ¼nden bir dÃ¶nem Ã¶nemini kaybeden HaliÃ§, 1990'lÄ± yÄ±llarÄ±n ortasÄ±nda baÅŸlayan Ã§alÄ±ÅŸmalarla eski cazibesini yeniden kazandÄ±, bunda bir Ã¶nemli faktÃ¶r de Galata, AtatÃ¼rk (UnkapanÄ±) ve HaliÃ§ Metro kÃ¶prÃ¼lerinin hem yaÅŸam alanÄ± hem de ulaÅŸÄ±m amaÃ§lÄ± aktif olarak kullanÄ±mÄ± oldu.

Tarihi yarÄ±madanÄ±n 3 gerdanlÄ±ÄŸÄ±

Cisr-i Cedit KÃ¶prÃ¼sÃ¼ olarak inÅŸa edildi

Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼, Cisr-i Cedit KÃ¶prÃ¼sÃ¼ (Yeni KÃ¶prÃ¼) adÄ±yla 1845 yÄ±lÄ±nda 1. AbdÃ¼lmecit'in annesi Valide Sultan tarafÄ±ndan ahÅŸap olarak inÅŸa ettirildi. AhÅŸap olmasÄ± nedeniyle uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ olmayan kÃ¶prÃ¼, Kaptan-Ä± Derya Hasan Ahmet PaÅŸa tarafÄ±ndan 1863 yÄ±lÄ±nda yeniden inÅŸa ettirilerek hizmete sunuldu.

Tarihi yarÄ±madanÄ±n 3 gerdanlÄ±ÄŸÄ±

Karakol inÅŸa edildi

1800'lÃ¼ yÄ±llarda artan yaya trafiÄŸi nedeniyle Ã§Ä±kan asayiÅŸ olaylarÄ±nÄ± denetim altÄ±na almak amacÄ±yla kÃ¶prÃ¼nÃ¼n Galata ucunda, eklektik Ã¼sluplu ve sÃ¼slemeli Aziziye Karakolu inÅŸa edildi. Bu ÅŸekilde 37 yÄ±l hizmet veren kÃ¶prÃ¼nÃ¼n yerine suyun hareketiyle sallanan aÄŸÄ±r bir kÃ¶prÃ¼ inÅŸa ettirildi ve 1912 yÄ±lÄ±nda Sultan 5. Mehmet ReÅŸat'Ä±n tahta Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde aÃ§Ä±ldÄ±.

Tarihi yarÄ±madanÄ±n 3 gerdanlÄ±ÄŸÄ±

YangÄ±nda bÃ¼yÃ¼k hasar gÃ¶rdÃ¼

1914 yÄ±lÄ±nda EminÃ¶nÃ¼-KarakÃ¶y elektrikli tramvay baÄŸlantÄ±sÄ±, bu kÃ¶prÃ¼ Ã¼zerinden yapÄ±ldÄ±. KÃ¶prÃ¼nÃ¼n HaliÃ§'e bakan bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, 1987 yÄ±lÄ±nda yeni bir kÃ¶prÃ¼nÃ¼n yapÄ±mÄ±na baÅŸlandÄ±. Bu kÃ¶prÃ¼nÃ¼n yapÄ±mÄ± tamamlanmadan 1992 yÄ±lÄ±nÄ±n MayÄ±s ayÄ±nda tarihi Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼ bilinmeyen bir nedenle Ã§Ä±kan yangÄ±n sonucu bÃ¼yÃ¼k hasar gÃ¶rdÃ¼.

Tarihi yarÄ±madanÄ±n 3 gerdanlÄ±ÄŸÄ±

YangÄ±ndan sonra inÅŸa Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam eden kÃ¶prÃ¼nÃ¼n yapÄ±mÄ± hÄ±zlandÄ±rÄ±larak, 1992 yÄ±lÄ±nÄ±n Haziran ayÄ±nda tarihi kÃ¶prÃ¼nÃ¼n yerinde hizmete aÃ§Ä±ldÄ±. UzunluÄŸu 490 metre olan ve 80 metrelik kÄ±smÄ± aÃ§Ä±labilen bir baskÃ¼l kÃ¶prÃ¼ olan Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼, 11 parÃ§adan oluÅŸuyor. Tarihi kÃ¶prÃ¼nÃ¼n KarakÃ¶y tarafÄ±ndaki parÃ§alarÄ± yerinde bÄ±rakÄ±ldÄ± ve yanmayan kÄ±sÄ±mlarÄ± da taÅŸÄ±narak AtatÃ¼rk KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n UnkapanÄ± ayaÄŸÄ±nda karaya baÄŸlandÄ±.

Tarihi yarÄ±madanÄ±n 3 gerdanlÄ±ÄŸÄ±

Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼, ahÅŸap dÃ¶ÅŸemelerinin yanmamasÄ± iÃ§in eski zamanlarda sÄ±kÄ± bir ÅŸekilde korunuyordu. GÃ¼ndÃ¼zleri kÃ¶prÃ¼den geÃ§enlerin tÃ¼tÃ¼n iÃ§meleri yasaklandÄ±ÄŸÄ± gibi geceleri de yaya geÃ§iÅŸlerine kapatÄ±lÄ±yordu. KÃ¶prÃ¼ yayalara Ã¼cretli tarifeyle hizmet ediyordu. Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼, turistik yaÅŸam alanÄ± olarak da varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± en etkin ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. EÅŸsiz bir manzaraya hakim olan kÃ¶prÃ¼nÃ¼n alt bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yer alan restoranlar ve kafeler turistlerin bu bÃ¶lgedeki uÄŸrak noktalarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda geliyor.

