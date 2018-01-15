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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HürriyetSeyahatTrabzonSümela’nın yer aldığı Maçka'ya ‘Göreme’ modeli uygulanacak
Seyahat Sümela’nın yer aldığı Maçka'ya ‘Göreme’ modeli uygulanacak
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Sıradaki Haber: Burcunuza göre 2018’de gitmeniz gereken yerler

Seyahat
Hürriyet Haber
15.01.2018 - 14:06, Son Güncelleme:

Sümela’nın yer aldığı Maçka'ya ‘Göreme’ modeli uygulanacak

Maçka Belediye’si tarafından geliştirilen proje ile Maçka ilçesi, Nevşehir Kapadokya bölgesinde en çok ziyaret edilen Göreme benzeri açık hava müzesine dönüştürülecek. Açık hava müzesine dönüştürülmesi ile birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapan Maçka, bölgeye gelen yerli ve yabancı turist sayısını daha da arttırmayı amaçlıyor. Dört mevsim turistlerin ilgisini çeken Maçka, doğanın güzelliklerini keşfetme imkanı sağlıyor.
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Türkiye’nin önemli tarihi ve turistik mekânlarından Sümela Manastırı'nın da yer aldığı Trabzon’un Maçka ilçesi, Kapadokya bölgesinde en çok ziyaret edilen ören yeri Göreme benzeri açık hava müzesine dönüştürülecek. Proje ile ilçedeki 3 büyük manastır restoresinin ardından, tarihi patika yollarla da birleştirilerek yeni bir turizm destinasyon alanı oluşturulacak.,

Sümela’nın yer aldığı Maçkaya ‘Göreme’ modeli uygulanacak

Doğal güzelliklerinin yanı sıra Sümela Manastırı başta olmak üzere, birçok kilise ve manastırın yer aldığı kültürel ve tarihi yapısıyla dört mevsim turistlerin ilgisini çeken Trabzon'un Maçka ilçesi, yemyeşil ormanları ve yaylaları ve mesire yerleri ile ziyaretçilerine doğanın güzelliklerini keşfetme imkanı sağlıyor.

Sümela’nın yer aldığı Maçkaya ‘Göreme’ modeli uygulanacak

Maçka Belediyesi tarafından geliştirilen proje ile Maçka ilçesi, Nevşehir Kapadokya bölgesinde en çok ziyaret edilen ören yeri Göreme benzeri açık hava müzesine dönüştürülecek. Proje ile ilçedeki 3 büyük manastır restoresinin ardından, tarihi patika yollarla da birleştirilerek yeni bir turizm destinasyonu oluşturulacak.

Sümela’nın yer aldığı Maçkaya ‘Göreme’ modeli uygulanacak

Konuyla ilgili açıklama yapan Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, yerli ve yabancı turist sayısını artırmaya yönelik çalışmalar planladıklarını belirterek Maçka ilçesinin önümüzdeki dönemde Nevşehir, baz alınarak açık hava müzesi modeli uygulanacağını söyledi. Koçhan, “Yayları ve doğal güzellikleri olan trekking yapılan, dağ bisikleti ile gezilebilen tarih ve kültür dolu bir model.’’

Sümela Manastırı’nda gizli şapel
Sümela Manastırı’nda gizli şapel

Turizm adına yapılabilecek ne varsa hepsini Maçka ilçemizde bulabileceğiniz bir turizm destinasyonu oluşturmaya çalışacağız. Göreceksiniz Maçka’nın turizm acısından gelecek on yılı çok parlak. Yeter ki biz alt yapılarını doğru bir şekilde yapalım. İnsanları bu işe inandırıp kanalize edelim. Nevşehir modeli bu iş için en önemli güncel modeldir. Biz bu modele Maçka ilçemize uygulayacağız.

Sümela’nın yer aldığı Maçkaya ‘Göreme’ modeli uygulanacak

Bu çalışmaları da hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Maçka 20 tane yaylası olan, küçük şapellerle birlikte 400 tane kilise ve tarihi kalıntıya sahip, 5 büyük manastırı olan, birçok tarihi kaleyi içinde barındıran bir ilçemiz. Birçok eski tarihi yürüyüş patikalarımız var bunlara la ilgili çalışmaları da tamamladık mı Maçka gerecek tam anlamıyla bir turizm destinasyonuna sahip olacak.” dedi.

Sümela’nın yer aldığı Maçkaya ‘Göreme’ modeli uygulanacak

Sümela Manastırı terastan izlenecek

Sümela manastırında yapılan yenileme çalışmalarının gecikme sebebinin taşların düşme tehlikesinden kaynaklandığını ifade eden Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, şunları dedi:

Sümela’nın yer aldığı Maçkaya ‘Göreme’ modeli uygulanacak

"Sümela manastır restorasyon çalışmalarında elimizde olamayan sebeplerden dolayı biraz geri kaldık. Şimdi hızlı bir şekilde çalışma devam ediyor. 2018’de taş düşmesiyle ilgili sorunumuzu çözeceğiz. Nisan ve Mayıs aylarında da Sümela Manastırı'nın içine girilir bir şekil verdirmeyi planlıyoruz. Sümela kapalıyken İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile birlikte Aya Varvara Kilisesi'ni restore ettik ve orada Sümela’nın tarihini anlatan bir tanıtım filmi izlettiriyoruz.

Sümela’nın yer aldığı Maçkaya ‘Göreme’ modeli uygulanacak

Orayı bir seyir terası olarak meydana kazandırdık. Kilisenin restorasyonu bitti ve bir seyir terası ve fotoğraf çekim yeri oldu. Milli Parklar sınırları içerisinde yoldu 3 tane Sümela manastırı seyir terası yapıyoruz.

Sümela’nın yer aldığı Maçkaya ‘Göreme’ modeli uygulanacak

Sümela manastırının yüksekliğinden daha yüksek olacak şekilde seyir teraslarını Sümela’nın içine doğru çok güzel manzara resimlerinin çekilebileceği ve seyir alanı olacak bir yer yapılıyor. Vazelon ve Kuştul Manastırlarını restorasyonları içinde çalışmaları önümüzdeki günlere de başlatacağız." 

Sümela’nın yer aldığı Maçkaya ‘Göreme’ modeli uygulanacak

Fotoğraflar: Osman ŞİŞKO- Selçuk BAŞAR (DHA)

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