Suyla gelen sağlık ve güzellik

Sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerlerle dünya turizminin gözdesi olan Türkiye; altyapı eksikliklerine rağmen, sağlık turizmi için de muhteşem kaynaklara sahip. Hemen her bölgede, her kentte bir termal kaynak bulunuyor. Daha da önemlisi termal kaynaklarımız hem yurt içinde, hem yurt dışında son derece popüler. Türkiye’nin termal merkezleri Marmara ve Ege bölgelerinde yoğunlaşıyor. Eski Hierapolis şehri, dağdan akan kaynak suyunun yamaçları, göz kamaştıran beyaz kalkerli taşlardan yumuşak katmanlarla bezendirerek, muazzam dairevi havuzlar oyduğu Pamukkale’nin zengin maden suları mekânı üzerinde inşa edilmiş durumda.







Eski Likya şehri Kaunos’un sakinleri, yakınlarındaki Köyceğiz Gölü’nün maden bakımından zengin çamurunda banyo yapmışlar. Ölemez Dağı’nın, Kaunoslular’ın İmroz Kalesi’nin surları ile taçlanmış dik zirvesinden gölün kıyısına iniverdiği yerde Sultaniye Kaplıcaları yer alıyor. Roma dönemi termal hamamının kalıntıları üzerine kurulan Sultaniye Kaplıcası, şifalı sıcak suları ve çamur banyosu ile pek çok derde deva bir tedavi merkezi konumunda. İzmir-Balçova termal kaynakları, Roma çağında sularının tedavi özelliği bilinen ve yararlanılan, ‘Agamemnon Hamamları’ mekânı içinde.









Süleyman’ın şifa aradığı sular



Roma’nın, Bizans’ın, Osmanlı’nın yaşayan izlerini taşıyan Bursa, şifalı sularıyla ünlü… Krallar, prensler, prensesler, sultanlar çok çeşitli hastalıklarına burada şifa aramış, burada şifa bulmuşlar. Kanuni Sultan Süleyman’a şifa olan sular halen aynı şifayı sunmakta. Şehirdeki termal tesislerde, geleneksel tedavi yöntemleri modern tedavi yöntemleri ile uyumlu bir şekilde uygulanıyor. 2009 yılında Bürüksel’de kurulan Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği’nin (EHTTA) Türkiye’den tek üyesi Bursa. Bizans İmparotiriçesi Theodora tarafından kullanılan ve onun adıyla da anılan Çekirge Termal Kaynakları ise insanlığa şifa dağıtmaya devam ediyor.







Ege kıyısında bulunan Çeşme, doğal termal kaynakları ve deniz sularının tedavi etkisi ile ünlü. Marmara Denizi’nin güney sahilinde yeşil ormanlar arasındaki Yalova termal kaynakları ise çeşitli rahatsızlıkları tedavi ettiğine inanılan, maden bakımından zengin sulara sahip.

Orta Anadolu Bölgesi’nde yer alan ‘Balıklı Kangal Termal Merkezi’ olağanüstü nitelikte ve dünyada kendi türünde önde gelen bir termal merkez. Sivas’ın Kangal ilçesine 13 kilometre mesafede yer alan bu merkezin 36 derece sıcaklıktaki şifalı suları, bikarbonat, kalsiyum, magnezyum ve çeşitli deri hastalıklarının tedavisinde hayati rol oynayan küçük balıklar (2-10 cm uzunluğunda) barındırıyor. Sivas’ta ayrıca, sağlık kazandırıcı tedavileri ile ünlü Sıcak Çermik ve Soğuk Çermik isimli iki termal merkez daha bulunuyor.