Tarihi yarÄ±madanÄ±n 3 gerdanlÄ±ÄŸÄ±

AtatÃ¼rk KÃ¶prÃ¼sÃ¼

Ä°stanbul'da tarihi yarÄ±madayÄ± BeyoÄŸlu'na baÄŸlayan ve halk arasÄ±nda yaygÄ±n olarak "UnkapanÄ± KÃ¶prÃ¼sÃ¼" olarak bilinen AtatÃ¼rk KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n projesi, 1930 yÄ±lÄ±nda tamamlandÄ±. TBMM'nin 24 Nisan 1930 tarih ve 411 sayÄ±lÄ± kararÄ±yla "Gazi Mustafa Kemal KÃ¶prÃ¼sÃ¼" olarak adlandÄ±rÄ±lan kÃ¶prÃ¼nÃ¼n ihalesi 1935 yÄ±lÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Tarihi yarÄ±madanÄ±n 3 gerdanlÄ±ÄŸÄ±

1940 yÄ±lÄ±ndan beri hizmet veriyor

YapÄ±mÄ± Alman firmalar grubuna verilen ve AtatÃ¼rk KÃ¶prÃ¼sÃ¼ adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan kÃ¶prÃ¼, 1940 yÄ±lÄ±ndan beri hizmet veriyor. AzapkapÄ±-UnkapanÄ± semtleri arasÄ±nda ulaÅŸÄ±mÄ± saÄŸlayan kÃ¶prÃ¼, 24 adet taÅŸÄ±yÄ±cÄ± yÃ¼zer dubanÄ±n Ã¼zerine kurulu. UzunluÄŸu 453,5 metre, geniÅŸliÄŸi 25 metre olan kÃ¶prÃ¼, Ä°stanbul trafiÄŸinde ana arter ulaÅŸÄ±m yolu niteliÄŸinde.

Tarihi yarÄ±madanÄ±n 3 gerdanlÄ±ÄŸÄ±

HaliÃ§ Metro KÃ¶prÃ¼sÃ¼

M2 metro hattÄ±nÄ±n geÃ§iÅŸini saÄŸlayan gergin eÄŸik askÄ±lÄ± kÃ¶prÃ¼ olarak inÅŸaatÄ±na 2 Ocak 2009'da baÅŸlanan HaliÃ§ Metro KÃ¶prÃ¼sÃ¼, 15 Åžubat 2014'te hizmete aÃ§Ä±ldÄ±. Ãœst dÃ¼zey teknoloji kullanÄ±larak Ã¼zerine bir durak yerleÅŸtirilerek bir ilke imza atÄ±larak inÅŸa edilen HaliÃ§ Metro KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n, pek Ã§ok aÃ§Ä±lÄ±p kapanan kÃ¶prÃ¼lerin aksine yatay olarak aÃ§Ä±lma Ã¶zelliÄŸi de bulunuyor. Bu sayede bÃ¼yÃ¼k gemilerin HaliÃ§ iÃ§erisine geÃ§iÅŸi daha kolay saÄŸlanÄ±yor.

Tarihi yarÄ±madanÄ±n 3 gerdanlÄ±ÄŸÄ±

24 saat izleniyor

YapÄ±mÄ± tartÄ±ÅŸma yaratan HaliÃ§ Metro KÃ¶prÃ¼sÃ¼, Ã¼zerine yerleÅŸtirilen 36 adet 3 boyutlu sensÃ¶rle gÃ¼nde 24 saat izlenebiliyor. Herhangi olaÄŸan dÄ±ÅŸÄ± bir hareket olduÄŸunda anÄ±nda merkeze iletiliyor. KÃ¶prÃ¼, denizde 2,5 metre Ã§apÄ±nda, yaklaÅŸÄ±k 110 metre derinliÄŸe sahip 27 kazÄ±k Ã¼zerinde inÅŸa edildi. Ä°ki Ã§elik kuleye eÄŸik kablolu sistem ile asÄ±lÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼n uzunluÄŸu 360 metre. YapÄ±mÄ±nda yaklaÅŸÄ±k bin kiÅŸi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Tarihi yarÄ±madanÄ±n 3 gerdanlÄ±ÄŸÄ±

5 adet, 2,5 metre Ã§apÄ±nda kazÄ±k Ã¼zerinde inÅŸa edilen "dÃ¶ner kÃ¶prÃ¼", 12 santimetre yÃ¼kselerek, tek pivot ayak Ã¼zerinde 90 derece dÃ¶nerek aÃ§Ä±lÄ±yor. KÃ¶prÃ¼, 120 metre boyunda, 3 bin 500 ton hidrolik kaldÄ±rma kapasitesine sahip.

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Tarihi yarÄ±madanÄ±n 3 gerdanlÄ±ÄŸÄ±

BeyoÄŸlu ve UnkapanÄ± yaklaÅŸÄ±m viyadÃ¼kleri, metro tÃ¼neli portal yapÄ±larÄ± ile Ã§elik kÃ¶prÃ¼ler arasÄ±ndaki baÄŸlantÄ±yÄ± saÄŸlÄ±yor. DÃ¶ner kÃ¶prÃ¼ merkez ayaÄŸÄ± ile UnkapanÄ± kÄ±yÄ±sÄ± arasÄ±nda, beton kiriÅŸler tarafÄ±ndan taÅŸÄ±nan platform ile bu platformu koruma amaÃ§lÄ± 10 kazÄ±k ve baÅŸlÄ±k kiriÅŸi bulunuyor.

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