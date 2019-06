Tanrılar adası: Bali

Son yılların en popüler Güneydoğu Asya destinasyonlarından biri haline gelen Bali dünyanın her köşesinden binlerce turisti kendisine çekiyor. Tanrılar adası olarak da bilinen Bali’de yaklaşık 20 bin tapınak bulunuyor. Bu nedende adada her adım başı bir tapınakla karşılaşmanız mümkün. Ancak her tapınak yılda iki festival düzenlediği için adada her daim bir kutlama ve festival ortamı hâkim. Bu festivallerin en ünlüleri ise 210 günde bir kutlanan Galungan ve Nyep adı verilen Hindu yeni yıl kutlamaları. Adanın en meşhur tapınağı ise Pura Tanah Lot tapınağı.

Endonezya’ya bağlı, Küçük Sunda Adaları’nın en batısında yer alan Bali’ye ulaşım Denpesar’daki Ngurah Rai Uluslararası Havaalanı’ndan sağlanıyor. Bali yolculuğunu en keyifli kılan şeylerden biri olan Emirates ise first class uçuşlarında sunduğu kaliteli ve sınırsız hizmetle her bir yolcusunu bu eşsiz deneyime hazırlıyor. Yerel mutfak lezzetlerinden ilham alan menüsü, kişiye özel mini barı, 3D eğlence sistemi ve online diğer hizmetleriyle Bali’nin huzurlu doğasına sizi hazırlıyor.







Yoganın ve sörfün merkezi



Sakinliği, lüks otelleri, birinci sınıf salonları ve restoranları ile bilinen Bali'de romantik bir tatil yapmak isteyen balayı çiftlerinin bir numaralı tercihi. Ancak kültür turu yapmak isteyenlerin adresi ise Ubudu oluyor. Ubudu’da nereye giderseniz gidin karşınıza mutlaka yoga yapabileceğiniz bir yer çıkar çünkü burası yoganın da merkezi. Adadaki en büyük yoga komünitesi ve adanın en büyük yoga okulları burada konumlanıyor. Özellikle Ubud’daki Yoga Barn, yoga eğitimi almak için en ideal yerlerden. Geleneksel Bali dansını görmek ve el sanatlarından yapılmış hediyelik eşyalar almak için en iyi yer de yine burası. Aynı zamanda bol miktarda yoga stüdyosu, meditasyon dersleri, vegan ve vejetaryen restoranlarından oluşan muhteşem bir sağlıklı yaşam merkezi olan bölge sörfçülerin de en uğrak noktalarından.



Gili Adaları

Her biri kendi içinde ayrı ve eşsiz deneyimler sunan Gili Adaları Bali’ye gittiğinizde mutlaka görmeniz gereken yerlerden. Parti adası olarak bilinen ve genellikle sırt çantalı gezginlerin uğrak yeri Gili Trawangan, romantik âşıkların ve balayı çiftlerinin vazgeçilmezi Gili Meno ve hem romantizm hem de eğlence isteyenlerin adresi Gili Air, Bali’nin renklerini en çarpıcı şekilde yansıtan yerlerden.







Spa’nın doğduğu yer

Bali’ye gidip masaj yaptırmak artık bir ritüel olarak kabul ediliyor. Adanın başlıca özelliklerinden biri olan sağlık, güzellik, arınma ve rahatlama sunan ünlü SPA’larını deneyimlemek seyahatinizin belki de en keyifli aktivitesi olacaktır. Hemen her otelin ayrı bir SPA bölümü de olduğundan bu lükse ulaşmak ise çok kolay. Balayı çiftleri için özel hazırlanmış odalarda egzotik yağlar ve kokular eşliğinde yaptıracağınız Bali masajı, tatilinizin unutulmaz anlarından biri olacaktır.

Bali mutfağı

Pirinç üretiminde önde gelen ülkelerden biri Endonezya olduğu için Bali mutfağının temel maddesi de pirinç ve çeşitli baharatlar. Nasi Kuning en bilinen yemeklerden. Adanın kuzeyinde bulunan pirinç tarlaları ise turistik olarak görülebilecek yerlerden. Özellikle Tellalagang Pirinç Terasları en meşhur olanları ve kesinlikle görülmeye değer. Pirinç yanında et, balık, deniz ürünleri ve sebze ürünleri ön planda. Hemen hemen her sokakta göreceğiniz küçük yerel dükkânlarda yöresel birçok lezzeti tatmanız da mümkün.

Kuta Beach

Adanın güneyinde bulunan Kuta gün batımından sonra Bali gecelerinde eğlencenin doruk noktasına ulaştığı bir yer. Gündüz deniz ve güneşin tadını çıkarttıktan sonra gece hayatının ritmine kendinizi bıraktığınızda ise mutlaka meşhur Bali danslarını izlemelisiniz. Lion Dance başta olmak üzere Legong Keraton ve Calonarang danslarını herhangi bir restoranda yemek yerken dahi izleyebiliyorsunuz.