Termal tedavi alanında uluslararası standardını koruması ile ünlü diğer bir termal tesis de Kütahya yakınında Yoncalı’da yer alan Termal Tesisleri. Termalin kalbinin attığı kent olarak bilinen Afyon’da yedisi beş yıldızlı, altısı dört yıldızlı olmak üzere birçok lüks otelin yanı sıra, çoğunu belediyelerin işlettiği; Gazlıgöl, Sandıklı, Hüdai, Heybeli kaplıcaları, özel idare ve özel teşebbüslere ait çok sayıda termal tesis ile kaplıca bulunuyor. Bölgedeki termal tesis ve kaplıcalardaki şifalı sularla çamur banyolarının; romatizmal hastalıklar, kireçlenme, siyatik, cilt hastalıkları, sedef hastalığı, bel-boyun fıtığı, felç, göz ağrıları, safra kesesi, böbrek, idrar, eklem rahatsızlıkları, uykusuzluk, asabiyet, fiziksel ve ruhsal yorgunluk ve unutkanlık gibi birçok rahatsızlığın tedavisinde etkili olduğu belirtiliyor.



Ünlü Sandıklı (Afyon), Gönen (Balıkesir), Karacasu (Bolu) , Oylat (İnegöl), Sarıcakaya (Eskişehir), Sultaniye (Muğla), Kestabol (Çanakkale), Ilgın (Konya), Kızılcahamam ve Haymana (Ankara), Haruniye (Adana), Ayder (Rize), Ladik (Samsun), Hasanabdal (Van) ve Billoris (Siirt), Çanakkale Ayvacık’taki Küçükçetmi ve Tuzla Kaplıca termal merkezleri de Anadolu coğrafyasındaki diğer önemli tesislerden bazıları.









Türkiye’nin en iyi termal otelleri

Kaya İzmir Thermal & Convention (İzmir)

Kaya İzmir, çam ormanlarıyla çevrelenmiş, İzmir Körfezi’ne hâkim konumuyla konuklarına 5 yıldızlı, lüks bir termal otel. Tarihte Agamemnon Kaplıcaları olarak geçen ve antik dönemlerden bugüne iyileştirici termal suyuyla ünlü bir kaplıca merkezi olarak kabul edilen Balçova, termal suyunun sahip olduğu zengin mineral yapısı ve içerdiği az miktardaki radyoaktivite ile birçok rahatsızlığa şifa oluyor.





Anemon Sanitas SPA (Afyon)

Anemon Afyon Termal SPA, Asya mimarisi içerisine harmanladığı doğu mistisizmi ile benzerlerinden ayrılan olağanüstü bir mimariye sahip. 4 bin metrekarelik geniş bir alanda SPA klasik ve temalı Uzakdoğu masajlarını Afyon’un şifa kaynağı termal su ile birleştirerek sunuyor.

Termal Korel Otel (Afyon)

Termal su cenneti olan Afyon’un suyu kullanılarak SPA’da, termal havuzlar, yüzme havuzları, Türk hamamı, Sauna, jakuzi, buhar banyoları, kuaför, masaj odaları, bitki banyoları, çamur banyoları, cilt ve vücut bakımları ile zayıflama üniteleri hizmet veriyor. Otel müşterileri başta olmak üzere, günlük misafirlere açık…

Patalya Termal Resort (Kızılcahamam-Ankara)

Şifalı suları ve temiz havasıyla Ankara’nın incisi Kızılcahamam’da faaliyet gösteriyor. Tesislerde bulunan genel termal havuzlar günübirlik misafirler de dâhil tüm otel müşterisine açık.









Sheraton Botanica Thermal SPA (Çeşme)

Mutluluk ve sağlığa adanmış Botanica Thermal SPA’da konuklar, yeni bir yaşam biçimi ile tanışıyor ve hayatlarına yeni anlamlar katılıyor. İki adet kapalı termal havuz, bir adet ısıtılmış deniz suyu havuz, 300 metrekarelik Türk hamamı ve dev akvaryumlu dinlenme salonu ile ruh ve beden bütünlüğünüzü sağlıyor. Otel müşterileri ile özel üyeler faydalanabiliyor.

Limak Thermal Boutique Hotel (Yalova)

Limak Holding’in turizm yatırımlarından Limak Yalova Termal Butik Otel, birinci sınıf eski eser restorasyonu yapılarak 2010 yılında hizmete girdi. Gazino binasının altında 85 metrekare alan içinde 100 metrekare termal havuz, Türk hamamı, sauna ve buhar banyosu ve duşları, masaj merkezi bulunan SPA merkezi yer alıyor.





