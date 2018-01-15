Sümela’nın yer aldığı Maçka'ya ‘Göreme’ modeli uygulanacak

Türkiye’nin önemli tarihi ve turistik mekânlarından Sümela Manastırı'nın da yer aldığı Trabzon’un Maçka ilçesi, Kapadokya bölgesinde en çok ziyaret edilen ören yeri Göreme benzeri açık hava müzesine dönüştürülecek. Proje ile ilçedeki 3 büyük manastır restoresinin ardından, tarihi patika yollarla da birleştirilerek yeni bir turizm destinasyon alanı oluşturulacak.,

Doğal güzelliklerinin yanı sıra Sümela Manastırı başta olmak üzere, birçok kilise ve manastırın yer aldığı kültürel ve tarihi yapısıyla dört mevsim turistlerin ilgisini çeken Trabzon'un Maçka ilçesi, yemyeşil ormanları ve yaylaları ve mesire yerleri ile ziyaretçilerine doğanın güzelliklerini keşfetme imkanı sağlıyor.

Maçka Belediyesi tarafından geliştirilen proje ile Maçka ilçesi, Nevşehir Kapadokya bölgesinde en çok ziyaret edilen ören yeri Göreme benzeri açık hava müzesine dönüştürülecek. Proje ile ilçedeki 3 büyük manastır restoresinin ardından, tarihi patika yollarla da birleştirilerek yeni bir turizm destinasyonu oluşturulacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, yerli ve yabancı turist sayısını artırmaya yönelik çalışmalar planladıklarını belirterek Maçka ilçesinin önümüzdeki dönemde Nevşehir, baz alınarak açık hava müzesi modeli uygulanacağını söyledi. Koçhan, “Yayları ve doğal güzellikleri olan trekking yapılan, dağ bisikleti ile gezilebilen tarih ve kültür dolu bir model.’’

Turizm adına yapılabilecek ne varsa hepsini Maçka ilçemizde bulabileceğiniz bir turizm destinasyonu oluşturmaya çalışacağız. Göreceksiniz Maçka’nın turizm acısından gelecek on yılı çok parlak. Yeter ki biz alt yapılarını doğru bir şekilde yapalım. İnsanları bu işe inandırıp kanalize edelim. Nevşehir modeli bu iş için en önemli güncel modeldir. Biz bu modele Maçka ilçemize uygulayacağız.

Bu çalışmaları da hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Maçka 20 tane yaylası olan, küçük şapellerle birlikte 400 tane kilise ve tarihi kalıntıya sahip, 5 büyük manastırı olan, birçok tarihi kaleyi içinde barındıran bir ilçemiz. Birçok eski tarihi yürüyüş patikalarımız var bunlara la ilgili çalışmaları da tamamladık mı Maçka gerecek tam anlamıyla bir turizm destinasyonuna sahip olacak.” dedi.

Sümela Manastırı terastan izlenecek

Sümela manastırında yapılan yenileme çalışmalarının gecikme sebebinin taşların düşme tehlikesinden kaynaklandığını ifade eden Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, şunları dedi:

"Sümela manastır restorasyon çalışmalarında elimizde olamayan sebeplerden dolayı biraz geri kaldık. Şimdi hızlı bir şekilde çalışma devam ediyor. 2018’de taş düşmesiyle ilgili sorunumuzu çözeceğiz. Nisan ve Mayıs aylarında da Sümela Manastırı'nın içine girilir bir şekil verdirmeyi planlıyoruz. Sümela kapalıyken İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile birlikte Aya Varvara Kilisesi'ni restore ettik ve orada Sümela’nın tarihini anlatan bir tanıtım filmi izlettiriyoruz.

Orayı bir seyir terası olarak meydana kazandırdık. Kilisenin restorasyonu bitti ve bir seyir terası ve fotoğraf çekim yeri oldu. Milli Parklar sınırları içerisinde yoldu 3 tane Sümela manastırı seyir terası yapıyoruz.

Sümela manastırının yüksekliğinden daha yüksek olacak şekilde seyir teraslarını Sümela’nın içine doğru çok güzel manzara resimlerinin çekilebileceği ve seyir alanı olacak bir yer yapılıyor. Vazelon ve Kuştul Manastırlarını restorasyonları içinde çalışmaları önümüzdeki günlere de başlatacağız."

Fotoğraflar: Osman ŞİŞKO- Selçuk BAŞAR (DHA)