Venüs Termal Boutique Otel (Balıkesir-Edremit)

Kaz dağlarının eteklerindeki otelin Skamandros SPA’sında geleneksel Türk Hamamı ve buhar odası, özel SPA üniteleri Profesyonel masaj ve terapi seçenekleri ile sunuluyor. Güzellik salonu ve kuaförün de bulunduğu SPA’da gün boyu yorgunluğunuzu atıp keyifli zaman geçirebilir, termal suyun sihirli gücünden faydalanabilirsiniz. Küçük bir not daha tüm odaları süit olan otelin, sayısı 5 olan termal sulu jakuzili odalarını tercih edin.



Grannos Thermal Hotel & Convention Center (Ankara Haymana)

Ankara, Haymana’da hizmet veren Grannos Thermal Hotel & Convention Center, misafirlerini termal suyun şifalı dokunuşu ile buluşturuyor.

Ilıca Hotel Spa & Wellness Resort (Çeşme)

Ilıca Hotel Spa & Thermal Resort, Çeşme’ye 4 km, Alaçatı’ya 5 km, İzmir’e 75 km, Adnan Menderes Havalimanı’na 90 km mesafede. 3 bin 500 metrekare alanda hizmet veren SPA & Termal merkezde kişiye özel bakımlar sunuluyor.









NG Afyon Otel (Afyon)

Otelin termal suları, hiçbir katkı uygulanmadan dinlendirme havuzlarında ısısı uygun şartlara getirilerek kullanılıyor. Birçok rahatsızlık için şifa kaynağı olan termal su ilk defa burada klasik kullanımının dışına çıkarak SPA ile birleştirdi.

Çelik Palas (Bursa)

Otelin SPA’sı doğal termal kaynak suları için inşa edilmiş ve kendi türünde en büyük havuza sahip. Bu şifalı suların romatizmal, dermatolojik ve sağlıklı bir metabolizma bakımı için önemli faydaları olduğu biliniyor.

Ramada (Bursa-Çekirge)

Ramada Bursa Çekirge’nin 1000 metrekarelik alana yayılan ‘SPA Merkezi’nde, huzur verici bir ortamda rahatlayıp yenilenebilirsiniz. Otelde 4 ayrı boyuta sahip VIP hamam, kapalı yüzme havuzu, türk hamamı, 3 masaj odası ve fitness merkezi bulunuyor.

Termal Belediyesi (Yalova)

Termal; Yalova’ya 12 km. mesafede bulunuyor. Çok işlek bir hat olan ve gece gündüz gidiş dönüş olanağı bulunan Yalova-Termal insanının özlem duyduğu muhteşem bir doğaya ve bulunmaz bir şifa kaynağı zengin termal sulara sahip. Buradaki tesisler12 ay boyunca hizmet veriyor.







Colossae Termal (Denizli)

Otel, banyo uygulamaları ile kronik dönem romatizmal hastalıklarda ortopedik, nörolojik sekellerin rehabilitasyonunda ve içme uygulamaları ile mide bağırsak sisteminin fonksiyonel rahatsızlıklarında ve safra yollarının kronik hastalıklarında şifa arayanların adresi.



Richmond Pamukkale Thermal (Denizli)

Zengin mineralleri ile eşsiz bir sağlık kaynağı olan termal su otelde hiçbir kimyasal işleme tabi tutulmadan kapalı havuzda müşterilere hizmet veriyor.

Çam Otel (Ankara-Kızılcahamam)

58 bin metrekarelik alan üzerinde, muhteşem bir doğanın ortasında yer alan otelin SPA merkezindeki alanların tamamı kadın ve erkek misafirlerin ayrı kullanabileceği şekilde tasarlanmış. Bunun yanı sıra otelde 11 adet havuz bulunuyor. Ayrıca karma kullanıma açık iki adet havuz, 4 adet de çocuk havuzu hizmet veriyor.